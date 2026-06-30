«Овечкин — икона в США». Беседа с лучшим игроком Единой лиги

ЦСКА в третий раз подряд стал чемпионом Единой лиги ВТБ. Армейцы вернулись на трон российского баскетбола во многом благодаря Мело Тримблу. Американский разыгрывающий стал настоящим демоном для соперников, ведь никто до него не брал титул MVP плей-офф даже два раза подряд, а Мело становится лучшим уже трижды кряду.

Более того, в этом году Тримбл был неудержим и в регулярном чемпионате, получив признание от лиги за свою игру в гладком первенстве. И эта история и не думает заканчиваться — 31-летний защитник подписал длительный контракт и будет играть в ЦСКА как минимум до 2029 года.

В большом интервью «Чемпионату» Тримбл рассказал, почему так полюбил Москву, что думает о своём исключительном статусе для нашей лиги, а также о встрече с Александром Овечкиным по ходу финальной серии.

«Иногда нужно проигрывать, чтобы становиться лучше, поражения помогают коллективу расти»

— Мы с вами встретились в необычном месте — в Норильске. Что думаете о городе?

— Это хороший и интересный опыт для меня. Я здесь впервые, и мне всё нравится. Сезон закончен, и я сейчас просто получаю удовольствие, рад испытать что-то новое. Сам я бы вряд ли оказался так далеко на севере России, так что мне любопытно.

Мело Тримбл Фото: РИА Новости

— Удивлены погоде? Как правило, в этих краях даже летом холодно, но вы попали на жаркие выходные.

— Здесь действительно очень хорошо. Почти как у меня в Майами! Но погода в России резко меняется, даже в Москве никогда не знаешь, какая будет погода через пару часов. Так что я готов и к жаре, и к холоду. Куртку с собой взял, и был дождь, так что я не ошибся. Но в целом просто благодарен клубу, что организовал для нас такой интересный досуг под конец сезона.

— В рамках «Заполярного матча звёзд» вы даже спускались в шахту. Что скажете об этом опыте?

— Это было очень круто. Я впервые в жизни побывал под землёй. Метро же мы не считаем за шахту? Так что такой опыт был для меня совершенно новым, и я рад, что мне довелось это пережить. Возможно, ещё раз приеду сюда, приглашайте, я не против!

— Что вы скажете об опыте игры и тренировки с местными детьми?

— Если про уличный корт говорить, то это моя базовая тренировка, я и дома, когда провожу тренировочные лагеря, играю на улице, но тут впервые играл с русскими детьми.

Обычно в Москве у нас нет такой возможности из‑за нехватки времени, однако это был хороший опыт, полезный для всех. Думаю, дети были счастливы, и мы тоже зарядились от них позитивом.

Мело Тримбл в шахте Фото: Пресс-служба ЦСКА

— Сейчас начинается межсезонье. У вас есть особые планы? Уже знаете, где проведёте отпуск?

— Сначала надо просто сесть в самолёт и долететь до Америки. Думаю, буду бо́льшую часть времени в Майами.

— ЦСКА в третий раз подряд забирает Кубок Белова — с вами в составе армейцы не проигрывают. Вы стали ключом к успеху?

— Я просто хочу быть одним из самых великих игроков, кто играл здесь. Но мне ещё далеко до Нандо Де Коло, например. Слышал как раз, что он недавно завершил карьеру, и я вижу, что у него целых пять чемпионств в Единой лиге, так что мне нужно догонять его. Не останавливаемся, впереди ещё много работы.

— Всего одно поражение за весь плей‑офф, только три — в регулярном чемпионате. Сезон для вашей команды получился идеальным?

— Думаю, мы могли бы выступить даже лучше. Наверное, могли бы выиграть все матчи, которые были в сезоне, стать первой такой командой! Крутая цель, но что есть, то есть. Знаете, вообще, иногда, конечно, нужно проигрывать, чтобы становиться лучше.

Поражения помогают коллективу расти, находить свои болевые точки, сплачиваться. Однако я считаю, что у нас есть та самая доминирующая черта — она в нас внутри, в нашей команде, в нашем тренере. Мы просто готовимся к каждой игре как к последней.

«Не думаю, что какая-то команда может быть на нашем уровне, когда мы в своей лучшей форме»

Мело Тримбл Фото: РИА Новости

— И всё-таки в чём был главный секрет победы ЦСКА?

