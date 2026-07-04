После обмена Брауна вопросов стало больше. Почему «Бостон» обрастает конспирологией?

«Бостон» отправил Джейлена Брауна в «Филадельфию», а сам получил Пола Джорджа, два пика первого раунда и два — второго. Решение удивило многих: Браун только что выдал один из сильнейших сезонов в карьере и был важнейшей частью чемпионского состава в 2024-м. Впрочем, сразу после новости в США стали обсуждать не только баскетбольную сторону сделки, но и то, как она может быть связана с новой конфигурацией владения клубом.
Одним из первых подробно эту тему разобрал бывший журналист ESPN Джун Ли. После объявления о покупке «Селтикс» Биллом Чисхольмом он обратил внимание на структуру финансирования сделки и предположил, что для нового руководства в приоритете может оказаться снижение долгосрочных финансовых обязательств. Позже похожую точку зрения высказал и Брайан Уиндхорст. По словам инсайдера ESPN, в лиге последние решения «Бостона» связывают с более жёстким финансовым курсом новых владельцев, а один из руководителей клуба Восточной конференции отметил, что для инвесторов из фондов прямых инвестиций особенно важны тщательно просчитанные финансовые риски.
«После завоевания титула «Селтикс» были куплены Биллом Чисхольмом — выпускником Дартмута и Уортонской школы бизнеса, — который профинансировал сделку через сложную многоуровневую конструкцию с участием нескольких фондов прямых инвестиций, вложивших институциональные деньги, чтобы собрать рекордные $ 6 млрд за эту покупку. В НБА есть несколько команд, чьими владельцами являются инвесторы из фондов прямых инвестиций или люди, заработавшие состояние в сфере высоких финансов, но «Селтикс» в этой пирамиде — на самой вершине, и их подход, безусловно, это подтверждает. Скажу вам так: после этого они точно не стали менее аналитичными, — так сказал один из руководителей клубов Восточной конференции».
Основания для таких выводов появились после того, как стали известны детали продажи клуба. Сделка по переходу «Бостона» к Биллу Чисхольму за рекордные $ 6,1 млрд была выстроена так, что инвестиционная компания Sixth Street получила привилегированные акции франшизы. В случае финансовых трудностей именно она получает приоритет в возврате вложенных средств. По данным Sports Illustrated, после оценки будущих налоговых обязательств инвесторы настояли на сокращении зарплатной ведомости и потребовали отказаться от одного из двух действующих супермаксимальных контрактов.
На первый взгляд обмен Брауна кажется спорным, но у него было финансовое объяснение. За три ближайших сезона форвард должен заработать около $ 185 млн, а летом 2026-го он уже мог выйти на рынок за новым двухлетним продлением примерно на $ 170 млн. У Пола Джорджа контракт тоже дорогой, однако он завершается на сезон раньше. Так что «Бостон» в первую очередь снял с себя не нынешнюю нагрузку, а потенциальные обязательства, которые могли появиться после следующего продления Брауна.
Джейлен Браун, сезон-2025/2026
Фото: Brian Fluharty/Getty Images
При этом размер компенсации тоже вызвал вопросы: по данным инсайдеров, «Селтикс» изначально рассчитывали минимум на четыре выбора первого раунда, но в итоге получили два пика первого раунда — 2028 и 2031 годов — и два выбора второго. Пик 2028 года при этом защищён и может при определённых условиях превратиться в право обмена, поэтому его практическая ценность ниже.
Ни один из этих факторов по отдельности не объясняет, почему состоялся обмен. Но если сложить всё вместе — смену собственника, особую структуру сделки с участием Sixth Street, необходимость заранее разгрузить будущие обязательства и конечные условия обмена — возникает вполне логичная версия: при принятии решения экономические соображения были не менее важны, чем спортивные.