«Ходи аккуратнее». Почему Грин ополчился на новичка «Голден Стэйт» Якселя Лендеборга

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин умеет создавать шум. Особенно если для этого есть хорошие причины. Не так давно завершился драфт НБА 2026 года, а ветеран уже устроил публичную порку новичку команды Якселю Лендеборгу. Поводом стала брошенная молодым игроком фраза о том, что звёздный форвард проигнорировал его приветственное сообщение.

Инцидент случился после того, как Лендеборг, выбранный под 11-м пиком, заявил на своей первой пресс-конференции, что написал Грину, но так и не получил оперативного ответа. Дрэймонд молчать не стал и в свежем выпуске своего подкаста жёстко прошёлся по молодому игроку.

Дрэймонд Грин четырёхкратный чемпион НБА «Яксель откровенно солгал. И я был очень рад разоблачить этого новичка в интернете. Парень пишет мне, я отвечаю буквально через полминуты: «Добро пожаловать в состав, бро, я рад, что ты с нами». И этот тип потом заявляет прессе, что всё ещё ждёт ответа. Ты чёртов лжец, Яксель. Как ты посмел так врать? Репутация — это всё, не смей приходить сюда с враньём».

В подтверждение своих слов Грин выложил в социальные сети скриншот переписки, где чётко видно, что ветеран действительно ответил довольно быстро и даже добавил традиционное для своего университета приветствие Go Green! (Грин представлял Michigan State University), тогда как новичок представляет исторически враждебный для Грина университет Мичиган — University of Michigan. Градус недовольства Дрэймонда во многом обусловлен именно этим соперничеством: форвард отдельно подчеркнул, что подобное поведение — «это чисто мичиганские замашки».

Привет из прошлого

Дрэймонд Грин Фото: Eakin Howard/Getty Images

Грин прямо намекнул новичку, что за такие слова придётся расплачиваться. В «Уорриорз» давно отказались от жёсткого прессинга первогодников, но ради Лендеборга ветеран готов сделать исключение. Грин вспомнил, как в его бытность новичком из машин пропадали колёса, а салоны засыпали попкорном. Также форвард посоветовал Лендеборгу «ходить аккуратнее» и предупредил, что в один прекрасный день тот может отправиться в поездку на 100 миль ради покупки PlayStation 5.

Ситуация выглядит забавно, но историю взаимоотношений Грина с молодёжью идеальной не назовёшь. Если с Моузесом Муди и Жонатаном Кумингой он ладил, то его конфликт с Джорданом Пулом (кстати, также выпускником University of Michigan) закончился знаменитым ударом по лицу на предсезонной тренировке в 2022 году. Позже Пул был обменян из команды.

Язык мой — враг мой

Яксель Лендеборг Фото: Caleb Bowlin/Getty Images

Впрочем, история с перепиской — далеко не единственный повод для косых взглядов в раздевалке «Голден Стэйт». Лендеборг всего за неделю в команде умудрился раздать столько громких комментариев, сколько иные игроки не позволяют себе за годы. Новичок прошёлся и по главному тренеру, и по главной звезде франшизы.

Антипатия к Карри . Лендеборг открыто признался, что в детстве буквально ненавидел смотреть на игру Стефена Карри. Будучи ярым фанатом Кайри Ирвинга, он эмоционально болел против «Уорриорз» в финалах НБА.

. Лендеборг открыто признался, что в детстве буквально ненавидел смотреть на игру Стефена Карри. Будучи ярым фанатом Кайри Ирвинга, он эмоционально болел против «Уорриорз» в финалах НБА. Шпилька в адрес Керра . Молодой форвард публично напомнил о репутации Стива Керра как тренера, который неохотно доверяет новичкам и маринует их на скамейке, особенно когда команда борется за высокие места.

. Молодой форвард публично напомнил о репутации Стива Керра как тренера, который неохотно доверяет новичкам и маринует их на скамейке, особенно когда команда борется за высокие места. Претензии на старт. Несмотря на статус первогодника и упомянутый консерватизм тренера, Лендеборг уверенно заявил, что намерен сразу ворваться в ротацию и с ходу конкурировать за место в стартовой пятёрке.

Смелость в заявлениях — неплохое качество, которое, однако, не всегда уместно. Дрэймонд уже пообещал новичку весёлую жизнь, и, если Лендеборг не подкрепит свои амбиции делом, 100-мильная поездка за PlayStation может стать для него лишь самым лёгким наказанием. Так или иначе Яксель дал понять, что авторитетов для него не существует. Главное — показать стержень, чтобы бесстрашие на пресс-конференциях не превратилось в регулярные поездки за попкорном для ветерана «Уорриорз».