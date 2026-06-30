Игроки НБА решили «обыграть Вегас». Зарабатывали миллионы, но ударились в криминал

Громкий скандал со ставками в НБА продолжается уже несколько лет, и пока не похоже, что он вот-вот завершится. Напротив, дело регулярно обрастает свежими подробностями, которые не просто дополняют картину, а приносят новую информацию. Очередным витком стало официальное обвинение, предъявленное федеральной прокуратурой США бывшим игрокам лиги Малику Бизли и Эду Дэвису. Их подозревают в организации преступной схемы: по версии следствия, Бизли умышленно ухудшал свои показатели в матчах, чтобы Дэвис и его подельники выигрывали крупные суммы на тотализаторе.

Для самого Бизли этот судебный иск не стал неожиданностью — его имя фигурирует в расследовании уже около года. Впервые о возможной связи баскетболиста с подозрительной активностью на рынке ставок сообщалось ещё в июне 2025 года: тогда под подозрение попали прогнозы на его статистику по подборам во встречах за «Милуоки Бакс». К августу адвокаты игрока уверяли прессу, что он больше не является основной целью федерального расследования, однако интерес правоохранителей к Бизли не исчез — фигурантом дела он оставался всё это время.

Суть схемы

Малик Бизли Фото: Sarah Stier/Getty Images

Следствие утверждает, что корни предполагаемого криминального союза уходят в сезон-2020/2021, когда Бизли и Дэвис выступали за «Миннесоту Тимбервулвз». По версии обвинения, именно тогда баскетболисты подружились. За свою карьеру Бизли заработал около $ 60 млн, однако, как утверждают федеральные прокуроры, впоследствии накопил многомиллионные долги из-за азартных игр. Дэвис якобы неоднократно одалживал ему деньги, а позднее предложил погашать задолженность, участвуя в схеме по манипулированию статистикой.

В 2024 году Бизли выступал за «Милуоки», а его долги стали неподъёмными. Именно тогда он согласился «сливать» конкретные статистические показатели в матчах. Взамен Дэвис списывал ему части долга. К схеме привлекли ещё несколько человек, включая бывшего агента Дэвиса — Паоло Саморано. Имея на руках надёжный инсайд, сообщники ставили десятки тысяч долларов на индивидуальные показатели Бизли — такие как количество набранных очков или подборов.

Эд Дэвис Фото: Michael Reaves/Getty Images

Логику ёмко сформулировал сам Дэвис, написав Бизли сообщение: «Единственный способ обыграть Вегас — это ставки на спорт. Во всём остальном преимущество у них. Мы можем заработать хорошие деньги». Прокуратура детально расписала четыре встречи сезона-2023/2024, в которых Бизли манипулировал статистикой:

матч с «Кливленд Кавальерс» (6 января 2024 года): Бизли рекомендовал ставить на то, что он совершит менее 3,5 подбора. Итог — всего один подбор за игру;

Бизли рекомендовал ставить на то, что он совершит менее 3,5 подбора. Итог — всего один подбор за игру; матч с «Шарлотт Хорнетс» (27 февраля 2024 года): игроку нужно было набрать менее 12,5 очка и сделать более 3,5 подбора. Задача была выполнена (шесть очков и четыре подбора);

игроку нужно было набрать менее 12,5 очка и сделать более 3,5 подбора. Задача была выполнена (шесть очков и четыре подбора); матч с «Лос-Анджелес Клипперс» (10 марта 2024 года): требовалось пробить «тотал больше» по подборам (3.5). Бизли забрал нужный четвёртый отскок буквально за секунду до сирены;

требовалось пробить «тотал больше» по подборам (3.5). Бизли забрал нужный четвёртый отскок буквально за секунду до сирены; матч с «Бруклин Нетс» (21 марта 2024 года): здесь система дала сбой. Бизли должен был показать заниженные результаты по подборам, но случайно совершил шесть штук, сорвав куш собственным подельникам.

Масштаб скандала

Терри Розир Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

После легализации спортивных ставок НБА активно интегрировала букмекерский рынок в трансляции и заключила многомиллионные соглашения с крупными операторами. Однако рост индустрии ставок на индивидуальную статистику игроков привёл к новым рискам, которые оказались в центре внимания следствия.

Дело Бизли и Дэвиса — не единичный случай. Прямо сейчас под подозрением находятся и другие фигуранты. Защитник «Майами Хит» Терри Розир ожидает суда в 2027 году по обвинению в получении взятки в $ 100 тыс. за досрочный уход с матча с целью влияния на ставки на его статистику. Бывший центровой «Торонто Рэпторс» Джонтей Портер и экс-ветеран лиги Дэймон Джонс уже признали вину по связанным делам.

Остановится ли эта цепочка или в деле всплывут новые имена, пока неизвестно — следствие продолжается. Главная задача правоохранительных органов — наказать виновных, а самой лиги — работать на доверие. В конце концов, спорт ценят именно за искренность борьбы. Когда болельщик на трибуне или у экрана начинает подозревать, что промах из-за дуги или недоработанный отскок под щитом — не спортивная неудача, а чей-то закрытый долг перед букмекерами, игра теряет свой смысл.