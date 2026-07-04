Уход легендарного Перасовича и громадные перемены. УНИКС будет не узнать

УНИКС, как и все клубы «большой четвёрки», ставит перед собой цель стать чемпионом в каждом сезоне Единой лиги ВТБ. В прошедшем чемпионате не удалось сделать решающий шаг, так как команда в финале уступила ЦСКА, выиграв в итоге серебро. Теперь же в новом сезоне казанцев будет не узнать. Почему?

Команду покинули ключевые игроки: Маркус Бингэм, Андрей Лопатин и Дмитрий Кулагин. Да-да, Кулагин после трёх сезонов в УНИКСе, в двух из которых он был капитаном, подписал контракт с «Зенитом». Наверное, лучший российский двусторонний игрок Единой лиги на данный момент попрощался с Казанью. С клубом он успел дважды взять серебро и бронзу, однако до чемпионства так и не добрался. Судьба так распорядилась, что УНИКС выиграл Единую лигу до прихода Дмитрия в клуб, а с ним в составе — не получилось.

Ещё попрощались с УНИКСом Элайджа Стюарт, Ксавьер Манфорд, Руслан Абдулбасиров, Михаил Кулагин и Иван Белоусов. А это уже восемь игроков, если взять ещё троицу сверху! Как видите, изменения колоссальные, и казанцам предстоит практически заново строить команду, в которую последние два сезона делались лишь точечные усиления как по ходу сезона, так и в межсезонье, а костяк почти не менялся.

Дмитрий Кулагин Фото: Единая лига ВТБ

Но ключевым решением этого межсезонья для УНИКСа стал уход Велимира Перасовича с поста главного тренера. Хорватский специалист руководил командой с 2021 года, впервые принеся клубу долгожданное чемпионство Единой лиги в 2023-м. Когда говоришь «Перасович», сразу на ум приходит УНИКС. Ведь нигде Велимир не работал так долго, как в Казани. Причём руководство бело-зелёных во главе с Евгением Богачёвым хотело продолжать сотрудничество. У тренера была возможность продлить соглашение на следующей сезон, активировав опцию в контракте, однако хорват решил пойти другим путём.

Возможно, тренер устал, ведь работа вдали от дома — это всегда сложно. Тем не менее Перасович — настоящая легенда! В каждом из своих сезонов вместе с командой он был в медалях: одно золото и по два серебра с бронзой. Велимир провёл 233 игры за УНИКС — третий результат в истории Единой лиги среди тренеров во главе одной команды. Больше лишь у Димитриса Итудиса в ЦСКА (268) и Зорана Лукича в «Пари Нижний Новгород» (263).

Велимир Перасович Фото: Единая лига ВТБ

Перасович выиграл 169 матчей в Единой лиге. Больше побед с одной командой одержал только лишь всё тот же Итудис (228). Велимир оставил свой след не только в истории УНИКСа, но и всей Единой лиги. И просто на секунду представьте, насколько сложно будет начинать новый сезон после расставания с такой глыбой… Правда, казанцы и здесь выкрутились, ведь командой теперь будет руководить главный ассистент Перасовича — Милан Каракаш.

Милан Каракаш Фото: Единая лига ВТБ

Каракаш не понаслышке знает об УНИКСе всё. Хорватский тренер внёс заметный вклад в успехи команды, а также являлся тем самым моральным камертоном, который пытался утихомиривать Перасовича. Велимир очень эмоциональный тренер, поэтому его иногда приходилось успокаивать — именно этим и занимался Милан, который является более спокойным и рассудительным. Однако это не значит, что Каракаш – тренер без эмоций. За годы работы с Перасовичем, как ни крути, перенимаешь не только колоссальный опыт, но и манеры. Правда, эмоции никогда не мешали Велимиру великолепно руководить командой.

В УНИКСе остались Джален Рейнольдс, Алексей Швед, Михаил Беленицкий и Денис Захаров. Ряды клуба пополнили лучший скорер сезона-2025/2026 Никита Михайловский и уже знакомый Си Джей Брайс. Американец уже выступал за казанцев в прошлом сезоне, но из-за травм ему не удалось показать себя во всей красе, поэтому в марте с ним расторгли контракт. Теперь у Си Джея будет ещё одна попытка доказать свою состоятельность, и хочется верить, что без повреждений. Команда продолжает работу на рынке, укомплектовывая состав. УНИКС станет совсем другим в новом сезоне. И это будет очень интересно!