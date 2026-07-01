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Почему Дрэймонд Грин ополчился на новичка Голден Стэйт Якселя Лендеборга

«Ходи аккуратнее». Почему Грин ополчился на новичка «Голден Стэйт» Якселя Лендеборга
Виталий Весёлый
Почему Грин ополчился на новичка «Голден Стэйт»
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Дебютант команды наговорил про Карри и Керра, но Дрэймонд молчать не стал.

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин умеет создавать шум. Особенно если для этого есть хорошие причины. Не так давно завершился драфт НБА 2026 года, а ветеран уже устроил публичную порку новичку команды Якселю Лендеборгу. Поводом стала брошенная молодым игроком фраза о том, что звёздный форвард проигнорировал его приветственное сообщение.

Инцидент случился после того, как Лендеборг, выбранный под 11-м пиком, заявил на своей первой пресс-конференции, что написал Грину, но так и не получил оперативного ответа. Дрэймонд молчать не стал и в свежем выпуске своего подкаста жёстко прошёлся по молодому игроку.

Дрэймонд Грин
Дрэймонд Грин
четырёхкратный чемпион НБА

«Яксель откровенно солгал. И я был очень рад разоблачить этого новичка в интернете. Парень пишет мне, я отвечаю буквально через полминуты: «Добро пожаловать в состав, бро, я рад, что ты с нами». И этот тип потом заявляет прессе, что всё ещё ждёт ответа. Ты чёртов лжец, Яксель. Как ты посмел так врать? Репутация — это всё, не смей приходить сюда с враньём».

В подтверждение своих слов Грин выложил в социальные сети скриншот переписки, где чётко видно, что ветеран действительно ответил довольно быстро и даже добавил традиционное для своего университета приветствие Go Green! (Грин представлял Michigan State University), тогда как новичок представляет исторически враждебный для Грина университет Мичиган — University of Michigan. Градус недовольства Дрэймонда во многом обусловлен именно этим соперничеством: форвард отдельно подчеркнул, что подобное поведение — «это чисто мичиганские замашки».

Привет из прошлого

Дрэймонд Грин

Дрэймонд Грин

Фото: Eakin Howard/Getty Images

Грин прямо намекнул новичку, что за такие слова придётся расплачиваться. В «Уорриорз» давно отказались от жёсткого прессинга первогодников, но ради Лендеборга ветеран готов сделать исключение. Грин вспомнил, как в его бытность новичком из машин пропадали колёса, а салоны засыпали попкорном. Также форвард посоветовал Лендеборгу «ходить аккуратнее» и предупредил, что в один прекрасный день тот может отправиться в поездку на 100 миль ради покупки PlayStation 5.

Ситуация выглядит забавно, но историю взаимоотношений Грина с молодёжью идеальной не назовёшь. Если с Моузесом Муди и Жонатаном Кумингой он ладил, то его конфликт с Джорданом Пулом (кстати, также выпускником University of Michigan) закончился знаменитым ударом по лицу на предсезонной тренировке в 2022 году. Позже Пул был обменян из команды.

Язык мой — враг мой

Яксель Лендеборг

Яксель Лендеборг

Фото: Caleb Bowlin/Getty Images

Впрочем, история с перепиской — далеко не единственный повод для косых взглядов в раздевалке «Голден Стэйт». Лендеборг всего за неделю в команде умудрился раздать столько громких комментариев, сколько иные игроки не позволяют себе за годы. Новичок прошёлся и по главному тренеру, и по главной звезде франшизы.

  • Антипатия к Карри. Лендеборг открыто признался, что в детстве буквально ненавидел смотреть на игру Стефена Карри. Будучи ярым фанатом Кайри Ирвинга, он эмоционально болел против «Уорриорз» в финалах НБА.
  • Шпилька в адрес Керра. Молодой форвард публично напомнил о репутации Стива Керра как тренера, который неохотно доверяет новичкам и маринует их на скамейке, особенно когда команда борется за высокие места.
  • Претензии на старт. Несмотря на статус первогодника и упомянутый консерватизм тренера, Лендеборг уверенно заявил, что намерен сразу ворваться в ротацию и с ходу конкурировать за место в стартовой пятёрке.

Смелость в заявлениях — неплохое качество, которое, однако, не всегда уместно. Дрэймонд уже пообещал новичку весёлую жизнь, и, если Лендеборг не подкрепит свои амбиции делом, 100-мильная поездка за PlayStation может стать для него лишь самым лёгким наказанием. Так или иначе Яксель дал понять, что авторитетов для него не существует. Главное — показать стержень, чтобы бесстрашие на пресс-конференциях не превратилось в регулярные поездки за попкорном для ветерана «Уорриорз».

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