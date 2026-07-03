Чемпионы НБА ждут Леброна Джеймса. Как «Нью-Йорку» подписать его без жертв?

Об интересе «Нью-Йорка» к Леброну Джеймсу сообщил инсайдер Джейк Фишер. Пока это не история про переговоры, находящиеся на финишной прямой, однако сам факт внимания со стороны действующего чемпиона НБА стоит отметить. Главный вопрос здесь не в том, нужен ли Джеймс «Никс», а в том, можно ли вообще реализовать такую сделку, не нарушив жёсткие потолки и ограничения лиги. По логике состава этот вариант выглядит оправданным: после чемпионского сезона «Нью-Йорк» почти сохранил прежний костяк. Джейлен Брансон, О Джи Ануноби и Карл-Энтони Таунс остаются ключевыми игроками, так что клубу не обязательно искать ещё одну звезду. В этом случае Леброн воспринимается как опытный универсал, который может качественно дополнить уже сложившийся состав.

Несмотря на возраст, Джеймс по-прежнему демонстрирует высокий уровень игры. В прошлом сезоне он провёл 60 матчей, в среднем набирая 20,9 очка при 6,1 подбора и 7,2 передачи, а с игры попадая с точностью в 51,5%. Неудивительно, что после его ухода из «Лейкерс» интерес к форварду проявили сразу несколько клубов. По имеющейся информации, за него также борются «Голден Стэйт», «Кливленд» и «Майами».

Однако главным препятствием остаётся не конкуренция между претендентами, а финансовые правила НБА.

После обмена Карла-Энтони Таунса и продления Брансона и Ануноби «Никс» вплотную приблизились ко второму апрону . При этом клуб не попадает под Repeater Tax — повышенный налог для команд, плативших налог на роскошь в трёх сезонах из последних четырёх. Поскольку «Нью-Йорк» платит обычный налог, штрафы для него мягче: они начинаются от $ 1,50 за каждый доллар превышения и растут по стандартной шкале, а не по повышенной тарифной сетке «повторителей» (которая стартует от $ 2,50). Тем не менее сценарии с переходом Джеймса не вписываются в правила нынешнего коллективного соглашения. Сайн-энд-трейд «на вход» для «Никс» невозможен, так как новое соглашение строго запрещает принимать игроков по такой схеме любым клубам, находящимся выше первого апрона.

Даже если представить существование подобной возможности, финансовые последствия были бы крайне серьёзными. Контракт на $ 50 млн увеличил бы налоговые выплаты примерно на $ 200-250 млн. Таким образом, один сезон Леброна обошёлся бы организации примерно в $ 350 млн с учётом зарплаты и налога на роскошь.

Леброн Джеймс и Джейлен Брансон, сезон-2025/2026 Фото: Jim McIsaac/Getty Images

По этой причине самым реалистичным сценарием выглядит ветеранский минимальный контракт. Формально он стоит около $ 3,9 млн, но в НБА для игроков со стажем действует особое правило: в платёжную ведомость клуба засчитывается лишь минимальная зарплата баскетболиста с двухлетним опытом — примерно $ 2,1-2,4 млн. Разницу игроку доплачивает лига.

Для «Никс» это вопрос большой важности. Когда клуб находится выше второго апрона, любое, даже минимальное изменение в зарплатах серьёзно влияет на размер налога. Поэтому контракт с Джеймсом на ветеранский минимум, по оценкам, позволит «Нью-Йорку» сэкономить от $ 150 млн до $ 250 млн по сравнению с вариантом, при котором пришлось бы освобождать место под полноценное соглашение. Для Джеймса Долана эта разница сопоставима со стоимостью ещё одной звезды. И дело не только в деньгах: в Нью-Йорке Джеймс не будет главным героем, как это было бóльшую часть его карьеры. При этом у команды уже есть отлаженная система, а после чемпионского сезона нет причин её ломать. Леброн в таком коллективе будет играть непривычную для болельщиков роль, но именно это и делает подписание особенно выгодным — усиление приходит без необходимости перестраивать всю команду.

В итоге всё упирается в выбор самого игрока. И если он действительно ставит чемпионский титул выше максимального контракта, «Никс» могут оказаться одним из самых логичных вариантов. У команды уже есть почти готовый состав под борьбу за трофей, а финансовые правила НБА позволяют оформить сделку без радикальных изменений в платёжке — при условии, что Джеймс пойдёт на минималку.