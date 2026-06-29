Что мы узнали об игре сборной России исходя из сухой статистики?

С 2022 года мы не видели сборную России по баскетболу в матчах с европейскими командами. Летом 2026-го Российской федерации баскетбола удалось договориться с двумя топовыми соперниками — вице-чемпионом последнего Евробаскета Турцией и неплохой Венгрией. Как подопечные Зорана Лукича справились с такой проверкой?

Начнём с того, что трансляций этих матчей не было. К сожалению, нам не удалось посмотреть за взаимодействиями наших игроков, которые провели практически месяц на тренировочном сборе. То есть игры проходили практически в закрытом режиме – присутствовали только некоторые аккредитованные журналисты. Поэтому судить о том, как выступила сборная России, мы можем лишь по результатам и итоговым протоколам, которые появились на просторах Сети.

Первым нашим соперником была Турция. Россия уступила со счётом 78:86. Причём серебряный призёр чемпионата Европы вёл с разницей «+24» к большому перерыву (54:30), но наши в основном молодые парни проявили характер и во второй половине показали себя с лучшей стороны, очень серьёзно сократив отставание. Турки выставили практически сильнейший состав: Джеди Осман, Малачи Флинн, Фуркан Коркмаз, Адем Бона, Шехмус Хазер, Сертач Шанлы, Кенан Сипахи и Омер Юртсевен. Не хватало лишь главной звезды сборной Алперена Шенгюна.

Но нас интересует, кто проявил себя в сборной России. И просто восхитительно себя показал молодой Кирилл Григорий. Форвард молодёжной команды ЦСКА выдал 20 очков, два подбора и один блок-шот за 20 минут на площадке. И это в 17 лет! Против одной из лучших европейских сборных! Кажется, в скором времени этот парень будет на ведущих ролях в российском баскетболе.

Также шикарную игру провёл Илья Фролов — бывший игрок системы мадридского «Реала», который со следующего сезона будет выступать в NCAA за университет Арканзаса. У Фролова 12 очков, семь подборов и три передачи — отличный результат. Стоит отметить и Максима Огаркова из МБА-МАИ – девять очков, семь подборов и один блок-шот. Молодые парни проявили себя выше всяких похвал, в то время как более опытные игроки – Александр Щербенёв, Андрей Лопатин и Александр Петенев – были менее заметны и не настолько влияли на результат.

Сборная России по баскетболу Фото: РФБ

Второй матч с Венгрией получился куда более конкурентным. Россия плохо начала встречу — 9:21, но затем, как и с Турцией, включилась и выиграла три четверти кряду – 17:10, 23:22 и 22:19. Нашу команду вели за собой Павел Савков и Щербенёв. За 33 секунды до финальной сирены счёт был равным — 71:71. Венгрия реализовала один штрафной, а россияне не смогли ответить точным попаданием с игры. Европейцы победили с минимальной разницей — 72:71.

Отменно себя проявил Савков, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов. Исправился за не самую удачную игру с Турцией Щербенёв – 15 очков, пять подборов, две передачи и два перехвата. То же самое можно сказать и про Петенева — восемь очков, три подбора, одна передача и один перехват. Снова хорошо себя показал Огарков – шесть очков, 11 подборов и один блок-шот. Хоть у Максима и не пошёл бросок (20%), но он бился в защите.

Лучший игрок матча с Турцией Григорий в игре с Венгрией не учавствовал, так как даже не поехал с командой в Секешфехервар. Если подводить итоги исходя из сухой статистики, то можно отметить, что наша команда показала себя отменно. Да, даже несмотря на то что Россия проиграла обе встречи. У нас не было настолько топовых соперников в последнее время, так что это была по-настоящему серьёзная проверка. Мы были не в самом оптимальном составе, потому что большинство лидеров уже отдыхает после сезона Единой лиги ВТБ. И Лукич снова дал шанс нашей молодёжи. И она справилась на ура! Григорий, Фролов, Огарков и Максим Бухалов проявили себя очень достойно.

РФБ порадовала шикарными соперниками. Хочется верить, что и дальше сборной России удастся сыграть с кем-то сопоставимого уровня. Возможно, федерация сумеет договориться в следующем году с кем-то, кто будет вести подготовку к ЧМ-2027. Это было бы замечательно.