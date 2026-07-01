Где Леброн проведёт 24-й сезон в НБА? Разбираем самые вероятные варианты

Леброн Джеймс не останется в «Лейкерс» — форвард собирается провести 24-й сезон в НБА, но в составе другой команды. Так что один из главных сюжетов нынешнего межсезонья — поиск нового клуба для самого результативного игрока в истории лиги. После сезона, в котором Джеймс набирал в среднем 20,9 очка при 6,1 подбора и 7,2 передачи, реализуя 51,5% бросков с игры, он выходит на рынок свободных агентов. Несмотря на возраст, он по-прежнему способен заметно усилить команду, преследующую высокие цели, поэтому почти сразу после новости начали обсуждать наиболее вероятные варианты продолжения его карьеры.

Если не вестись на громкие формулировки и смотреть на расклады трезво, количество возможных вариантов резко сокращается. Финансовые рамки, составы, роли в командах и готовность клубов реально претендовать на титул оставляют не так много направлений. Сейчас наиболее логичными выглядят четыре сценария, и наименее вероятным среди них остаётся «Миннесота». Этот вариант звучит тише остальных, однако пока рано ставить на нём крест. К тому же руководство клуба уже успело показать, что не боится резких решений: сначала была попытка забрать Кевина Дюранта, затем — обмен Ламело Болла. Так что идея усиления за счёт звёзд явно не выглядит фантастикой.

С игровой точки зрения такой сценарий вполне можно объяснить: Энтони Эдвардс продолжает расти, Болл умеет вести нападение, а Руди Гобер по-прежнему остаётся одним из лучших по защите кольца. В такой конструкции Джеймсу не пришлось бы тащить в одиночку — он мог бы больше сосредоточиться на принятии решений в позиционном нападении, организации розыгрышей и выборе удобных моментов для атак. Но у этого варианта есть и очевидные минусы: «Миннесота» любит высокий темп, тогда как нынешний Леброн эффективнее в более размеренном баскетболе. К тому же у Джеймса нет явных связей с клубом, которые могли бы серьёзно повысить шансы на такой переход, поэтому вариант с «Тимбервулвз» выглядит логичным, но основным его пока не назовёшь.

Энтони Эдвардс и Леброн Джеймс, сезон-2024/2025 Фото: Harry How/Getty Images

Возвращение в «Майами» выглядит куда более реалистичным. И дело здесь не только в успехах Джеймса в этом клубе, но и прежде всего в том, в каком состоянии сейчас находится сама команда. После обмена Янниса Адетокунбо «Хит», по сути, дали понять, что готовы бороться за титул уже в следующем сезоне, а не уходить в долгую перестройку. По баскетбольной логике этот состав вполне может дать Леброну понятную и удобную роль: Яннис остаётся главным завершителем атак, Бэм Адебайо закрывает универсальные задачи в обороне, а Джеймс берёт на себя организацию нападения и решения в ключевые моменты. Для игрока его возраста такое распределение ролей выглядит вполне разумно.

Главный стоп-фактор — деньги. Подписание Адетокунбо практически съело всё свободное пространство под потолком зарплат, так что Джеймса можно будет взять только в том случае, если он серьёзно умерит свои финансовые аппетиты. И даже тогда команде понадобятся снайперы вокруг него: одновременно выпускать трёх звёзд, которым комфортнее играть внутри дуги, без стабильного периметра будет очень и очень сложно.

Далее — «Кливленд». Этот вариант многие рассматривают в первую очередь как красивую сюжетную линию, однако и спортивная логика здесь выглядит не слабее, поскольку состав у команды достаточно сильный, чтобы побороться за самые высокие места. Донован Митчелл остаётся ведущей силой в атаке, Джеймс Харден работает над новым контрактом, Эван Мобли продолжает расти, а Джарретт Аллен даёт стабильность в защите. Выход в финал Восточной конференции в прошлом сезоне только подтверждает, что радикальные изменения клубу не нужны.

Джарретт Аллен и Леброн Джеймс, сезон-2025/2026 Фото: Jason Miller/Getty Images

И если смотреть объективно, при таком составе Джеймсу не пришлось исполнять привычную роль главного организатора атак — он смог бы грамотнее распределять силы и сосредотачиваться на ключевых отрезках матчей, используя свой опыт в плей-офф. Однако основная проблема кроется в зарплатной ведомости клуба — даже при более гибком контракте Хардена «Кливленду» будет очень трудно выстроить нужную финансовую модель, и именно этот фактор сегодня выглядит главным доводом против возвращения Джеймса.

Наиболее же вероятным вариантом по-прежнему выглядит «Голден Стэйт». Именно этот клуб чаще других упоминали североамериканские инсайдеры ещё до новостей об уходе Леброна из «Лейкерс». Логика здесь простая. Объединение Леброна Джеймса и Стефена Карри обсуждают не первый год, но только сейчас такой сценарий перестал казаться чистой теорией. Для обоих это был бы первый опыт совместной игры на клубном уровне. Дополнительным плюсом выглядит ситуация с Дрэймондом Грином, который отказался от опции игрока, а значит, у клуба должно появиться больше финансовой свободы. При этом «Уорриорз» по-прежнему связывают и с возможным обменом Энтони Дэвиса. Если эта сделка всё же состоится, интерес Джеймса к клубу станет ещё выше.

Даже с поправкой на возраст лидеров такой состав всё равно выглядел бы одним из самых опасных в лиге — за счёт опыта, баскетбольного интеллекта и универсальности. Поэтому на данный момент именно «Голден Стэйт» кажется для Леброна самым реалистичным вариантом продолжения карьеры.