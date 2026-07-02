Из Красноярска в Майами. Егор Рыжов пробился в NCAA со второй попытки

Российский центровой Егор Рыжов всё же переезжает в США и продолжит карьеру в студенческой лиге NCAA. 21-летний баскетболист подписал контракт с командой «Майами Харрикейнз», о чём объявила пресс-служба американского клуба. Рыжов, ставивший перед собой цель выйти на новый виток развития, наконец добился переезда за океан, пусть и со второй попытки.

Первый шанс уехать в NCAA сорвался летом 2025 года из-за неспортивных причин. На руках у центрового, права на которого принадлежали «Зениту», были приглашения от нескольких университетов, в том числе от Флориды Стэйт. Однако из-за резко усложнившегося процесса оформления студенческих виз F-1 для граждан РФ и затянувшихся сроков рассмотрения документов Рыжов не успел вовремя присоединиться к команде. В итоге американская сторона не стала рисковать, и переход не состоялся.

В интервью «Чемпионату» игрок тогда подчёркивал, что немного расстроился в моменте, однако смысла зацикливаться на этом не было, и изменить тогда что-либо было уже нельзя. Поэтому просто продолжил работать. Выходом в сложившейся ситуации стала аренда. Баскетболист провёл сезон-2025/2026 в красноярском «Енисее», где получил полноценную роль в ротации. Егор отыграл 41 матч (28 — в стартовом составе), набирая в среднем за игру 11,7 очка при 5,9 подбора, 1,0 передачи, 0,5 перехвата и 0,3 блок-шота и 1,7 потери. Практика в Единой лиге ВТБ позволила Рыжову закрепиться на взрослом уровне и подойти к новой попытке переезда в США уже в качестве важного игрока профессионального клуба.

Перспективы в «Майами Харрикейнз»

Егор Рыжов Фото: Единая лига ВТБ

«Майами» выступает в Атлантической прибрежной конференции (АСС) — одном из сильнейших и наиболее конкурентных дивизионов первого уровня NCAA. Переход в такую структуру открывает перед российским бигменом принципиально иные возможности для карьерного роста.

Одним из достоинств Рыжова считается дальний бросок. Конечно, Егор далеко не снайпер, но для центрового он хорошо бросает с дистанции, что делает его более универсальным в атаке. Для американского студенческого баскетбола, тяготеющего к высокой скорости и пространству, растягивающий бигмен с хорошим ростом — отличный актив. В США россиянин получит возможность развиваться в системе, регулярно поставляющей игроков в НБА.

Исторический бэкграунд новой команды

Джим Ларранаги Фото: Luke Hales/Getty Images

Баскетбольная программа университета Майами ведёт историю с 1926 года. Наибольшего расцвета «Харрикейнз» достигли под руководством Джима Ларранаги, возглавлявшего команду с 2011 по 2024 год. Он выигрывал регулярный чемпионат и турнир ACC, четырежды выводил команду в стадию Sweet 16, а в последние годы переписал историю университета, добравшись до Elite Eight (2022) и впервые выведя «Майами» в «Финал четырёх» (2023).

С 2025 года главным тренером является Джей Лукас, пришедший из штаба Дьюка, где он успешно занимался рекрутингом лучших молодых талантов США.

В общей сложности 35 игроков программы были выбраны на драфте НБА/АБА или выступали в этих лигах. Самым известным выпускником является член Зала славы Рик Бэрри. В современную эпоху за «Харрикейнз» выступали Шейн Ларкин (лучший игрок ACC 2013 года, 18-й номер драфта-2013), Джеймс Джонс (трёхкратный чемпион НБА, 49-й номер драфта-2003), Лонни Уокер IV (первый в истории программы игрок, выставивший свою кандидатуру на драфт после одного сезона в колледже, 18-й номер драфта-2018) и Кишон Джордж (24-й номер драфта-2024).

Для Рыжова переход в «Харрикейнз» не случайный шаг и не вопрос смены места жительства (сам игрок в прошлом году в интервью «Чемпионату» подчёркивал, что не считает переезд в США мечтой и планирует вернуться на родину), а исключительно спортивный вызов. Попадание в систему команды из Флориды даст ему отличную платформу для демонстрации своих навыков перед скаутами сильнейшей лиги мира. В арсенале Егора есть всё, чтобы этим воспользоваться.