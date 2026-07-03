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Летняя лига НБА — 2026: во время турнира протестируют новые правила

В НБА обкатают новые правила. Что лига задумала на этот раз?
Артемий Берстенев
В НБА обкатают новые правила
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Летняя лига — 2026 станет полигоном для всего этого.

НБА сообщила, что в Летней лиге — 2026 протестирует несколько изменений правил и технологий. В центре внимания — новый формат штрафных бросков, а также мяч со встроенным сенсором. Именно Летняя лига в последние годы служит для лиги испытательным полигоном: здесь проверяют то, что в перспективе может быть перенесено в регулярный сезон. Самый заметный эксперимент — штрафные броски. Вместо одной, двух или трёх попыток игрок получит один бросок, который будет оцениваться по сумме возможных очков. Однако в концовке матча ничего не изменится: в последние две минуты четвёртой четверти и в овертаймах сохранится действующий порядок. В G-лиге такая схема используется уже с сезона-2019/2020.

Расписание матчей Летней лиги — смотрите здесь

Суть нововведения ясна — оно призвано сократить количество игровых пауз. Один штрафной бросок действительно чуть убирает драматизм, сохраняя при этом скорость игры, а для Летней лиги, где в центре внимания находятся молодые баскетболисты и их сочетания, а не турнирный итог, такое решение кажется вполне уместным. Предполагается, что продолжительность матчей может уменьшиться на 10-15 минут, и игра станет более цельной. Однако вместе с этим баскетбол лишится ещё одного своего привычного элемента — психологического поединка игрока на линии штрафных с трибунами.

При этом правило способно изменить и саму тактику. Ведь почти исчезает смысл Hack-a-Shaq — тактики, при которой целенаправленно фолят на том, кто плохо бросает штрафные. А в середине встречи защита может стать агрессивнее: обычный фол будет восприниматься уже не так болезненно. Поэтому лига оставила прежний порядок пробития штрафных в концовках, где каждое владение на вес золота.

Егор Дёмин (слева) во время матча Летней лиги НБА — 2025

Егор Дёмин (слева) во время матча Летней лиги НБА — 2025

Фото: Ethan Miller/Getty Images

Второе изменение связано с технологиями. В Летней лиге будет использоваться мяч со встроенным сенсором, который определяет момент контакта. По данным НБА, такая конструкция не влияет на игровые свойства мяча и почти не меняет его вес. Технология нужна прежде всего для сбора данных, которые помогут дальше развивать судейские инструменты, в том числе при определении последнего касания перед уходом мяча за пределы площадки.

Пока это лишь эксперимент. Но именно через Летнюю лигу и G-лигу нередко проходили изменения, которые затем становились частью правил НБА: так было с тренерским челленджем, правилом 14 секунд после подбора в атаке и наказанием за умышленный фол, срывающий быстрый отрыв. В этом смысле нынешние нововведения тоже выглядят логично и отражают общий курс лиги. НБА и дальше будет стремиться сокращать количество пауз во время матча и при этом активнее использовать технологии в судействе. Если испытание пройдёт успешно, игра станет быстрее, а «сенсорный» мяч поможет точнее разбирать спорные эпизоды. Пока именно такой сценарий выглядит самым вероятным.

НБА — Летняя лига . Калифорния
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