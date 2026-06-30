Где окажутся Леброн, Дюрен и многие другие — за кем следить на рынке свободных агентов НБА

Сегодня, 30 июня, в 19:00 мск открывается долгожданный рынок свободных агентов. Это то самое время, когда команды могут открыто договариваться с игроками, чьё будущее в лиге ещё не определено до конца в связи с тем, что они уже являются либо свободными, либо ограниченно свободными агентами. За кем необходимо следить?

Леброн Джеймс

Леброн Джеймс Фото: Getty Images

Король продолжает хранить молчание по поводу того, где он окажется в следующем сезоне. Его контракт с «Лейкерс» на $ 52,6 млн подошёл к концу. Настало время подумать над новым соглашением. Наиболее вероятно, что это будет заключительная глава Леброна в НБА, с кем бы он ни подписался. От этого выбор ещё интереснее. Поговаривают, что Джеймс может оказаться в «Голден Стэйт» или вернуться в «Кливленд». Скоро решится будущее Короля!

Джейлен Дюрен

Джейлен Дюрен Фото: Todd Kirkland/Getty Images

За четыре сезона в «Детройте» Дюрен превратился из игрока подающего надежды со средней статистикой 9,1 очка, 8,9 подбора и 1,1 передачи в полноценную звезду с внушительными цифрами: 19,5 очка, 10,5 подбора и 2,0 передачи в среднем. Контракт новичка Джейлена подошёл к концу, настало время выкладывать деньги на стол, как говорится.

Скорее всего, приоритетным для центрового является вариант остаться в «Пистонс», но за топового бигмена, хоть и довольно ограниченного, как показал плей-офф, может развернуться нешуточная борьба на рынке. Ведь Дюрену всего 22 года, и он продолжает каждый сезон развиваться. Поговаривают, что Джейлен и вовсе может быть обменян в «Сакраменто» на Сабониса. Посмотрим!

Пейтон Уотсон

Пейтон Уотсон Фото: Scott Taetsch/Getty Images

У «Денвера» платёжка совсем забита, но упускать своего таланта точно нельзя. Уотсон за четыре года продемонстрировал невероятный скачок в развитии. В прошлом сезоне Пейтон в среднем набирал 14,6 очка при 4,9 подбора, 2,1 передачи и 1,1 блок-шота. И это с элитной для 23-летнего игрока реализацией: 49,1% с игры и 41,1 — из-за дуги. «Наггетс» должны предпринять все попытки, чтобы сохранить прогрессирующего форварда, который способен отрабатывать на обеих сторонах паркета.

Уокер Кесслер

Уокер Кесслер Фото: Chris Gardner/Getty Images

Уже который год Кесслера сватают в «Лейкерс», но центровой до сих пор находится в «Юте». Возможно, сейчас самое время сменить команду. Контракт новичка у Уокера закончился, настал момент первого полноценного взрослого соглашения. Кто готов метнуть деньгами в бигмена, который за последние три сезона ни разу не провёл больше 64 матчей, а в предыдущем сезоне и вовсе вышел на паркет лишь пять раз? Впрочем, если вам нужны габариты под кольцом и сносная защита — пожалуйста, вот отличный вариант.

Айо Досунму

Айо Досунму Фото: Alex Slitz/Getty Images

Прошлый плей-офф показал уровень Досунму. И вместе с Энтони Эдвардсом, и в его отсутствие Айо демонстрировал высочайший уровень игры. Буквально вытаскивая для «Миннесоты» матчи практически в одиночку. Защитник является очень стабильным снайпером: 41,4% реализации с дальней дистанции по ходу регулярки и 42,5% — в плей-офф.

В постсезоне Досунму оформлял 15,6 очка, 3,6 подбора и 4,1 передачи. Для игрока, который получал $ 7,5 млн, это невероятные цифры. Понятное дело, что Айо хочет уже совсем другие деньги, и он этого достоин. Удастся ли «волкам» сохранить качественного игрока или мы увидим его в другой команде?

