После обмена Брауна вопросов стало больше. Почему «Бостон» обрастает конспирологией?

«Бостон» отправил Джейлена Брауна в «Филадельфию», а сам получил Пола Джорджа, два пика первого раунда и два — второго. Решение удивило многих: Браун только что выдал один из сильнейших сезонов в карьере и был важнейшей частью чемпионского состава в 2024-м. Впрочем, сразу после новости в США стали обсуждать не только баскетбольную сторону сделки, но и то, как она может быть связана с новой конфигурацией владения клубом.

Одним из первых подробно эту тему разобрал бывший журналист ESPN Джун Ли. После объявления о покупке «Селтикс» Биллом Чисхольмом он обратил внимание на структуру финансирования сделки и предположил, что для нового руководства в приоритете может оказаться снижение долгосрочных финансовых обязательств. Позже похожую точку зрения высказал и Брайан Уиндхорст. По словам инсайдера ESPN, в лиге последние решения «Бостона» связывают с более жёстким финансовым курсом новых владельцев, а один из руководителей клуба Восточной конференции отметил, что для инвесторов из фондов прямых инвестиций особенно важны тщательно просчитанные финансовые риски.

Брайан Уиндхорст инсайдер ESPN «После завоевания титула «Селтикс» были куплены Биллом Чисхольмом — выпускником Дартмута и Уортонской школы бизнеса, — который профинансировал сделку через сложную многоуровневую конструкцию с участием нескольких фондов прямых инвестиций, вложивших институциональные деньги, чтобы собрать рекордные $ 6 млрд за эту покупку. В НБА есть несколько команд, чьими владельцами являются инвесторы из фондов прямых инвестиций или люди, заработавшие состояние в сфере высоких финансов, но «Селтикс» в этой пирамиде — на самой вершине, и их подход, безусловно, это подтверждает. Скажу вам так: после этого они точно не стали менее аналитичными, — так сказал один из руководителей клубов Восточной конференции».

Основания для таких выводов появились после того, как стали известны детали продажи клуба. Сделка по переходу «Бостона» к Биллу Чисхольму за рекордные $ 6,1 млрд была выстроена так, что инвестиционная компания Sixth Street получила привилегированные акции франшизы. В случае финансовых трудностей именно она получает приоритет в возврате вложенных средств. По данным Sports Illustrated, после оценки будущих налоговых обязательств инвесторы настояли на сокращении зарплатной ведомости и потребовали отказаться от одного из двух действующих супермаксимальных контрактов.

На первый взгляд обмен Брауна кажется спорным, но у него было финансовое объяснение. За три ближайших сезона форвард должен заработать около $ 185 млн, а летом 2026-го он уже мог выйти на рынок за новым двухлетним продлением примерно на $ 170 млн. У Пола Джорджа контракт тоже дорогой, однако он завершается на сезон раньше. Так что «Бостон» в первую очередь снял с себя не нынешнюю нагрузку, а потенциальные обязательства, которые могли появиться после следующего продления Брауна.

Джейлен Браун, сезон-2025/2026 Фото: Brian Fluharty/Getty Images

При этом размер компенсации тоже вызвал вопросы: по данным инсайдеров, «Селтикс» изначально рассчитывали минимум на четыре выбора первого раунда, но в итоге получили два пика первого раунда — 2028 и 2031 годов — и два выбора второго. Пик 2028 года при этом защищён и может при определённых условиях превратиться в право обмена, поэтому его практическая ценность ниже.

Ни один из этих факторов по отдельности не объясняет, почему состоялся обмен. Но если сложить всё вместе — смену собственника, особую структуру сделки с участием Sixth Street, необходимость заранее разгрузить будущие обязательства и конечные условия обмена — возникает вполне логичная версия: при принятии решения экономические соображения были не менее важны, чем спортивные.