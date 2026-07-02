«Не хочется ничего менять — Казань для меня второй дом». Лидер УНИКСа осел в Татарстане

УНИКС часто собирает очень интересный состав по именам, да и выступают баскетболисты казанской команды здорово. Главная проблема — нет костяка на годы и практически каждое межсезонье селекция начинается практически с нуля. Так и в этом году — клуб из Татарстана уже потерял Маркуса Бингэма, Дмитрия и Михаила Кулагиных, Андрея Лопатина, а самой шокирующей стала новость об уходе главного тренера Велимира Перасовича.

На этом фоне островком стабильности выглядит центровой Джален Рейнольдс — единственный из текущего состава УНИКСа, кто ещё помнит чемпионский 2023 год. И уезжать никуда из Татарстана 33-летний американец не планирует. В интервью «Чемпионату» Джален подвёл итоги «серебряного» сезона, рассказал о том, чего не хватило его команде для большого триумфа, а также поделился приятными хоккейными воспоминаниями из детства.

«С ЦСКА нужно быть лучшей версией себя, нам не хватило скамейки»

Джален Рейнольдс Фото: Единая лига ВТБ

— Поздравляю с завершением сезона и серебряными медалями. Какие впечатления остались по его итогам?

— Думаю, у нас получился отличный сезон. Главное — мы боролись до самого конца. Конечно, мы все в команде хотели золото, играли на победу в финале, но иногда так не случается. Это было болезненное поражение, но всё же отмечу, что мы завоевали серебро, играли очень самоотверженно и были настроены по‑боевому на протяжении всего плей-офф.

— Что скажете о физическом состоянии команды в финале? Усталость стала ключевым моментом?

— Определённо. Сезон всегда долгий, тело ближе к лету изнашивается и морально, и физически. Самое трудное — это продолжать играть в давление и бороться через усталость. Мы должны были играть лучше, это не должно быть оправданием.

— Что скажете насчёт психологического состояния команды? Особенно после победы над «Зенитом» в полуфинале.

— Мы верили друг в друга, держались вместе и сделали свою работу. Успех в полуфинале показал, что мы способны на многое, если не на всё. У нас сильный коллектив, и мы доказали, что заняли своё место в финале по праву.

— Вы верили в команду на протяжении всего финала? Даже после поражения в третьем матче?

— Абсолютно. Иначе зачем выходить на паркет? Мы играли неплохо, прогрессировали от матча к матчу. Но также считаю, что было много спорных судейских решений. Это мешало честной спортивной борьбе. Однако при этом всём ребята из ЦСКА сыграли лучше нас и заслужили победу. Надо это признать.

Джален Рейнольдс Фото: Единая лига ВТБ

— Как обстояли в финале дела со здоровьем? Насколько я знаю, многие играли с травмами, на уколах.

— В целом состояние команды хорошее. Были взлёты и падения, но мы держимся вместе и поддерживаем друг друга. Травмы — это часть спорта, не вижу сейчас смысла говорить о них, в плей-офф все играют, без исключения, если чем-то можешь помочь команде — выходишь на паркет. И уже не будет оправданий по твоему здоровью или же усталости.

— В регулярном чемпионате вы дважды обыграли ЦСКА. В чём разница между регуляркой и плей‑офф?

— Честно говоря, к финалу мы просто были гораздо более уставшими. Чем дольше сезон, тем сильнее устаёшь. С ЦСКА можно играть, но нужно быть лучшей версией себя, подходить на максимуме своих возможностей, в лучшей форме. У них активно используется ротация — это их козырь, скамейки нам также не хватило. Важные уроки, из которых мы извлечём пользу на будущее.

— Вы последний игрок из чемпионского состава УНИКСа. Ещё верите, что поднимете в Казани Кубок Белова?

— Сто процентов. Однажды мы снова станем чемпионами. У нас были шансы и сейчас, за лето мы станем сильнее. С нетерпением жду следующий сезон, хотя и очень хочется отдохнуть.

«Обожаю татарскую еду, она одна из моих любимых, как не любить эчпочмаки?»

Джален Рейнольдс Фото: Единая лига ВТБ

— Вы играете в УНИКСе уже больше трёх лет. Можно сказать, что это теперь ваш новый дом?

— Однозначно. Это мой второй дом. Я всем сердцем полюбил Казань и этот клуб.

— То есть вы бы хотели остаться здесь ещё на насколько лет?

— С удовольствием остался бы. Надеюсь, буду полезен клубу, не хочется ничего менять. Меня всё устраивает в Казани.

— Какое место в Казани вам нравится больше всего?