Коби Уайт

Коби Уайт Фото: Jacob Kupferman/Getty Images

Защитник почти всю свою карьеру в НБА провёл в «Чикаго». Лишь по ходу последнего сезона его обменяли в «Шарлотт», где он органично влился в команду, выходя со скамейки. В среднем в чемпионате-2025/2026 Уайт набирал 17,4 очка при 3,4 подбора и 4,0 передачи. Да, травмы дали о себе знать, но спрос на рынке на Коби точно будет. Он весьма полезный игрок со своим функционалом. Ранее он получал почти $ 13 млн. Посмотрим, кто готов предложить больше.

Руи Хатимура

Руи Хатимура Фото: Luke Hales/Getty Images

Один из самых лакомых кусочков в это межсезонье. Его контракт с «Лейкерс» на $ 18,2 млн в последнем сезоне подошёл к концу. И Хатимура полностью оправдывает такие деньги, ведь является хорошим двусторонним игроком, способным влиять как на атаку, так и на защиту. У него есть стабильный дальний бросок — последние три сезона реализация не падала ниже 41,3%, что является элитным показателем.

При этом с «двушкой» также всё в порядке — больше 50% в последние три сезона. Он габаритный и может покрыть много пространства в защите. «Лейкерс» будет трудно удержать Руи, если Леброн решит остаться. На всех денег не хватит — с учётом нового контракта Остина Ривза.

Норман Пауэлл

Норман Пауэлл Фото: Geoff Stellfox/Getty Images

Кто бы мог подумать, что к 30 годам карьера Пауэлла в корне поменяется. Его переход из «Клипперс» в «Майами» открыл в нём новые силы. В последнем сезоне Норман в среднем оформлял 21,7 очка, 3,5 подбора, 2,5 передачи и 1,1 перехвата за игру, что позволило ему съездить на первый Матч звёзд в карьере. За чемпионат-2025/2026 защитник получил $ 20,4 млн. Сейчас он хочет куда больше, именно поэтому его пути с «Хит», вероятно, разойдутся. Ведь Пэт Райли не любит платить большие деньги всем подряд, а в команде уже есть Бэм Адебайо и Яннис Адетокунбо с максимальными контрактами. Кто даст Пауэллу желаемые деньги на рынке?

Тобиас Харрис

Тобиас Харрис Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Форвард заработал огромные деньги в «Филадельфии» за пять сезонов. Но и после подписания однолетнего контракта с «Детройтом» не стал урезать свои аппетиты, получая $ 26,6 млн. Сейчас игроку снова придётся искать себе место под солнцем. Харрис всегда умел выбивать топовые соглашения, удастся ли в этот раз?

Коллин Секстон

Коллин Секстон Фото: Stacy Revere/Getty Images

Секстон отправился в «Чикаго» в обмен на Коби Уайта. Его последний контракт равнялся $ 19 млн. За такие деньги в «Буллз» Коллин в среднем оформлял 17,5 очка, 2,9 подбора, 2,5 передачи и 1,5 перехвата. Очень недурно! Но уже третья команда («Кливленд», «Юта», «Шарлотт») меняла разыгрывающего. Наверное, это о чём-то да говорит об игроке!

В числе других интересных свободных агентов значится Тари Исон, у которого закончился контракт новичка с «Хьюстоном». Митчелл Робинсон, скорее всего, продолжит карьеру не в «Нью-Йорке». Ещё есть Джон Коллинз, который в прошлом сезоне получал $ 26,5 млн в «Клипперс». Вряд ли ему кто-то даст такой контракт на рынке, но мало ли… Роберт Уильямс из «Портленда» точно кому-то пригодится на скамейку, ведь оборонительные навыки центрового всё ещё на шикарном уровне. Дин Уэйд — стабильный снайпер, который может пойти за деньгами, так как в «Кливленде» ему вряд ли предложат большой контракт.

Не стоит забывать и о Квентине Граймсе, который после перехода в «Филадельфию» буквально расцвёл и может получить заметную прибавку по деньгам, так как нынешние $ 8,7 млн — смех для игрока такого уровня. Анферни Саймонс был обменян из «Бостона» в «Чикаго», теперь защитник будет следить за ситуацией на рынке, чтобы получить хороший контракт. То же самое касается и Келли Убре из «Сиксерс». Нас ждёт интересный рынок свободных агентов!