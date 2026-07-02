«Бруклин» поставил на Дёмина и топового новичка. В НБА зарождается особенный дуэт

Прошлый сезон НБА завершился для Егора Дёмина досрочно из-за травмы подошвенной фасции. Однако в межсезонье защитник «Бруклина» времени зря не терял: усердно работал в тренажёрном зале и набрал около 7 кг, чтобы увереннее выдерживать контактную борьбу на площадке. Возвращение в строй совпало с переменами в задней линии команды. На недавнем драфте 2026 года «Нетс» выбрали под шестым номером Микеля Брауна — ещё одного плеймейкера, что спровоцировало разговоры о возможной конкуренции. Но станет ли американец реальной угрозой для игрового времени россиянина?

Микель Браун Фото: Andy Lyons/Getty Images

Судя по всему, в клубе есть чёткое понимание ролей обоих защитников. Их игровые стили не дублируют друг друга, а скорее гармонично сочетаются. Главный тренер команды Жорди Фернандес уверен, что Дёмин и новичок без проблем сыграются вместе: «Они, очевидно, могут выходить на площадку одновременно. Егор растягивает защиту благодаря своему броску, при этом он также здорово умеет обращаться с мячом. Микель — в большей степени основной разыгрывающий, отличный атлет и скорер. Мы обязательно увидим это в Летней лиге, но я не вижу никаких препятствий для их совместной игры».

Сам Егор тоже с оптимизмом смотрит на перспективу этого партнёрства и рассчитывает на максимальную синергию.

Егор Дёмин разыгрывающий «Бруклина» «Мне очень нравится это сочетание. Навыки Микеля пойдут на пользу моей игре. Мне будет важно сохранять предельную концентрацию при бросках, ведь когда рядом такой парень, который стягивает на себя всю защиту и прорывается в трёхсекундную зону, мы сможем извлекать из этого взаимную выгоду. Он потрясающе бросает, так что я тоже смогу иногда разыгрывать мяч — комбинировать под него или искать возможности в быстрых отрывах. Мы способны стать особенным дуэтом».



Фернандес также отметил физический прогресс Дёмина, подчеркнув, что тот стал выглядеть взрослее и готов действовать на другом уровне. Чтобы сохранять баланс, эффективно заходить в «краску» и уверенно атаковать после прохода, необходима мощь. И в этом отношении россиянин существенно добавил во время вынужденного простоя.

Жорди Фернандес главный тренер «Бруклина» «Сейчас он выглядит гораздо более зрелым физически и сможет делать многие вещи значительно лучше, чем в прошлом сезоне».

Сам Егор подчеркнул, что главной целью его летней работы на паркете было перенести наработанную в зале силу в игру, стать агрессивнее при проходах под кольцо и привыкнуть к жёсткому контакту.

На драфте 2026 года, помимо Брауна, «Бруклин» также выбрал ещё двух игроков: форвардов Джошуа Джефферсона (28-й пик) и Тайлера Билодо (43-й пик). Команда продолжает перестройку, делая ставку на молодых баскетболистов. Взаимодействие Дёмина с новым партнёром по задней линии будет иметь важное значение не только для обоих игроков, но и для клуба в целом. Первой проверкой для этого дуэта станет Летняя лига в Лас-Вегасе, которая состоится с 9 по 19 июля. «Чемпионат» детально её осветит.