— Наверное, ресторан Smokey People. Обожаю их кухню и атмосферу в заведении. Частенько собираемся там с друзьями.

— Может, есть какие‑то улицы или другие места, где вы любите проводить время?

— Сразу на ум приходит набережная. Там очень красиво. Парки, Кремль. Я не так часто гуляю, но мне там нравится. В Казани много исторических достопримечательностей, памятников древности, это здорово. Та самая Европа, какой мы себе её представляем в Америке.

— Как вам татарская кухня?

— Я обожаю татарскую еду! Она очень вкусная. Одна из моих любимых. Не самая полезная, особенно для спортсмена, но такая вкусная и сытная! Тренер не очень радовался, когда видел нас с эчпочмаками, но и сам их любил. Как их не любить, если живёшь в Казани?

— Что-то выучили за эти годы на татарском? Или на русском языке?

— Понемногу учил русский, что-то могу понять, сказать самому сложнее. По-татарски знаю несколько базовых слов, которые услышал в клубе и от знакомых. Песни ещё татарские слушал, они классные, много современной музыки. Мне нравится, включал своим американским друзьям.

— Вы следили за финалом в НБА?

— Разумеется, как и все американцы, все, кто любит баскетбол. Было сложно, потому что у нас у самих был сезон, плотные матчи. Но хайлайты я смотрел, следил за новостями. Получился крутой финал.

— Как я понял, многие болели за «Сан-Антонио». А вы были за кого?

— Я болел за «Нью-Йорк». Так что я счастлив!

— Команда очень давно ждала этой победы. Какие у вас были эмоции?

— Я видел мои фото с улиц Нью-Йорка. Это была очень большая победа для них. И даже через экран телефона было здорово видеть такую искреннюю радость тысяч человек, десятков, сотен тысяч…

Надеюсь, однажды и наши болельщики в Казани тоже будут так же радоваться. Хорошо помню наше чемпионство в 2023-м, какое счастье было в «Баскет-Холле». Большая удача быть частью чемпионской команды. Но всё ещё впереди, мы своё слово скажем.

«В детстве смотрел много матчей «Ред Уингз», помню Павла Дацюка — сильный был игрок»

Джален Рейнольдс Фото: Единая лига ВТБ

— Вы следите за другими видами спорта в Казани?

— Да, за хоккеем. Бываю на «Ак Барсе», мне нравится атмосфера, команда. Грустно, что тоже проиграли в финале, но играли очень хорошо. Команда сильная, верю, что у них всё будет круто. Вперёд, «Ак Барс»!

— То есть вы часто смотрите хоккей? Было сложно разобраться в правилах?

— Нет, всё в порядке, я знаю правила. Я же из США, мы вообще-то хоккейная страна, не слабее Канады. У нас все хоккей смотрят, тут меня не удивить, тем более я из Мичигана, у нас вообще хоккейный штат.

— С детства следили за «Ред Уингз»? Знаете и про «русскую пятёрку»?

— Разумеется. «Ред Уингз» все любят, как и русских игроков в команде. В детстве много матчей смотрел, и Павла Дацюка помню, сильный был игрок. Ещё у нас и за студенческим хоккеем следят, он тоже популярен.

— Какой вид спорта в Детройте популярнее — хоккей или баскетбол?

— Сложно сказать. Люди смотрят матчи и «Ред Уингз», и «Пистонс», город любит обе команды. У них есть история, победы. Мне кажется, как и в Казани все следят за разными видами спорта.

— В Казани вы общаетесь лично с хоккеистами «Ак Барса»? Они ведь часто приходят на матчи УНИКСа. Дружите с кем-то?

— Это личное, но, разумеется, мы общаемся. Есть и близкие друзья в «Ак Барсе», здорово проводим время вместе.

— Вам привет и от регбиста «Стрелы» Йохана Тромпа. Часто видитесь?

— И ему привет! Хотелось бы чаще! Регби — интересный вид спорта, рад, что познакомился с ним поближе.

— В США сейчас проходит чемпионат мира по футболу. Смотрите матчи?

— Иногда включаю, смотрел матчи сборной США. Но в Америке футбол не так популярен, как в Европе. Не сказал бы, что это очень важное событие для нас.

— Вы уже были на футбольном матче в России?

— Пока нет, но хотел бы сходить на «Рубин».

— Чем в основном занимаетесь в свободное время?

— Люблю вкусно поесть, смотреть фильмы и сериалы. А также спать — лучший досуг! А вообще, самое главное для меня — это время с семьёй. Неважно, что делать, просто быть рядом с ними.