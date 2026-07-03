Браун освобождённый. «Бостон» позорно избавился от суперзвезды, пойдя на поводу у эмоций

Возможно, межсезонье НБА 2026 года — самое безумное в истории лиги. Леброн Джеймс ушёл из «Лейкерс», Кавай Леонард вернулся в «Торонто», Джа Морант и Ламело Болл также впервые в карьере сменили команды. В ночь с 1 на 2 июля прилетел ещё один блокбастер-обмен, который так или иначе был ожидаем. Суперзвезда «Бостона», MVP финала Восточной конференции и MVP финала в 2024 году Джейлен Браун отправился к исторически одному из самых принципиальных соперников команды из Массачусетса — в «Филадельфию». В обратном направлении уехал Пол Джордж, а также два пика первого раунда (2028 и 2031 годов) и два пика второго раунда (2028 и 2030 годов). Обмена Брауна все ждали, и ниже мы напомним почему. Но команда, куда он отправится, оказалась более чем неожиданной и не фигурировавшей в слухах ранее.

Буквально на прошлой неделе завершилась многолетняя мелодрама с Яннисом Адетокунбо и «Милуоки». Греческая звезда оказалась в «Майами», а франшиза из Висконсина ушла в перестройку. Однако двукратный MVP мог оказаться в совершенно другом месте — в «Бостоне». «Бакс» вели очень активные переговоры с «Селтикс», и в потенциальном обмене в «Милуоки» должен был перейти как раз Джейлен Браун. Однако сторонам не удалось договориться, и Яннис оказался во Флориде.

Очевидно, у такого рвения «Бостона» расстаться с человеком, который только что провёл лучший сезон в карьере, должны были быть серьёзные последствия. На самом деле, такое происходит уже не в первый раз. В 2022 году «Селтикс» очень хотели Кевина Дюранта, когда тот уходил из «Бруклина». Уже тогда предлагался Браун — сделка также не состоялась. В тот момент было ясно, что это звоночек и что «Бостон» готов разменять свою доморощенную звезду. Неудобную ситуацию удалось сгладить новым контрактом на пять лет и $ 304 млн. В следующем сезоне-2023/2024 Браун стал MVP Восточной конференции, а также MVP финальной серии, принеся «кельтам» рекордный в истории франшизы 18-й титул.

Джейлен Браун и Джейсон Тейтум Фото: Danielle Parhizkaran/Getty Images

Когда Джейсон Тейтум порвал ахиллово сухожилие, казалось, что «Бостон» — это команда максимум на стыке плей-ин и плей-офф. Но Джейлен Браун был с этим не согласен — в качестве первой звезды он провёл лучший сезон в карьере — с 28,7 очка за игру он финишировал шестым в гонке за MVP, а также затащил «Селтикс» аж на второе место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. Фронт-офис «Бостона» решил что-то менять, однако той самой разменной монетой вновь выбрали именно Джейлена Брауна, а не Джейсона Тейтума.

Некое внутреннее противостояние Тейтума и Брауна присутствовало всегда. Джейлен представлялся более целостным баскетболистом, однако медиавеличина Джейсона всегда была превыше для «Бостона». Эта сага тоже закончилась, но какой ценой для «Селтикс»? Не получилось с Яннисом, хорошо. Но ведь были варианты: Джамал Мюррей из «Денвера», половина «Нью-Орлеана» с Зайоном Уильямсоном, Деджонте Мюрреем, Трэем Мёрфи, Хербом Джонсом и даже Джорданом Пулом; Закари Рисашер и Оньека Оконгву из «Атланты»; Клэй Томпсон и Пи Джей Вашингтон из «Далласа»; Майлз Тёрнер и Кайл Кузма из того же «Милуоки»; Демар Дерозан и/или Домантас Сабонис из «Сакраменто»; Ар Джей Барретт и Якоб Пелтль из «Торонто». И из всего этого «Селтикс» почему-то выбирают именно 36-летнего Пола Джорджа… Может, какие-то очень перспективные пики? Тоже нет!

Кендрик Перкинс чемпион НБА, эксперт «Это был один из самых глупых обменов в истории НБА. Фронт-офис «Филадельфии» должен генеральном менеджеру «Бостона» Брэду Стивенсу завтрак в постель. Речь идёт о фруктовых дольках, винограде без косточек, мятном чае, тостах с клубничным джемом, потому что они выжали из него все».

Чем обёрнется этот обмен для обеих команд — покажет только время. Но прямо сейчас «Бостон» вновь выставил себя посмешищем, самостоятельно загнав себя в угол после не первой неудачной попытки избавиться от одного из лучших игроков не только команды, но и всей лиги. «Селтикс» в очередной раз пошли у своих же эмоций на поводу, посчитав, что команда недостаточно хороша. И вновь фронт-офис франшизы прогорел. Теперь по-крупному.

В этой ситуации стоит порадоваться исключительно за Джейлена Брауна. Он покинул место, где ему уже много лет не рады, несмотря на самые серьёзные достижение и результаты. Ему вот-вот исполнится всего 30 лет. Он буквально входит в свой прайм — так ещё и дико мотивированным доказать, что в «Бостоне» ошиблись с выбором франчайза. «Филадельфия» же получает одну из лучших опций в атаке вообще в НБА, имея при этом ещё более молодых, но не менее перспективных Тайриза Макси и Ви Джей Эджкомба. Да, в команде даже остался MVP-2022/2023 Джоэл Эмбиид, который неплохо провёл серию первого раунда с «Селтикс». Однако гарантий, что он продолжит играть за команду, пока нет. Приход Брауна в «Сиксерс» немного комичен тем, что Джейлен во время и после плей-офф публично обвинял Эмбиида в симуляции, при этом отмечая, правда, и его сильные стороны.

На Востоке появилась ещё одна топ-команда, которая может составить конкуренцию «Нью-Йорку», «Детройту», «Майами», «Кливленду» и «Торонто». И тем интереснее для всех болельщиков баскетбол. Будущее и перспективы «Бостона» теперь крайне туманны, но это совершенно другая история.