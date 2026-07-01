Из Краснодара в Лас-Вегас. Первая важная проверка Всеволода Ищенко на пути к НБА

Драфт НБА уже второй год подряд приносит позитивные новости для российских болельщиков. В 2025-м под высоким восьмым номером «Бруклином» был выбран Егор Дёмин, а совсем недавно шанс заявить о себе за океаном получил Всеволод Ищенко — защитник отправился в «Даллас Маверикс», который взял его под 56-м пиком. Но если Дёмин мог рассчитывать на стабильность и доверие тренерского штаба, то Ищенко придётся серьёзно побороться за своё место под солнцем. Летняя лига в Лас-Вегасе, которая пройдёт с 9 по 19 июля, станет для него идеальной стартовой площадкой.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Всеволод наглядно показал свой прогресс и доказал, что готов к переходу на новый уровень. Статистика говорит сама за себя. Если в сезоне-2024/2025 молодой защитник получал в среднем чуть более 10 минут на паркете и набирал 3,2 очка, то в розыгрыше-2025/2026 он превратился в железного игрока ротации краснодарцев. Его игровое время выросло до 23 минут 30 секунд, а средняя результативность поднялась до 8,7 очка. При этом Всеволод показал отличную эффективность: процент попаданий с игры вырос с 48% до 52,8%, а точность трёхочковых увеличилась с 40% до 45,1%. К двум передачам в среднем за матч Ищенко добавил качественную черновую работу — 4,6 подбора и 1,3 перехвата. В итоге молодой спортсмен зарекомендовал себя как надёжный плеймейкер с высоким баскетбольным IQ и цепкой обороной.

Особенности Летней лиги и российский десант

Всеволод Ищенко Фото: Единая лига ВТБ

Но в США в основном смотрят не на прошлые заслуги в Европе. Куда важнее то, как игрок проявляет себя в текущих условиях. Летняя лига — специфический турнир с акцентом на скорость, игру один на один и быстрые переходы, к чему нужно быть готовым. Для игроков, выбранных во втором раунде, ключевым становится не статистика, а качество отдельных отрезков: защита, принятие решений, физическая готовность, соперничество с топовыми проспектами и способность выдерживать уровень атлетизма соперников. Именно эти факторы чаще всего оценивают фронт-офисы при принятии решений о будущем игрока.

Егор Дёмин в Летней лиге НБА — 2025 Фото: Ethan Miller/Getty Images

Каждая команда в Летней лиге проведёт минимум по пять матчей, и именно эти игры могут определить вектор заокеанской карьеры Ищенко. К слову, лето будет крайне примечательным для отечественного баскетбола: помимо Всеволода, в Летней лиге выступят Егор Дёмин за «Бруклин Нетс» и Владислав Голдин, который постарается закрепиться в составе «Майами Хит». Кроме того, не стоит забывать и о Викторе Лахине — центровой также с высокой долей вероятности сыграет на турнире. В мае Виктор завершил сотрудничество с командой «Сантурсе» из Пуэрто-Рико и сейчас находится в США, где продолжает подготовку к следующему сезону.

Главные вывески и топ-проспекты

Эй Джей Дибанца Фото: Caleb Bowlin/Getty Images

Помимо россиян, в Летней лиге будет за кем последить. Главной вывеской на старте соревнований станет противостояние первого и второго номеров минувшего драфта: Эй Джей Дибанцы из «Вашингтон Уизардс» и Дэррина Питерсона из «Юты Джаз». На следующий день внимание скаутов заберёт борьба Кэмерона Бузера (третий номер драфта, «Мемфис Гриззлиз») и Калеба Уилсона (четвёртый номер, «Чикаго Буллз»). К Летней лиге всегда приковано повышенное внимание. В разные годы свой путь здесь начинали такие звёзды, как Стефен Карри, Никола Йокич и Шей Гилджес-Александер.

На данный момент позиции Ищенко за океаном далеко не так крепки, как в России, где он успел стать важной частью системы краснодарцев. Команды НБА нечасто дают гарантированные соглашения игрокам, выбранным в конце второго раунда, поэтому судьба Всеволода во многом будет решаться на протяжении всего межсезонья. Если защитнику удастся ярко проявить себя в Лас-Вегасе, это станет весомым аргументом и пробиться в итоговую заявку техасцев на сезон-2026/2027 будет проще. То, как россиянин использует выделенные минуты на паркете, определит его итоговый статус в клубе. Но сперва нужно сделать главное — заявить о себе в Летней лиге.