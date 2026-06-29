Насилие, угрозы и пистолет: за что арестован сын легенды НБА Дуэйна Уэйда

Дети звёзд в профессиональном спорте — явление нередкое. Заир Уэйд, старший сын трёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и члена Зала славы Дуэйна Уэйда, долгое время пытался построить собственную баскетбольную карьеру. Однако на днях 24-летний спортсмен привлёк к себе внимание прессы совершенно по другой причине — его имя фигурирует в сводках криминальной хроники из-за обвинений в домашнем насилии.

Детали инцидента

Заир Уэйд Фото: Cassy Athena/Getty Images

Инцидент случился ранним утром в воскресенье, 21 июня. Полиция города Бербанк (штат Калифорния) отреагировала на тревожный вызов — очевидцы сообщили о доносящихся из жилого дома женских криках. Прибывшие сотрудники обнаружили женщину в присутствии Заира. У предполагаемой пострадавшей были зафиксированы видимые порезы и травмы на лице и теле. На место вызвали медиков, однако госпитализация не потребовалась.

В доме было обнаружено и изъято огнестрельное оружие — пистолет. Уэйд был задержан и оформлен по подозрению в домашнем насилии, угрозах уголовного характера и незаконном лишении свободы.

Молодой баскетболист провёл в участке какое-то время, после чего был освобождён под залог в размере $ 50 тыс. В отношении него также выписан экстренный охранный ордер, запрещающий приближаться к пострадавшей. На данный момент окружная прокуратура округа Лос-Анджелес решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Ни сам Заир, ни его отец публичных комментариев пока не давали.

Сложности в карьере

Заир Уэйд Фото: Michael Reaves/Getty Images

Арест может поставить под удар и без того нестабильную карьеру Заира. В школьные годы он выступал за «Сьерра Каньон» вместе с Бронни Джеймсом, а затем перевёлся в «Брюстер Академи». Имея на руках предложения от нескольких колледжей, Уэйд-младший решил сразу пойти в профессионалы. В 2021 году его выбрал на драфте G-лиги клуб «Солт-Лейк-Сити Старс» — фарм-команда «Юты Джаз», долей в которой владеет Уэйд-старший. Однако тяжёлая травма перечеркнула этот этап. После этого Заир пытался закрепиться за рубежом, играя за «Кейптаун Тайгерс» в Южной Африке и за «Макао Блэк Беарс».

Впереди Заира ждёт разбирательство, которое повлияет на его дальнейшую судьбу. Репутационные последствия могут затронуть не только молодого спортсмена, но и его именитого отца. Изъятие оружия, травмы у пострадавшей и букет обвинений делают этот случай непростым с юридической точки зрения. Если прокуратура даст делу ход, Заиру предстоит бороться уже не за место в какой-либо команде, а с серьёзными уголовными обвинениями.