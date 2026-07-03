Уход многих игроков и высшего руководства. Что происходит в «Зените»

Баскетбольный «Зенит» входит в полосу самых больших перемен за последние годы. Перед стартом минувшего сезона сине-бело-голубые традиционно котировались как одни из главных претендентов на чемпионство в Единой лиге ВТБ, однако итоговый результат оказался разочаровывающим. Петербуржцы заняли лишь четвёртое место: сначала в драматичной семиматчевой полуфинальной серии уступили УНИКСу (3-4), а затем в противостоянии за бронзу проиграли краснодарскому «Локомотиву-Кубань» (2-3).

Такое окончание сезона запустило процесс перестройки команды. Петербург уже покинули семь баскетболистов: четыре легионера (Джонни Джузэнг, Лука Шаманич, Ненад Димитриевич и Исмаэль Бако), а также россияне (Егор Рыжов, Игорь Вольхин и Михаил Дулкай).

Три тренера за сезон

Александр Секулич, Деян Радоньич, Ростислав Вергун Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Кроме того, изменения затронули и тренерский штаб. Минувший сезон вообще запомнился беспрецедентной чехардой: руководство «Зенита» уволило сразу трёх главных тренеров — по ходу регулярного чемпионата, плей-офф и по его завершении. В начале розыгрыша командой руководил главный тренер сборной Словении Александр Секулич, возглавивший сине-бело-голубых в июне 2025-го. Под его началом команда провела 21 матч, одержав 13 побед при восьми поражениях, и в январе 2026-го специалиста отправили в отставку.

Ему на смену в качестве временно исполняющего обязанности пришёл Ростислав Вергун, однако вскоре команду возглавил Деян Радоньич. Черногорский наставник работал с петербуржцами вплоть до поражения в полуфинальной серии с УНИКСом, после чего также покинул свой пост. В серии за бронзовые медали руководил «Зенитом» вновь Вергун, однако после поражения Ростислав тоже покинул клуб. Спасать положение и выстраивать долгосрочный проект теперь призван Душко Иванович, назначенный главным тренером на ближайшие три сезона.

Тектонические сдвиги

Александр Церковный и Александр Медведев Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Однако изменения не только затронули паркет и тренерский мостик, но и дошли до высшего руководства. По истечении срока действия контракта 2 июля пост генерального директора «Зенита» покинул Александр Церковный. Он возглавлял клуб с июля 2018 года. За эти восемь сезонов петербуржцы добились самых значимых триумфов в своей истории. Под его началом сине-бело-голубые впервые взяли золото Единой лиги, завоевали Кубок страны, дважды выиграли Суперкубок и пять раз стали победителями Кубка Кондрашина и Белова.

Именно при Церковном «Зенит» совершил прорыв на международной арене, получив в 2019 году уайлд-кард в Евролигу, и уже в сезоне-2020/2021 добрался до четвертьфинала турнира, остановившись в шаге от «Финала четырёх». Масштабная работа велась и с резервом: созданная в 2019 года академия баскетбола принесла системе три титула Единой молодёжной лиги ВТБ (до 21 года) и три победы в первенстве Детско-юношеской баскетбольной лиги (до 19 лет).

Председатель совета директоров клуба Александр Медведев в интервью «Чемпионату» так прокомментировал кадровые перестановки: «В БК «Зенит» произошли организационные изменения. По истечении срока контракта генеральный директор баскетбольного клуба Александр Церковный покинул клуб. Он руководил клубом восемь сезонов, включая победный сезон-2021/2022, в котором была нарушена победная монополия ЦСКА. Новым генеральным директором БК «Зенит» назначен Василий Одинцов, долгое время работавший финансовым директором ФК «Зенит».

Обещанные изменения в структуре управления не заставили себя ждать: сине-бело-голубые 3 июля объявили обновлённый состав Совета директоров. Александр Медведев сохранил за собой пост председателя руководящего органа, а вместе с ним в совет вошли Илья Бобин, Александр Васильев, Валерий Шатров и Юрий Обвалов. На должность генерального директора также официально заступил Василий Одинцов.

Кадровые перестановки такого масштаба лишь подтверждают: амбиции петербуржцев остаются неизменными. «Зенит» — это топ-клуб, где планку не опускают даже после тяжёлых ударов. Локальная неудача и сезон без медалей лишь подстегнули руководство, а запущенная перестройка призвана как можно скорее вернуть команду на чемпионские рельсы.