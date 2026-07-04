НБА одобрила редчайший формат. Ради действующего игрока сделали исключение

НБА одобрила необычное решение перед стартом Летней лиги — 2026. Защитник «Юты» Кейонте Джордж войдёт в тренерский штаб команды на первый матч турнира с «Вашингтоном», который состоится в ночь на 10 июля. Чтобы это стало возможным, лиге пришлось сделать исключение из действующих правил. По данным Deseret News, Джордж будет ассистировать главному тренеру Стиву Войцеховски. Обычно действующим игрокам запрещено входить в тренерский штаб команды Летней лиги, поэтому «Джаз» обратились за разрешением в офис НБА. Лига дала добро при двух условиях: Джордж сыграет только в одной встрече и не получит за эту работу денег. По сути, речь идёт о добровольной роли, не имеющей прецедентов среди действующих игроков НБА.

Идея родилась во время одной из тренировок «Юты» в Солт-Лейк-Сити. В одном из упражнений на концовки Джордж предложил комбинацию под новичка Дэррина Питерсона, выбранного под вторым номером минувшего драфта. Розыгрыш сработал, после чего в клубе начали обсуждать возможность подключить защитника к работе тренерского штаба. Уже в течение суток замысел получил развитие: в «Юте» рассматривают это как часть его игрового роста. Джордж и так много помогает молодым баскетболистам в межсезонье, участвует в работе команды Летней лиги и постоянно общается с тренерами, а новая роль, как предполагается, даст ему дополнительный опыт в построении игры и управлении коллективом.

Кейонте Джордж, сезон-2025/2026 Фото: Chris Gardner/Getty Images

Внимание к этой игре будет приковано не только из-за самого матча — в Лас-Вегасе встретятся два главных игрока драфта-2026: сам Питерсон и первый выбор Эй Джей Дибанца, который представляет «Вашингтон». И, конечно же, на этом фоне решение клуба отдать Джорджу место в тренерском штабе выглядит ещё одной примечательной деталью стартовой встречи турнира, тем более в последние месяцы защитник не раз представлял организацию вне площадки. Он участвовал в лотерее драфта НБА, присутствовал на просмотрах молодых игроков и был вовлечён в работу с новичками, поэтому нынешнее назначение выглядит логичным продолжением. И даже интересным.

Джордж входит в новый сезон после лучшего года в карьере: он завершил чемпионат со средними показателями 23,6 очка и 6,1 передачи. При этом вместо того, чтобы выйти на паркет в первом матче Летней лиги, он впервые официально присоединится к тренерскому штабу — в формате, который НБА ещё не использовала.