— В единстве коллектива. Мы большая семья.

— Вы про раздевалку и атмосферу в коллективе?

— И в раздевалке, и вне её… Знаете, как будто бы даже уже не на своём месте, когда расходимся в стороны, а когда соберёмся — становится спокойно и легко. Это единство команды чувствуется даже в самых мелких деталях.

— Когда я разговаривал с другими ребятами из ЦСКА после вашей победы в Казани, они сказали мне, что помогали вам стать звездой. Вы ощущали эту игровую поддержку от партнёров?

— Разумеется, спасибо моим одноклубникам — без них не было бы таких результатов. Они хотят, чтобы я был великим, и я ценю это. Лучших партнёров, чем у меня сейчас, и желать нельзя. Всё, что мне нужно — оставаться сосредоточенным и продолжать прогрессировать ради них. Это поможет нам побеждать. Большая заслуга принадлежит им. Именно они причина того, что я снова стал MVP.

— Грубо говоря, пока партнёры делают всю грязную работу, вы можете спокойно делать то, что умеете — бросать и набирать очки?

— Всё верно. У нас есть такие ребята, как Антон Астапкович, который всегда борется за других игроков. Есть такие парни, которые фокусируются на жёсткой игре в защите, у них свои задачи. А мне остаётся просто играть в баскетбол. В тот баскетбол, в который умею играть, и я люблю это делать.

— Что думаете о своих индивидуальных наградах в этом сезоне? Вы стали MVP и регулярного чемпионата, и плей‑офф, все о вас говорят. Что это для вас значит?

— Это круто. И я получу ещё награды — ждём следующий сезон.

— То есть для вас это настолько важно?

— Для меня это не слишком важно. Гораздо важнее — победа. А когда мы побеждаем, мы все выглядим хорошо. Так что индивидуальные призы — это приятная награда. Но как уже сказал, я бы ничего этого не добился без партнёров и нашего тренера Андреаса Пистиолиса.

— Что думаете о своём стиле игры? У вас есть любимый игрок НБА, на которого хотели бы быть похожим?

— Я люблю Стефена Карри. Наверное, он мой любимый разыгрывающий. А вообще, любимый игрок — Леброн Джеймс. Но среди защитников — Карри. Он невероятен, его критикуют, однако без него США не выиграли бы последнюю Олимпиаду.

— Вы были действительно неудержимы в нападении, особенно в финальной серии. Так играете за счёт сверхуверенности в себе?

— Всё так, я верю в себя. Знаю, каким игроком могу быть. Думаю, я всё ещё прогрессирую. Мне 31, но я считаю, что сейчас нахожусь в том возрасте, когда чувствую, что могу стать лучше — даже лучше, чем в прошлом году и в мой первый год. Это ещё не мой максимум.

Мело Тримбл Фото: РИА Новости

— В регулярном сезоне вы два раза проиграли в Казани, однако в финале выиграли все матчи в серии. В чём разница?

— В плей‑офф мы предстали другой командой по сравнению с регуляркой. Сделали выводы и шаг вперёд в своей игре.

— А что насчёт УНИКСа? Насколько на игре Казани сказались травмы, усталость после семиматчевого полуфинала?

— Знаете, всегда можно найти оправдания. Мы тоже играли после травм и тяжёлых серий, но не искали для себя в этом причины неудач. Шли только за одной целью. В прошлый раз мы обыграли УНИКС 4-0 в полуфинале.

Так что нет вопросов, кто тут лучше, надо отбросить все эти оправдания. Не думаю, что какая‑то команда в принципе может быть на нашем уровне, когда мы в своей лучшей форме. Мы по праву там, где мы есть.

«Воспринимаю Москву как свой второй дом — мне нравится быть здесь и побеждать»

— Что думаете о российском баскетболе? Разве это здорово, когда из сезона в сезон доминирует одна и та же команда?

— Я считаю, что другие команды должны становиться лучше. Знаете, все хотят, чтобы была плотная игра, интрига в каждом матче, но сейчас мы объективно сильнее. И даже не думаем о том, что делают другие. Мы просто выходим и делаем своё дело. Играйте лучше! Не требовать же от нас, чтобы мы играли хуже.

— То есть вы показываете другим российским командам, как надо играть в баскетбол? И остальным теперь нужно подтягиваться до вашего уровня.

