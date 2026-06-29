УНИКС, «Локо» и «Зенит» меняют курс. Самые интересные переходы Единой лиги

На дворе межсезонье. Одни игроки сейчас готовятся к отборочным играм чемпионата мира — 2027, другие — отдыхают. В клубах же вовсю кипят перестройки: приходят новые лица или же уходят старые. «Чемпионат» следит за всеми переходами Единой лиги ВТБ. Теперь каждый понедельник будем подводить небольшие итоги прошедшей недели, где подсветим самые яркие переходы или подписания. И, естественно, затронем слухи.

Прошлая неделя началась с того, что центровой «Пари НН» Илья Карпенков после расформирования основной команды подписал новый контракт с «Бетсити Пармой» на два года. Карпенков не один год радовал нижегородских болельщиков своей яркой игрой, поэтому в Перми точно должен прижиться, ведь мастерства Илье не занимать! «Парма» же, в свою очередь, объявила, что Террелл Картер покинул клуб. Американец продолжит карьеру в турецком «Тофаше». И на этом пермский клуб не остановился: объявил о соглашении на год с Айзеей Уэйли, знакомым всем нам по игре за «Локомотив-Кубань».

Перейдём к краснодарцам: сначала «Локомотив» объявил, что клуб покинул Илья Попов, а уже затем команда прекратила сотрудничество с Макаром Коноваловым, Майклом Муром и Винсом Хантером. Но унывать практически не было времени, потому что кубанцы выкупили Глеба Фирсова у «Пармы», подписав с россиянином контракт по схеме «3+2». На этом «Локо» не остановился и укрепил позицию пятого номера, объявив о соглашении с Русланом Абдулбасировым. Центровой УНИКСа перебрался в Краснодар. Контракт рассчитан на один сезон.

Винс Хантер Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

УНИКС забрал себе лучшего скорера сезона-2025/2026 Никиту Михайловского из «Самары». Контракт с разыгрывающим подписан по схеме «1+1». На этом действия казанцев не закончились, ведь руководство и Михаил Беленицкий активировали опцию продления сотрудничества до конца следующего чемпионата. Следом то же самое клуб провернул и с Денисом Захаровым. А последним действием УНИКСа стало прощание с Андреем Лопатиным. Форвард покинул команду после двух сезонов в составе. Аналогичная ситуация произошла и с Иваном Белоусовым, с которым завершили сотрудничество.

Молодой талант Егор Рыжов выплатил «Зениту» компенсацию за расторжение контракта и покинул расположение питерцев. Теперь центровой будет искать новый вариант для продолжения карьеры. Затем клуб объявил, что новым тренером питерцев станет Душко Иванович. Но на этом действия руководства «Зенита» не прекратились: бело-голубые попрощались с Лукой Шаманичем и Джонни Джузэнгом, которые были одними из лидеров прошлого состава.

Ещё переходы и подписания

Евгений Белянков вернулся из «Уралмаша» в «Енисей». Контракт на год.

Владимир Карпенко подписал с ЦСКА новый двухлетний контракт.

Дакуан Смит подписал однолетний контракт с владивостокским «Динамо».

После этого «Динамо» объявило об однолетнем контракте с ещё одним лидером — Айзеей Кроули.

«Енисей» попрощался с Мэттом Коулмэном, который перешёл в «Спартак» из Суботицы.

МБА сохранила своего лидера Андрея Зубкова. Форвард подписал новое однолетнее соглашение.

Москвичи на этом не остановились и продлили соглашение на сезон с Александром Платуновым.

Миодраг Райкович возглавил «Астану».

Егор Ванин подписал с «Енисеем» новый однолетний контракт.

Слухи