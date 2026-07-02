Лука, настало твоё время! Теперь «Лейкерс» — команда Дончича, но без драфт-пиков

Одним из главных ньюсмейкеров вокруг открытия рынка свободных агентов в НБА стала команда «Лос-Анджелес Лейкерс». За несколько часов до момента возможности официальных подписаний стало известно, что звезда франшизы Леброн Джеймс принял решение покинуть калифорнийскую команду. Это сразу же дало для «Лейкерс» комфортную гибкость на рынке, ведь в завершившемся сезоне Джеймс зарабатывал почти $ 53 млн, и, по слухам, если бы он и остался в «Лос-Анджелесе», то не намеревался принижать свои аппетиты.

Леброн Джеймс Фото: Luke Hales/Getty Images

Очевидно, фронт-офис «Лейкерс» выдохнул после этого решения и буквально за сутки выдал долгосрочных контрактов на общую сумму $ 261 млн ($ 71 млн в год). Были подписаны Уокер Кесслер (130/4), Квентин Граймс (60/4), Сандро Мамукелашвили (52/4) и Коллин Секстон (19/2). Да, команду официально покинули Маркус Смарт и Люк Кеннард, и, скорее всего, в команду не вернётся Руи Хатимура, но всё равно «Лейкерс» подписали нужных ролевиков под, теперь, главное лицо франшизы — Луку Дончича.

Только посмотрите, как исчезнувший плохой контракт резко видоизменяет ростер команды. Кто бы что ни говорил, но Кесслер, Граймс, Мамукелашвили, Секстон — это намного лучше в контексте глубины, чем один игрок, причём уже не топовый. Теоретически могло быть ещё лучше, если бы не было переплаты Остину Ривзу и Уокеру Кесслеру, однако тут «Лейкерс» стали банально заложники очень слабого рынка в этом году. Нужно было дать денег хотя бы кому-то. Но при этом неугодных всегда можно обменять позже. Да, команда буквально осталась без драфт-пиков. Прямо сейчас у «Лейкерс» нет ни одного пика первого раунда на ближайшие семь лет. Но, как показывает практика, одним-двумя обменами можно всё исправить. А может, они им и не пригодятся вовсе.

Из всех ушедших больше всего жалко Маркуса Смарта. Как будто был смысл расстаться с Далтоном Кнехтом и не брать Секстона, а на эти деньги переподписать Смарта. Из покинувших «Лейкерс» он оказывал наибольшее влияние на обеих сторонах площадки. Однако как вышло. Но прямо сейчас «Лейкерс» структурно хотя бы стали похожи на команду. А не на усечённый набор игроков с Леброном.

Лука Дончич и Остин Ривз Фото: Kevin Terrell/Getty Images

И ровно с этого момента начинается проверка Луки Дончича и всего его наследия. Можно даже сказать, настоящий экзамен. Без отговорок и прочих «но». Словенец оказался в схожей ситуации, что была и в «Далласе» — он, какая-никакая вторая звезда и удобные по стилю ролевики. Но справедливости ради в тех «Маверикс» все ролевики были лучше нынешних из «Лейкерс». Однако факт остаётся фактом — по сути, из «Далласа» Луку выкинули из-за того, что он главная и фундаментальная звезда франшизы, но травматичен и пренебрегает режимом и в целом подготовкой к сезону. В «Лейкерс» он, может, чуть и взялся за режим, однако травматичность никуда не делась и вряд ли денется. Но теперь вновь он — главная фигура франшизы. С куда более богатой историей, одной из лучших в баскетболе. В команде с огромнейшего рынка. Ставки слишком высоки.

Однако если Дончич окажется в лучшей форме в карьере, то он обязан тащить команду на своих плечах. По всем фронтам. Теперь у него есть какое-никакое окружение в «Лейкерс», и с его талантом даже этот набор игроков может также метить в плей-офф. А там уже – как пойдёт. Каждый год перед стартом сезона болельщики и эксперты твердили: «Лука должен сделать шаг вперёд, он должен выйти на новый уровень, он по-серьёзному должен претендовать на MVP». Однако в какой-то момент это настолько наскучило и обросло неверием, что от Дончича банально перестали что-то ждать. «Ну есть белый парень, ну неплох в скоринге, но ничего не выиграет. Как индивидуально, так и командно».

Лука Дончич Фото: Kenneth Richmond/Getty Images

Прямо сейчас у него есть возможность кардинально изменить мнение о себе и вообще возвысить своё наследие. Это необязательно должно произойти именно в предстоящем сезоне. Но он должен показать, что помудрел и готов стать поистине большим баскетболистом в ближайшие годы.

Если честно, в это верится с трудом. Многие эксперты считают, что примерно так всё и останется, по крайней мере, до момента, пока в команде не появится реальная вторая звезда и сама всё для Луки организует. Но это пессимистичный сценарий, обусловленный прошлым опытом. Шанс исправить ситуацию исключительно в руках Дончича. И у него точно есть возможности для этого. Вопрос — воспользуется он этим или нет.

У «Лейкерс» и Дончича много работы впереди. Глобально они не стали сильнее, однако они оказались подобием системы, которую можно выстроить. «Оклахома», «Сан-Антонио», «Денвер», «Миннесота» точно мощнее. «Хьюстон» никуда не делся, «Финикс» и «Портленд» могут сделать шаг вперёд. «Лейкерс» будет непросто, но исключительно талант Дончича может возвысить эту команду.