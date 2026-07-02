Здесь Леброну по силам выиграть чемпионство. Состав выглядит слишком мощно!

«Филадельфия» неожиданно ворвалась в число главных претендентов на Леброна Джеймса после обмена, по итогам которого в клубе оказался Джейлен Браун. Как сообщает The Athletic, руководство «Сиксерс» уже дало понять, что заинтересовано в подписании четырёхкратного чемпиона НБА. До этого среди основных вариантов для Джеймса чаще всего называли «Голден Стэйт», «Кливленд» и «Майами». Однако сделка с Брауном заметно изменила ситуацию. Команда из Пенсильвании не только усилила стартовую пятёрку, но и получила шанс предложить Леброну состав, который уже в следующем сезоне сможет побороться за титул.

Американские СМИ пишут, что после закрытия сделки «Филадельфия» переключилась на возможное подписание Джеймса. Форвард стал неограниченно свободным агентом после восьми сезонов в «Лейкерс», а его будущее остаётся одной из самых обсуждаемых тем этого межсезонья. Даже в 41 год Джеймс сохраняет статус одного из наиболее востребованных игроков на рынке, он провёл очередной результативный сезон, в среднем набирая 20,9 очка при 6,1 подбора и 7,2 передачи и 51,5% реализации с игры. Всё это подтверждает: он по-прежнему может приносить пользу команде, претендующей на титул.

К слову, для «Филадельфии» потенциальное подписание Джеймса стало бы вполне закономерным продолжением перестройки, так как после перехода Брауна команда получила ещё одного игрока топ-уровня, который умеет приносить пользу в нескольких ролях сразу, а в компании Тайриза Макси и Джоэла Эмбиида это превращается в одну из сильнейших стартовых пятёрок на Востоке. Кроме того, наличие нескольких лидеров помогает лучше распределять минуты и нагрузку, чем в большинстве других вариантов, которые рассматривает Леброн.

Тайриз Макси и Леброн Джеймс, сезон-2025/2026 Фото: Emilee Chinn/Getty Images

Однако главный вопрос — это состояние Эмбиида: когда здоров, центровой остаётся одним из лучших баскетболистов лиги и постоянно фигурирует среди претендентов на MVP. Именно его здоровье во многом и определит, на что способны «Сиксерс». Если лидер избежит серьёзных травм, «Филадельфия» сможет бороться не только за высокий результат в регулярке, но и за титул.

Интерес к Джеймсу при таких раскладах выглядит совершенно естественным. У клуба уже есть качественная обойма, а Леброн может привнести опыт, дополнительную вариативность в нападении и более высокий уровень принятия решений в решающие моменты. И всё это без той колоссальной нагрузки, которая лежала на нём в последние годы. Решать, конечно, будет сам Джеймс. Конкуренты у «Сиксерс» остаются, однако после обмена Джейлена Брауна «Филадельфия» явно оказалась в числе команд, которые могут всерьёз включиться в борьбу. Ещё недавно это казалось почти невозможным, теперь же такой сценарий обсуждают чуть ли не чаще других.