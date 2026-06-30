Десант из России и Испании. Наших в США будет ещё больше!

В прошлом сезоне «Чемпионат» пристально следил за нашими молодыми талантами в студенческой американской лиге NCAA. Великолепную игру раз за разом показывали Тимофей Рудовский и Виктор Панов, Владимир Хряпа заметно прибавил в своём дебютном сезоне, травмы помешали Илье Ермакову показать весь свой потенциал, а Кириллу Елатонцеву не хватило времени для того, чтобы по ходу чемпионата заявить о себе в стане университета Оклахомы.

Теперь же университеты комплектуют составы на новый сезон-2026/2027. И мы уже знаем, где российские таланты будут играть. Давайте о них и поговорим.

Тимофей Рудовский

Тимофей Рудовский Фото: Bryant University

Первый сезон в NCAA Рудовский провёл за университет Брайанта — не самая сильная команда из слабой конференции. Но это не помешало россиянину быть лидером и вести за собой «бульдогов». Тимофей попал в сборную новичков по итогам чемпионата и 24 раза набирал двузначное количество очков. К слову, это лучший показатель для новичков в истории этого учебного заведения.

Естественно, после этого Рудовский пошёл на повышение — будет теперь играть за университет Питтсбурга, выступающий в одной из сильнейших конференций — ACC. Теперь у нашего таланта будет возможность показать себя на высоком уровне!

Даниил Глазков

Даниил Глазков Фото: UVM

После двух сезонов в университете Лайолы Глазков перебрался в университет Вермонта. И это повышение, ведь его новая команда три раза выходила в «Мартовское безумие» и четыре раза становилась чемпионом конференции America East (здесь ранее выступал Рудовский) в 20-х годах. Пока статистика у Даниила не самая внушительная (2,7 очка и 1,9 подбора в среднем за сезон-2025/2026), возможно, в новом месте всё изменится.

Владимир Хряпа

Владимир Хряпа Фото: UTMSPORTS.COM

Сын легендарного Виктора Хряпы продолжит выступать за университет Теннесси в Мартине. В свой первый сезон за океаном Владимир набирал 2,3 очка, 2,5 подбора, 0,9 передачи, 1,0 перехвата и 0,6 блок-шота. Причём много времени он сначала не получал, однако ближе к концу чемпионата стал понемногу раскрываться. Будем следить за Хряпой-младшим и в следующем чемпионате NCAA.

Илья Ермаков

Илья Ермаков Фото: NICK CAMMETT/GETTY IMAGES

С декабря 2025 года Ермаков не появлялся на паркете в NCAA. Тем не менее Илья останется в университете Святого Бонавентуры. Легенда инсайдов НБА Эдриан Войнаровски, который занимает пост генерального менеджера в команде, видимо, верит в нашего перспективного игрока и решил дать ему ещё один шанс проявить себя. Воспользуется ли им Ермаков? Увидим уже в сезоне-2026/2027.

Михаил Дулкай

Михаил Дулкай Фото: BC-ZENIT.COM

Первым, кто перебрался из России в NCAA в этом году, стал Дулкай. Михаил является выходцем из системы «Зенита», выступая за различные молодёжные составы питерцев в ДЮБЛ, Единой молодёжной лиге ВТБ и Суперлиге. В октябре форвард сыграл одну встречу в Единой лиге ВТБ с «Пари НН», проведя на паркете три минуты. Дулкай перебрался из «Зенита-2» в университет Луизианы в Лафайете.

Ярослав Никонов

Ярослав Никонов Фото: cskabasket.ru

По информации «Перехвата», капитан ЦСКА-2 Ярослав Никонов пополнит ряды Портлендского государственного университета. Никонов в прошлом сезоне выделялся: в Суперлиге он вошёл в символическую пятёрку турнира, того же самого он добился и в «Финале четырёх» Кубка России, куда фарм-команда армейцев попала впервые в истории. Всё в той же Суперлиге Ярослав в среднем оформлял 17,7 очка за 21 минуту на паркете — топовый показатель. Российский защитник должен с ходу стать если не лидером, то одной из главных звёзд «викингов». Будем наблюдать за таким талантом!

Александр Савков

Александр Савков Фото: LIGA U

Переходим к тем, кто отправился покорять NCAA из Испании. Александр Савков выступал за молодёжку «Сарагосы», а теперь будет играть бок о бок с Хряпой, так как поступил в университет Теннесси в Мартине. Кажется, за этой командой мы будем следить пристальнее, чем за остальными.

Даниил Столбецкий

Даниил Столбецкий Фото: RMU Basketball

После двух лет в системе испанской «Фуэнлабрады» Столбецкий перебрался в NCAA, где будет выступать за университет Роберта Морриса в Пенсильвании. Учебное заведение играет в конференции Horizon League, которая является 19-й по силе в лиге. В 2025 году будущая команда Даниила становилась чемпионом своего дивизиона и пробилась в «Мартовское безумие». За всю историю университет девять раз выходил в плей-офф NCAA и ни разу не преодолевал барьер первого раунда. Возможно, со Столбецким удастся прервать эту серию.

Илья Фролов

Илья Фролов Фото: ESPN

Теперь уже подъехала тяжёлая артиллерия из системы мадридского «Реала». Одна из главных звёзд молодёжки «сливочных» Фролов перебрался в университет Арканзаса к легендарному Джону Калипари, который становился чемпионом NCAA в 2012 году и шесть раз выходил в «Финал четырёх» с разными учебными заведениями. С 2021 года «лезвия» лишь раз пропустили «Мартовское безумие» — в 2024-м. Примечательно, что Калипари ранее звал к себе Егора Дёмина, однако ещё один выходец системы «Реала» остановил выбор на другом университете. Посмотрим, как проявит себя Фролов в «Арканзасе».

Егор Амосов

Егор Амосов Фото: FEB

Лучший игрок молодёжной команды «Реала» Амосов вслед за соотечественником и партнёром Фроловым отправится в NCAA. Правда, пока официальной информации, где окажется Егор, нет. Но, по сообщениям «Перехвата», университет Коннектикута уже давно ведёт переговоры с нашим талантом — и дело уже почти решённое. «Хаски» под руководством Дэна Хёрли выиграли NCAA в 2023 и 2024 годах, а всего в истории шесть раз брали титулы. Это очень знаменитая учебная программа, которая каждый год поставляет топовых игроков на драфт НБА. Ждём Амосова в одной из лучших команд в истории турнира.

Как вы поняли, нас ждёт интереснейший следующий сезон NCAA, где много наших парней будут выступать в сильнейших командах и конференциях. И межсезонье ещё продолжается, поэтому ещё кто-то может присоединиться к этим 10 нашим талантам.