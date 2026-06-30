История Леброна в «Лейкерс» завершена. Какой она останется в памяти?

30 июня, в день старта рынка свободных агентов НБА, стало ясно, что Леброн Джеймс не продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Лейкерс». По данным ESPN, 41-летний форвард не вёл переговоры с клубом о новом контракте, а руководство так и не предложило ему соглашение.

Так завершились восемь лет, за которые Джеймс помог «Лейкерс» выиграть чемпионат НБА, стал лучшим снайпером в истории лиги, взял Кубок НБА и провёл заключительный отрезок карьеры в одной из главных франшиз мирового спорта. Теперь клуб будет строить состав вокруг Луки Дончича, а Джеймс — готовиться к новому этапу своей карьеры.

Расставание, к которому стороны пришли постепенно

Леброн Джеймс, сезон-2025/2026 Фото: Kenneth Richmond/Getty Images

Это решение не стало сюрпризом. После окончания сезона Джеймс сообщил, что возьмёт паузу, прежде чем определится со своим будущим. За это время ничто не изменилось так, чтобы продолжение сотрудничества выглядело более вероятным. Сезон-2025/2026 для «Лейкерс» завершился поражением от «Оклахомы» во втором раунде плей-офф.

Команда Джей Джей Редика выиграла 53 матча в регулярном чемпионате, но в серии с тогда действующим чемпионом выглядела неубедительно. «Тандер» взяли все четыре встречи в плей-офф, а вместе с матчами регулярки довели сезонный счёт до 8-0.

После вылета Джеймс так и не сделал заявлений, что намерен продолжить карьеру в Лос-Анджелесе. По информации американских СМИ, между его окружением и клубом почти не было содержательных переговоров. Более того, к открытию рынка свободных агентов «Лейкерс» не подготовили даже формального предложения.

Примечательно, что при этом организация гарантировала контракт Бронни Джеймсу на следующий сезон. Этот шаг оставлял Леброну возможность вернуться, однако на дальнейшее развитие событий уже не повлиял. Отсутствие переговоров оказалось куда более важным сигналом, чем любые кадровые решения.

Итоги восьми сезонов

Леброн Джеймс, финал НБА — 2020 Фото: The Denver Post via Getty Images

Когда Джеймс подписал контракт с «Лейкерс» летом 2018 года, клуб уже шесть сезонов подряд не попадал в плей-офф. Но в последующие восемь лет команда шесть раз вышла в розыгрыш постсезона, выиграла чемпионат в 2020 году и стала первым победителем Кубка НБА в 2023-м. Именно в составе «Лейкерс» Джеймс установил несколько главных рекордов своей карьеры: в феврале 2023 года он побил достижение Карима Абдул-Джаббара и стал лучшим снайпером в истории НБА. Позже он первым в лиге преодолел отметку в 40 000 очков.

Всего за клуб форвард провёл 479 встреч регулярного чемпионата. За этот период он шесть раз включался в символические сборные сезона, семь раз участвовал в Матче всех звёзд как игрок «Лейкерс» и в сезоне-2019/2020 стал лучшим ассистентом лиги.

Минувший сезон показал, что и в 41 год Джеймс по-прежнему играл на очень высоком уровне. В регулярном чемпионате он приносил команде в среднем 20,9 очка, 6,1 подбора и 7,2 передачи, а в плей-офф поднял планку результативности до 23,2 очка. Но при этом изменилась и его роль: после перехода Луки Дончича именно словенец стал главным распасовщиком и организатором атак, а Остин Ривз окончательно закрепился среди лидеров. Сам Джеймс говорил, что впервые в карьере оказался третьей атакующей силой.

Почему «Лейкерс» решили двигаться дальше

Остин Ривз и Лука Дончич, сезон-2025/2026 Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Дело не сводится лишь к возрасту Джеймса, поскольку в течение последнего года клуб последовательно менял устройство команды. Назначение Джей Джей Редика, обмен на Луку Дончича и долгосрочная сделка с Остином Ривзом обозначили новый вектор — теперь же приоритетом стало формирование состава вокруг более молодых лидеров. А Джеймс в ростере автоматически уменьшал бы финансовую гибкость клуба.

Более того, в случае его ухода «Лейкерс» смогут задействовать значительную часть свободного места под потолком зарплат, чтобы усилить состав, прежде всего переднюю линию и оборону. Для самого Джеймса приоритеты тоже изменились. По данным американских инсайдеров, на этом этапе карьеры для него важнее уже не сумма контракта, а шанс выступать за команду, которая реально претендует на чемпионство.

Именно поэтому в числе основных вариантов называют «Голден Стэйт», где идею объединения со Стефеном Карри обсуждают не первый год. Не теряет актуальности и интерес со стороны «Майами», который после громкого обмена с участием Янниса Адетокунбо тоже ориентирован исключительно на титул. Возвращение в «Кливленд» выглядит куда менее реальным из-за ограничений по зарплатной ведомости.

Период Джеймса в «Лейкерс» завершился без публичного конфликта и длительных переговоров. Для клуба это означает переход к новой модели вокруг Луки Дончича. Для самого Леброна — поиск команды, в которой пройдёт следующий, вероятно, последний этап его карьеры.