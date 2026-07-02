Громкий обмен между конкурентами. Почему «Бостон» отправил Брауна в «Филадельфию»?

«Бостон» и «Филадельфия» провернули один из самых громких обменов этого межсезонья. Джейлен Браун продолжит карьеру в «Сиксерс», а «Селтикс» получили Пола Джорджа, два выбора в первом раунде драфта и два пика второго раунда. Эта сделка подвела черту под несколькими месяцами разговоров о будущем Брауна и заодно серьёзно изменила планы обеих команд. Разбираемся, почему клубы решились на такой шаг и к чему он может привести.

Если говорить именно о баскетбольной составляющей, «Филадельфия» приобрела одного из сильнейших универсалов лиги. Для Брауна минувший сезон стал самым результативным в карьере: он установил личные рекорды по очкам, подборам и передачам, попал во вторую символическую сборную НБА и финишировал шестым в гонке за MVP. Бóльшую часть регулярного чемпионата именно он был главным атакующим вариантом «Бостона» на фоне отсутствия восстанавливавшегося после разрыва ахилла Джейсона Тейтума.

При этом обмен не стал неожиданностью, потому что после окончания сезона вокруг Брауна сразу появилось много обсуждений. Его слова о том, что прошедший чемпионат был любимым в карьере, расценили как косвенный сигнал того, что он доволен своей ролью лидера команды. После этого появились сведения, что руководство «Бостона» рассматривает разные сценарии обмена, в том числе переговоры по другим суперзвёздам. Позднее выяснилось, что клуб на практике собирал предложения от соперников. Принципиально важно, что сам Браун обмена не требовал, а по информации американских журналистов, форвард неоднократно подтверждал желание продолжать выступать за «Селтикс». Следовательно, инициатива полностью исходила от клуба. Вероятно, в «Бостоне» пришли к выводу, что дальнейшие отношения перестали соответствовать долгосрочным планам организации, а рыночная цена игрока позволяет рассчитывать на максимальную компенсацию.

Джейлен Браун и Пол Джордж, плей-офф НБА — 2026 Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Пакет по сделке выглядит убедительно, ведь Пол Джордж уже не считается центральной фигурой обмена, но всё ещё может закрыть несколько позиций и сохранить для команды высокий уровень конкурентоспособности в ближайшей перспективе. При этом ключевой частью сделки стали именно драфт-пики, поскольку первый раунд 2028 года имеет гибкую структуру и вполне может стать самым выгодным из нескольких доступных вариантов. Кроме того, «Бостон» получил полностью незащищённый пик первого раунда 2031 года, а подобные активы в современной НБА особенно ценятся, потому что их стоимость со временем часто только растёт. Ещё два выбора во втором раунде тоже дают клубу больше пространства для будущих обменов.

Тем не менее главным фактором риска для «Бостона» остаётся Джордж: после подписания максимального контракта с «Филадельфией» его ценность заметно просела. За два сезона форвард пропустил много матчей из-за проблем с коленом, а затем получил 25-матчевую дисквалификацию за нарушение антидопинговой политики лиги. И даже после возвращения его статистика уже не соответствовала уровню игрока, который в лучшие годы регулярно претендовал на попадание в символические сборные.

Пол Джордж и Джейлен Браун, плей-офф НБА — 2026 Фото: Mitchell Leff/Getty Images

В среднем за время выступлений в составе «Сиксерс» Джордж набирал 16,7 очка, делал 5,3 подбора и 4 передачи за матч — это по-прежнему хорошие цифры, но они уже не соответствуют масштабу действующего контракта, по которому игроку ещё предстоит получить около $ 111 млн за два сезона. Для «Филадельфии» этот обмен выглядит довольно понятным, ведь клуб отдал часть будущих активов ради игрока на пике карьеры. Теперь Браун входит в костяк команды, где уже есть Джоэл Эмбиид, Тайриз Макси и один из самых перспективных молодых игроков лиги Ви Джей Эджкомб. По набору качеств Браун хорошо подходит к этой структуре, потому что умеет сам создавать моменты, играть без мяча и надёжно защищаться против лучших соперников.

Финансовая составляющая сделки также не вызывает больших вопросов. У Брауна контракт ещё на три сезона, а уже этим летом он сможет обсуждать новое продление соглашения. Для «Филадельфии» это шанс сохранить одного из важнейших игроков на длительный срок и на ближайшее время снять вопрос о поиске ему замены. Если рассматривать сделку только на момент её заключения, преимущество всё ещё у «Сиксерс». Они получили баскетболиста уровня второй символической сборной НБА, который пока не приблизился к возрастному спаду. «Бостон» выбрал гибкость состава, дополнительные драфт-активы и снижение зависимости от одного крупного контракта. Насколько оправданным окажется такой подход, станет ясно только после того, как клуб применит полученные ресурсы в следующих кадровых шагах.