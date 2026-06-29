Не только транжирят. Почему звёзды НБА на самом деле теряют миллионы

Крупные контракты в НБА давно стали чем-то привычным. Более того, многие игроки становятся миллионерами ещё до того, как приходят в лигу. Однако, несмотря на солидные заработки баскетболистов, их финансовая судьба порой складывается печально, а огромные состояния улетают в трубу. Статистика в этом отношении более чем показательна: на протяжении десятилетий многие профессиональные атлеты объявляли о банкротстве всего через несколько лет после завершения карьеры.

Почему же так происходит? В общественном сознании прочно закрепился стереотип, будто бывшие звёзды попросту спускают богатство на предметы роскоши, дорогие автомобили и развлечения. Тем не менее реальные механизмы потери капитала часто выходят далеко за рамки обычного расточительства. Современные игроки и ветераны лиги всё чаще открыто говорят о скрытых финансовых ловушках, которые подстерегают спортсменов как внутри, так и за пределами площадки.

Бывший разыгрывающий Джефф Тиг, ставший чемпионом НБА в составе «Милуоки Бакс», убеждён, что общественность несправедливо вешает всех собак на самих баскетболистов. По его мнению, корень проблемы кроется не в покупке условных спорткаров, а в банальных семейных драмах или даже предательстве со стороны близкого окружения. За свою 12-летнюю карьеру в лиге Тиг не раз наблюдал подобные ситуации и регулярно видел, как рушатся судьбы его партнёров по командам.

Джефф Тиг экс-игрок НБА «Всё дело в разводах, алиментах и воровстве. Я редко видел, чтобы люди просто так пускали деньги на ветер. Обычно сценарий другой: у них крадут, их обманывают, они втягиваются в провальные бизнес-сделки, проходят через тяжелейшие разводы или получают сумасшедшие счета по алиментам. Парни могут тратить много, но, если у тебя в кармане лежит $ 500 тыc., ты потратишь $ 300 тыс., а остальное отложишь. Однако когда включаются судебные процессы и выплаты бывшим жёнам, я видел, как это уничтожало очень многих».

Слова Тига подтверждают и реальные истории бывших игроков. Так, Антуан Уокер, заработавший за карьеру около $ 108 млн, позже оказался на грани банкротства из-за неудачных инвестиций в недвижимость, дорогого образа жизни, азартных игр и финансовой помощи многочисленным друзьям и родственникам.

Мануэль Кальдерон Фото: Borja B. Hojas/Getty Images

Конечно, лига старается снизить подобные риски и обязывает новичков проходить специальные курсы, где их учат фильтровать окружение и не вестись на уловки в соцсетях. Лучше, чем ничего, но только получается не всегда. Бывший испанский игрок Хосе Мануэль Кальдерон уже обращал внимание на другую ловушку — синдром «следующего контракта». Многие молодые игроки начинают жить на широкую ногу сразу после драфта, свято веря, что их первое скромное соглашение — лишь временный разогрев перед получением максимального договора. Однако средняя продолжительность карьеры в НБА составляет всего около четырёх с половиной лет, и любое неудачное приземление на паркет может мгновенно перечеркнуть все планы. У Кальдерона всё сложилось хорошо — как он сам подчеркнул, благодаря скромности и чёткому пониманию: гарантировано только то, под чем уже стоит подпись.

Ещё один бывший игрок, Джо Смит, в сентябре 2024 года в подкасте Дуайта Ховарда подробно расписал, как сам умудрился потерять десятки миллионов долларов. Первый номер драфта 1995 года не стал искать виноватых на стороне, а разобрал собственные ошибки. Иллюзия бесконечного богатства быстро разбилась о суровую реальность: огромную часть контракта сразу съедают налоги и агентские комиссии, а остаток моментально тает, когда на шею садится многочисленная родня.

Пол Пирс Фото: Brian Fluharty/Getty Images

Подробно о проблеме говорил и легендарный Пол Пирс. В ноябре 2025 года в эфире шоу Club Shay Shay он прямо заявил, что у большинства игроков запросы и аппетиты растут куда быстрее, чем реальные доходы. Баскетболисты годами живут в полной уверенности, что денежный дождь будет лить вечно. Отрезвление наступает сразу после завершения карьеры: привычка сорить деньгами не исчезает, а накопленный капитал без постоянной подпитки теряется гораздо быстрее, чем кажется.

Не так давно о финансовой стабильности высказывался и Шакил О'Нил. По его словам, огромные зарплаты прекращаются, а расходы на содержание уже нажитого имущества остаются прежними. Добавьте сюда необдуманные инвестиции, мошенничество и уже знакомую эксплуатацию со стороны родственников или липовых консультантов — и от миллионов не останется и следа.

Как видно, без жёсткой финансовой дисциплины и умения трезво смотреть на свои реальные доходы даже самое внушительное состояние в НБА можно растерять за считаные годы. Примеры прошлых лет наглядно доказывают, что сам по себе огромный заработок ещё ничего не гарантирует. Однако в последние годы ситуация начинает немного меняться: благодаря подобным высказываниям бывших игроков и росту общей грамотности нынешние баскетболисты стали активнее интересоваться инвестициями и строить бизнес ещё во время карьеры. Главное — понимать, что карьера не вечна, а умение сохранять заработанное не приходит автоматически.