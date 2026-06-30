Дёмин готовится к Летней лиге. Что нужно Егору, чтобы закрыть свои минусы дебютного сезона

С 9 по 19 июля в Лас-Вегасе пройдёт ежегодная Летняя лига НБА — традиционный предсезонный турнир, где клубы проверяют новичков, незадрафтованных баскетболистов и молодых игроков, оценивая их потенциал. Для самих баскетболистов это главный шанс доказать готовность к уровню североамериканской лиги и побороться за место в составе или контракт. В случае с Егором Дёминым предстоящий турнир имеет особое значение: руководство «Бруклина» сможет лучше оценить его восстановление после травмы стопы, из-за которой россиянин пропустил остаток прошлого сезона, а сам Егор получит возможность легче вкатиться в следующий регулярный чемпионат.

Россиянин уже высказался по поводу скорого старта Летней лиги, признавшись в огромном желании поскорее выйти на паркет. «Очень жду начала игр, давно не было полноценного командного спарринга. На тренировках играем, но игры с другими соперниками — это совершенно другие ощущения», — написал Егор Дёмин на своей странице в социальных сетях.

Первый опыт

Егор Дёмин в Летней лиге НБА — 2025 Фото: Ethan Miller/Getty Images

Дёмин уже знаком с Летней лигой. Перед дебютом в НБА Егор провёл там три матча, продемонстрировав следующую статистику: 11,3 очка (40,7% с игры, 43,5% — из-за дуги), 4,3 подбора, 1,3 передачи, 1,0 перехвата и 3,0 потери за 25,1 минуты в среднем на паркете. Многие фанаты «Бруклина» тогда впервые смогли оценить новичка команды, а эксперты взглянули на него с другого ракурса. Если в NCAA баскетболист действовал как чистый разыгрывающий, который руководил большинством атак, то в «Нетс» решили протестировать его снайперские качества, которые до драфта считались слабым местом. Егор удивил, реализовав 10 из 23 дальних бросков (уверенные 45,3%). Причём многие попадания он оформил не после простых открытых бросков, а с ведения и с глубокой дистанции. Вдобавок Дёмин прибавил в движении без мяча, успешно работая над катами и заслонами.

Тогда же проявились и его слабые стороны. За три встречи спортсмен лишь четырежды атаковал из пределов трёхочковой линии, оказавшись не вполне готовым к жёсткому физическому контакту. Просел и фирменный плеймейкинг: в двух матчах из трёх Егор вообще обошёлся без результативных передач, а отрицательное соотношение пасов к потерям (1,3 при 3,0 за игру) говорило само за себя.

Уже по ходу сезона НБА-2025/2026 некоторые сложности из Летней лиги подтвердились. Защитник выдал мощный дебютный год за «Бруклин», обновил несколько рекордов лиги для новичков и набирал в среднем 10,3 очка за игру, однако проблемы с эффективностью внутри дуги всё же остались. Россиянин завершил регулярку с процентом попадания с игры ниже 40 (39,9%), причём на старте карьеры он и вовсе атаковал исключительно из-за дуги, затянув первое двухочковое попадание до пятой встречи. Соперники быстро поняли, что Дёмин неохотно идёт в «краску», из-за чего его игра становилась более предсказуемой.

Над чем предстоит работать в Лас-Вегасе

Егор Дёмин в сезоне НБА-2025/2026 Фото: Nick Cammett/Getty Images

Именно поэтому предстоящая Летняя лига должна стать для Егора не просто этапом реабилитации после травмы, но и полноценной площадкой для работы над ошибками. Чтобы ещё больше укрепить свои позиции в команде, Дёмину необходима агрессия в проходах к кольцу. Защитнику часто предъявляют претензии из-за излишней привязанности к периметру и нежелания идти в контакт. Кроме того, полезным будет быстрее принимать решения и действовать проще в пик-н-роллах, не затягивая владения и не позволяя защите перестраиваться. Наконец, Дёмину нужно добавить резкости на первом шаге и уверенности при дриблинге под давлением, чтобы эффективнее создавать угрозу в ситуациях один в один. Предстоящий турнир в Лас-Вегасе должен показать, насколько успешно защитник провёл работу над этими ошибками.

К слову, Летнюю лигу не стоит рассматривать просто как разминку перед долгим сезоном. Для молодых игроков она станет важным маркером готовности к чемпионату, а в случае с Егором — его прогресса и преодоления слабых сторон. За плечами российского спортсмена уже есть дебютный сезон в НБА, и теперь тренерский штаб и фанаты вправе ожидать от него новых шагов вперёд. Если последствия травмы действительно остались позади, а Дёмин сумеет сделать игру более разнообразной и агрессивной, то к следующему сезону подойдёт на другом уровне.