Синее лицо, побои и нож. Седокова выдала жёсткий компромат на Тимму, но поверили не все

2 июля латвийскому баскетболисту Янису Тимме могло бы исполниться 34 года. Жизнь спортсмена трагически оборвалась полтора года назад в декабре 2024-го. В день рождения Яниса его первая жена Сана Оша вместе с сыном Кристианом посетила могилу Тиммы в Латгале. Мальчик приготовил для отца рисунок и оставил его у памятника. «О Янисе остались только лучшие воспоминания, он был жизнерадостным человеком. По мере того как сын растёт, я вижу в нём черты Яниса — и рост, и походка у них похожи», — поделилась Сана в интервью латвийским СМИ.

К памятным публикациям присоединилась и адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова, опубликовав сгенерированное нейросетью видео, где погибший спортсмен задувает свечу на праздничном торте. Юрист призвала подписчиков провести 2 июля без взаимных обвинений и «без упоминания о вдовице». К сожалению, не получилось.

Откровения Седоковой

Анна Седокова Фото: Александр Щербак/ТАСС

В этот же день вторая жена Яниса, Анна Седокова, опубликовала в социальных сетях серию постов, в которых прямо обвинила покойного супруга в домашнем насилии. Певица заявила, что долгое время молчала, но больше не может терпеть осуждение общества. По её словам, причиной ухода от Тиммы стали именно его неконтролируемые вспышки агрессии.

Седокова подробно описала инцидент, который, по её словам, произошёл в День святого Валентина. По утверждению артистки, муж жестоко избил её, из-за чего наутро «половина лица была синяя», и ей пришлось скрывать травмы от детей. В качестве доказательств певица выложила архивные скриншоты переписок с Тиммой, где тот признаёт проблемы с гневом и извиняется, а также старые заметки, в которых признавалась, что боится «двухметрового мужика с очень сильным ударом».

В довершение ко всему Седокова продемонстрировала снимок стены с повреждениями, назвав их «дырками от ножей», и опубликовала фото спящего Тиммы с холодным оружием в руке. Певица утверждает, что муж бросал нож в неё.

Реакция стороны Тиммы

Янис Тимма Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Ответ близких баскетболиста на новые обвинения Седоковой не заставил себя ждать и оказался жёстким. Адвокат Гаврилова назвала публикации «перлами» и заявила о подготовке к новому судебному процессу: «Всё скажет суд. АнВладимировна! Сууууд! Готовьтесь к процессу! Мёртвые сраму не имут! Можно сфабриковать фотографию, а потом в крысу её удалить! Можно написать голосовое сообщение матери Яниса, в котором, захлёбываясь слезами, заверять её в любви, и в тот же момент писать посты, обливая человека грязью? Грязно!»

Между тем судебное разбирательство между родственниками Тиммы и Седоковой по поводу раздела совместно нажитого имущества продолжается. Семья баскетболиста требует признать приобретённые в браке активы совместной собственностью и разделить их. Родственники Яниса обвиняют певицу в сокрытии совместных активов на многие миллионы рублей. Защита Седоковой настаивает, что на момент прекращения брака недвижимость уже была продана, а вырученные средства — потрачены на «семейные нужды». В свою очередь, сторона истцов заявляет, что брачного договора между супругами не существовало, и ставит под сомнение прозрачность этих расходов. По словам Гавриловой, правоохранительные органы изучили переписку в телефоне Тиммы, в которой он упрекал супругу в том, что она «оставила его без копейки».

Седокова, в свою очередь, перевела фокус на первую семью Тиммы, заявив, что Сана Оша и её новый муж якобы пытаются нажиться на ситуации, хотя уже пользуются квартирой и машиной, которые спортсмен оставил своему сыну Кристиану.

Пользователи соцсетей разделились во мнениях. Часть аудитории сочувствует Седоковой. Другие настроены скептически, напоминая, что певица уже демонстрировала неоднозначное поведение сразу после смерти мужа, назвав последние годы брака «адом». Кто-то даже связывает нынешнюю волну откровений с выходом новой песни артистки и попыткой защитить имущество на фоне тяжёлых судебных разбирательств с родственниками Тиммы, которые, помимо прочего, ранее публично высказывали мнение, что певица могла быть причастна к трагедии. Точка в этом споре ещё не поставлена.