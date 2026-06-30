Этот обмен выстрадали до конца. Джа Моранту наконец нашли новый клуб!

«Мемфис» официально обменял Джа Моранта в «Портленд», а в обратном направлении отправились Джереми Грант и Крис Мюррэй. Сделка стала одним из самых заметных эпизодов межсезонья: речь идёт о баскетболисте, который несколько лет был лицом франшизы. Разбираемся, почему клуб решился на этот шаг, что получила каждая из сторон и к каким последствиям обмен может привести уже в ближайшее время.

Ничего неожиданного в этом обмене нет, так как о возможном уходе Моранта из «Мемфиса» говорили не один месяц. И поводы для таких разговоров были вполне понятны: за три последних сезона он сыграл только 79 матчей в регулярке, бóльшую часть времени пропустив из-за разных травм, а дисциплинарные истории постоянно отвлекали внимание от баскетбола. Минувший сезон не стал доказательством возвращения к прежнему уровню. Морант набирал 19,5 очка при 8,1 передачи и 3,3 подбора в среднем за игру, но реализовывал лишь 41% бросков с игры и 23,5% — из-за дуги. Такая статистика разыгрывающего, который обычно является главным мотором атаки, вполне могла снизить его ценность на рынке.

Пожалуй, именно стоимость актива стала для «Мемфиса» одним из главных итогов сделки — клуб не получил ни молодую звезду, ни выборы в первом раунде, ни крупный пакет перспективных игроков. Зато руководству удалось обменять контракт Моранта без необходимости доплачивать из собственных активов, а это особенно важно с учётом того, как другие команды оценивают его нынешний контракт и последние сезоны.

При этом основная часть компенсации пришлась на Джереми Гранта — форвард провёл хороший сезон, набирая 18,6 очка при 45,3% попаданий с игры и 38,9% — из-за дуги. К тому же он может играть сразу на нескольких позициях, сам создавать себе бросок и обладает серьёзным опытом. В то же время трудно представить его частью долгосрочного проекта «Мемфиса», ведь за последние два драфта клуб заметно обновил линию форвардов, выбрав Седрика Кауарда, Кэмерона Бузера и Карима Лопеса. Помимо этого, в составе уже есть Тейлор Хендрикс, Санти Альдама, Грегори Джексон, Джейлен Уэллс и Оливье-Максенс Проспер. Поэтому не исключено, что Грант станет участником последующих сделок, поскольку его контракт делает его одним из главных финансовых активов в рамках дальнейшей перестройки состава.

Джа Морант и Леброн Джеймс, сезон-2025/2026 Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Крис Мюррэй, в свою очередь, выглядит скорее как запасной актив в этом обмене. После выбора под 23-м номером на драфте-2023 он так и не закрепился в ротации. Предстоящий сезон станет для него последним по контракту новичка, а затем он сможет выйти на рынок ограниченно свободных агентов. Для «Портленда» же сделка решает совсем другую задачу — так, по данным инсайдера Криса Хэйнса, клуб собирается поставить в старт Дэмьена Лилларда и Джа Моранта, а на позиции лёгкого форварда рассчитывает на Дени Авдию. Такой набор выглядит непривычно, потому что оба защитника бóльшую часть карьеры были главными организаторами атак. То, как команда распределит мяч между ними, станет одним из ключевых вопросов нового сезона.

При этом нынешний состав «Трэйл Блэйзерс» вряд ли можно считать окончательным, ведь на задней линии уже есть Джру Холидэй и Скут Хендерсон, а сам клуб по-прежнему фигурирует в слухах о возможных переговорах по Джейлену Брауну и Аарону Гордону. То есть обмен Моранта вполне способен оказаться лишь одной из частей куда более масштабных перестановок. Саму сделку, кстати, успели оформить до начала нового финансового года НБА, и это сняло прописанный в контракте Моранта 15-процентный бонус за обмен. Если бы стороны закрыли переход уже после окончания моратория, защитник получил бы ещё примерно $ 13 млн за два ближайших сезона. Иными словами, «Портленду» это позволило избежать лишних расходов, хотя после роста платёжной ведомости клуб всё равно окажется прижат первым налоговым порогом.

Этот обмен, по сути, ставит точку в старой версии развития «Мемфиса». Руководство уже активно обновляет состав, делает акцент на молодых баскетболистах и оставляет пространство для следующих шагов — самым заметным решением в рамках этой перестройки стал уход Моранта, а у самого защитника теперь впереди новый этап карьеры. В «Портленде» ему предстоит не только встроиться в команду, где есть несколько игроков, любящих подержать мяч в руках, но и вновь подтвердить статус одного из ведущих разыгрывающих НБА после пары сезонов с сильно ограниченными временем и ролью.