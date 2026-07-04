Леброн не поедет к Карри. 5 главных претендентов на Короля

Межсезонье НБА уже успело порадовать нас яркими моментами, среди которых выделяются обмены Кавая Леонарда из «Клипперс» в «Торонто», Ламело Болла из «Шарлотт» в «Миннесоту» и Джейлена Брауна из «Бостона» — в «Филадельфию». Но очень многие ждут момента, когда Леброн Джеймс объявит свою будущую команду.

Скриншот из видеоролика ESPN Фото: Кадр из видео

Известный агент Короля Рич Пол был на подкасте и решил наглядно показать, какие команды являются приоритетными для Леброна. Главными клубами для перехода на данный момент являются «Филадельфия» (Тайриз Макси, Ви Джей Эджкомб, Джейлен Браун, Джоэл Эмбиид), «Майами» (Яннис Адетокунбо, Бэм Адебайо, Эндрю Уиггинс, Дэвион Митчелл), «Миннесота» (Энтони Эдвардс, Ламело Болл, Джейден Макдэниелс, Руди Гобер), «Денвер» (Джамал Мюррей, Кэмерон Джонсон, Аарон Гордон, Никола Йокич) и «Кливленд» (Донован Митчелл, Джеймс Харден, Эван Мобли и Джарретт Аллен).

Остальные варианты, находящиеся на краю доски, являются для Леброна менее приоритетными. Например, там написано Стеф и Дрей, что означает, что «Голден Стэйт» с Карри и Грином уже не в основном списке Короля. «Даллас», «Бостон», «Сан-Антонио» и «Нью-Йорк» тоже всё ещё маячат на горизонте, однако не входят в пятёрку лучших мест для талантов Джеймса, по мнению агента Пола.

Но, как мы знаем, Пол транслирует в общество почти всё то, что думает и говорит сам Леброн. Поэтому в одну из этих пяти команд он по-настоящему хочет перейти. Король, скорее всего, хочет завершить свою карьеру на мажорной ноте, взяв ещё одно чемпионство. Тогда куда лучше всего идти Королю?

Джоэл Эмбиид и Джейлен Браун Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Естественно, «Филадельфия» после приобретения Брауна выглядит очень привлекательно для Леброна. В команде прибавится умнейший баскетболист, который может как завершить сам, так и создать момент для партнёра. А снайперов и скореров в составе «Сиксерс» предостаточно. Плюс добавилась глубина с приходом Анферни Саймонса и Дина Уэйда. Состав выглядит многообещающим, однако на Эмбиида сложно полагаться вдолгую в связи с невероятным травматизмом. Правда, даже без Джоэла — с другими здоровыми игроками — этот ростер внушает страх.

По сообщению инсайдера The Athletic Джона Кравчински, «Миннесота» активизировала усилия, чтобы переманить Леброна. И у «волков» действительно есть козыри. Главным из них, конечно, является Эдвардс. Муравей уже не раз показывал свой настоящий уровень в плей-офф и дважды доходил до финала Западной конференции. В команде сильно раскрылся Макдэниелс, который по ходу прошлой регулярки набирал 14,8 очка, 4,2 подбора и 2,7 передачи. И всё это — вкупе с невероятной индивидуальной защитой. К этой паре прибавился Болл, который может зажечь в атаке. А также никуда не делись мастер обороны Гобер и стабильный снайпер Дивинченцо, если ещё удастся оставить Досунму, это будет очень сильный вариант для Леброна.

Энтони Эдвардс и Крис Финч Фото: The Minnesota Star Tribune via Getty Images

Если честно, в приход Леброна в «Денвер» верится с большим трудом. Потому что в команде и так проблемы с платёжной ведомостью в связи с необходимостью переподписывать Уотсона и тем, что Джеймс привык играть с неплохим окружением снайперов. В «Наггетс» такого не будет, но чем чёрт не шутит?! На Короля в одной команде с Йокичем хотел бы посмотреть каждый любитель баскетбола.

Очень интересными вариантами являются бывшие команды Джеймса — «Кливленд» и «Майами». «Кавальерс» в прошлом сезоне добрались до финала Востока, уступив лишь будущему чемпиону «Нью-Йорку». Харден, Митчелл, Мобли и Аллен — кого здесь не хватает? Как раз форварда! Леброн сюда входит как влитой. Плюс возможность взять ещё одно чемпионство для своей родной команды и завершить карьеру в форме «Кливленда»… звучит как идеальный сценарий.

Донован Митчелл и Джеймс Харден Фото: Cole Burston/Getty Images

У «Майами» тоже сильный состав, особенно после прихода Адетокунбо, однако, кажется, тоже будет нехватка снайперов. Да, в команде просто феноменальная передняя линия, но с задней не всё так радужно. Другие варианты продолжения карьеры выглядят предпочтительнее, на самом деле.

Конечно, не стоит забывать, что деньги будут играть немаловажную роль. Желание самого Короля — тоже важный аспект, но кто готов будет заплатить Леброну сполна, тот и выиграет за него борьбу. Совсем скоро мы узнаем, скорее всего, последнюю команду в карьере одного из величайших игроков в истории баскетбола.