— Честно, я не думаю, что другие команды могут играть как мы или на нашем уровне. Тем более выше нашего уровня. Как я сказал, всё дело в раздевалке. У нас хорошая атмосфера в раздевалке. У нас есть игроки, которые давно выступают вместе и понимают друг друга с полуслова. Собирайте состав на годы вперёд — в этом ключ к успеху.

Есть «Зенит», у них тоже есть финансовые возможности, они приглашают очень высокого уровня игроков. Однако они приходят и уходят, порядка нет. Просто у них нет такой раздевалки, как у нас. Поэтому и всегда конфликты. Но я не переживаю о них, мне дела нет до проблем соперника. Я думаю только о нас. Когда мы на пике, вообще неважно, кто по другую сторону.

Мело Тримбл Фото: Пресс-служба ЦСКА

— И всё же — кто ваш главный соперник в Единой лиге? С кем тяжелее играть?

— Трудно сказать. Главный соперник — это мы сами. Понятное дело, есть УНИКС, «Зенит», «Локомотив», но иногда матчи с МБА или «Пармой» гораздо больше сил забирают. Именно потому, что всё в голове. Приезжая в Казань или Санкт-Петербург, ты не можешь дать слабину, нужно переносить это и на матчи в Перми или Екатеринбурге.

— Вы встречали Александра Овечкина перед одним из матчей финала. Как это было?

— По-настоящему особенное мгновение. Невероятный момент. Я был рад, что смог с ним познакомиться. Он икона в США, в моём родном Вашингтоне.

Мы немного поговорили перед игрой, он рассказал мне про матчи НБА, на которых был, пожелал удачи. Пригласил на матч «Кэпиталз», если у меня будет возможность и я буду в городе. Постарался выложиться втройне в той игре, понимая, что за мной следит сам Овечкин!

Мело Тримбл и Александр Овечкин Фото: РИА Новости

— У вас контракт до 2029 года. Не сомневались, когда сразу продлились на такой долгий срок?

— Ни на секунду. Мне нравится быть здесь, и я здесь, чтобы побеждать.

— Вы уже больше трёх лет в России. Полностью адаптировались к жизни здесь?

— Воспринимаю Москву уже как дом. Это мой второй дом. Я здесь три года, и у меня ещё три года по контракту. Уезжать никуда не собираюсь. Так что просто наслаждаюсь победами и замечательными людьми вокруг.

— Я слышал, что вы пытались учить русский. Как успехи?

— Обучение идёт, но медленными темпами. Потихоньку. Понимаю многое, говорить пока не могу.

— У вас есть особые места в Москве?

— Арена «Мегаспорт»! Выиграть чемпионство там, на домашней арене — это был, наверное, один из лучших моментов в моей баскетбольной карьере.

— «Мегаспорт» — это ещё и домашняя арена хоккейного «Спартака». Вы когда-либо были на матчах красно-белых? Может, встречали спартаковцев?

— Я не был на игре, но видел ребят, потому что мы играем в одном спорткомплексе. С иностранцами пообщались.

— А на матчах ХК ЦСКА были? Вообще посещали другие виды спорта в России?

— Я ещё не ходил здесь ни на один другой спортивный матч.

— Вам это не очень интересно?

— Интересно, но у меня просто не было времени, чтобы сходить. Приглашайте! Попробую найти возможность.

Мело Тримбл Фото: РИА Новости

— Как я понял, вы сейчас живёте в Майами, а не в Вашингтоне? Что скажете о своём доме в Америке?

— Всё так, мы переехали в Майами, потому что там здорово круглый год. Это очень солнечное место. Там жарко и у меня много знакомых, поэтому и выбрал жить в Майами.

— Есть любимые места, где чаще всего проводите время?

— Это мой дом. На самом деле, я просто не из тех, кто много гуляет. Люблю быть дома.

— Сейчас в США проходит чемпионат мира по футболу. Может, что‑то слышали об этом? Как в Америке к этому относятся?

— В России говорят, что американцам «соккер» неинтересен, что у вас был чемпионат мира гораздо более масштабный. Я не был, мне сложно сказать, и до США ещё не добрался, но по разговорам с моими друзьями, по ощущениям, что видел в процессе подготовки ещё к турниру, вижу, что все очень взволнованы.

На самом деле, очень много людей смотрят матчи, обсуждают игру сборной. Думаю, они начинают любить европейский футбол. Да и я сам надеюсь, что сборная США пройдёт как можно дальше. Вперёд, янки!