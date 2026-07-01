Скрытый бриллиант или потенциальный мошенник? Кавай Леонард вернулся туда, где побеждал

Межсезонье НБА идёт своим ходом, однако совершенно неясно, как лига будет выглядеть на момент старта нового сезона. Нынешнее лето в НБА характеризуется громкими заголовками: тут и обмен Янниса из многострадального «Милуоки», и конфликт Джейлена Брауна с «Бостоном», и уход Леброна Джеймса из «Лейкерс», и многое другое. Однако есть ещё один баскетболист, который по итогам минувшего сезона вошёл в десятку лучших игроков лиги и уже успел сменить клубную прописку — это Кавай Леонард. Попытаемся разобраться, почему состоялся его громкий обмен в «Торонто» и какова была его реальная стоимость на трансферном рынке здесь и сейчас.

Прежде чем говорить о баскетбольной части, нельзя не вспомнить о том, что окружало Кавая и «Клипперс» в течение завершившегося сезона. Так как это влияет на будущее всех сторон, включая лигу и даже новую команду Леонарда.

Компания Aspiration — американская «зелёная» финтех-организация, продвигавшая экологические проекты. Её поддерживали знаменитости и инвесторы, включая владельца «Клипперс» Стива Баллмера, а также Леонардо Ди Каприо, Роберта Дауни-младшего, Дрейка, Сидни Кроуфорд и многих других. Позже компания столкнулась с финансовыми проблемами, банкротством и расследованиями в связи с обвинениями в мошенничестве против её руководителей. При чём тут Кавай Леонард? Он заключил с Aspiration контракт примерно на $ 28 млн через свою компанию KL2 Aspire LLC. Якобы это был спонсорский договор. В 2025 году журналист Пабло Торре сообщил, что сделка могла быть фиктивной — то есть Кавай якобы получил огромные деньги, практически не выполняя рекламных обязанностей. Источники утверждали, что деньги могли использоваться как скрытая доплата игроку в обход потолка зарплат НБА.

Ключевой момент обвинений: Aspiration получила десятки миллионов долларов инвестиций от владельца «Клипперс» Баллмера, а затем выплачивала деньги Леонарду. Кавай заявлял, что утверждения о «нулевой работе» не соответствуют действительности. Бывший CEO Aspiration Андре Черни отмечал, что контракт содержал реальные обязательства и был стандартным для индустрии. ESPN и другие источники сообщали, что в контракте действительно были прописаны съёмки, общественные мероприятия, автограф-сессии и другие активности. «Клипперс» и Стив Баллмер категорически отрицают любые попытки обхода потолка зарплат. НБА открыла расследование и изучает обстоятельства сделки. Одновременно инвесторы Aspiration подали иски, в которых фигурируют обвинения в адрес Баллмера и компании. Пока никаких официальных выводов о нарушении правил НБА сделано не было. Расследование продолжается, а все стороны отрицают незаконные действия.

Кавай Леонард, сезон-2025/2026 Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Ранее ожидалось, что если НБА подтвердит фиктивность этой сделки и желание обойти потолок зарплат, то действующий контракт Кавая может быть аннулирован. Однако в последнее время всё больше разговоров, что дело так или иначе замнут и де-факто оно никак не отразится ни на «Клипперс», ни на Кавае. Перед первым матчем финала НБА в Сан-Антонио комиссионер лиги Адам Сильвер заявил, что расследование «зашло далеко» и лига «уже близка к моменту, когда нужно завершать этот процесс». Но он не уточнил сроки завершения расследования.

Эти обвинения в адрес Кавая впервые были опубликованы в сентябре 2025 года — за несколько недель до старта регулярного чемпионата. В сезоне-2024/2025 Кавай сыграл всего 37 матчей, показав худшую статистику за девять лет. Однако после ситуации вокруг Aspiration Леонард неожиданно «ожил» и выдал буквально лучший сезон в карьере — и это в 34 года! 65 матчей, 27,9 очка, 6,4 подбора и 1,9 перехвата обернулись поездкой на Матч всех звёзд, седьмым местом в гонке за MVP и второй символической сборной сезона.

Многие эксперты считают, что такая игра Кавая и скандал вокруг Aspiration связаны. Якобы Леонард сделал всё, чтобы НБА оказалось сложнее его наказать, ведь тогда лига выставит себя в плохом свете. Были даже разговоры, что своей игрой Кавай привлёк внимание контендеров в дедлайн, однако те так и не решились его приобрести на фоне разбирательств. Но сейчас ситуация выглядит иначе — слухи и разговоры утихли, Леонард впервые за много лет здоров и всё ещё может приносить пользу. И сообщается, что опосредованно НБА дала понять, что вряд ли будут какие-то потрясения и Кавай может спокойно искать новый клуб. В итоге все слухи материализовались в трейд: «Рэпторс» выменяли Кавая Леонарда у «Клипперс». Канадский клуб отправил в Лос-Анджелес Брэндона Ингрэма, Грейди Дика и пакет драфт-пиков ради возвращения героя чемпионского похода 2019 года.

Кавай Леонард, финал НБА — 2019 Фото: Ezra Shaw/Getty Images

На самом деле, почти трети команд НБА, если не больше, очень хотелось приобрести Кавая. Уже после завершения сезона писали об интересе к Леонарду со стороны «Торонто», «Сан-Антонио», «Далласа», «Майами», «Миннесоты», «Голден Стэйт», «Хьюстона», «Детройта» и «Денвера». До этого инсайды Шэмса Чарании указывали на то, что Кавай был готов подписать новый контракт только с «Торонто» или «Сан-Антонио». Цена долго оставалась загадкой: «Клипперс» и «Даллас» обсуждали обмен Кавая на Пи Джей Вашингтона, Клэя Томпсона и пики. В итоге же «Рэпторс» расстались с Брэндоном Ингрэмом, Грейди Диком и четырьмя пиками драфта, сохранив в составе Ар Джей Барретта. О возможном пакете «Сан-Антонио» сообщений так и не появилось, хотя у «Спёрс» он мог быть внушительным. Тем не менее, по другим данным, в Техасе в принципе не были готовы вернуть форварда.

Кавай всегда был спорным игроком: никто не сомневается в его способностях — даже в 35 лет, однако зачастую он показывает свой максимум лишь тогда, когда ему это выгодно. Например, в контрактный год или как раз параллельно со скандалом и расследованием. Были сезоны, когда Леонард играл откровенно спустя рукава и явно не стремился возвращаться из лазарета в нужные сроки. Если для него всё разрешится наилучшим и лёгким способом — где гарантия, что он вновь не начнёт просто отбывать номер и получать комфортную зарплату? Теперь этот вопрос встаёт ребром перед руководством «Торонто». Если он продолжит играть так же, как и в минувшем сезоне в «Клипперс», и проведёт хотя бы 70% матчей в регулярном чемпионате, то это, безусловно, будет успех и серьёзный буст для канадской команды. Сам же Леонард станет настоящим бриллиантом этого трансферного рынка. Но если Кавай выдохнет и будет заботиться о небаскетбольных вещах, то может оказаться самым настоящим «мошенником», зарабатывающим более $ 50 млн за сезон, на деле не отрабатывая эти деньги. Риск для «Рэпторс» велик, ведь неудача будет означать, что они просто потеряли ценные драфт-пики и активы ради непонятного эксперимента.