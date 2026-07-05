Именно таким ждали Дёмина! Егор блестяще начал в Летней лиге НБА — 2026

«Бруклин» начал выступление в Летней лиге НБА — 2026 с поражения от «Сакраменто» со счётом 76:79. По ходу встречи команда вела с разницей в 18 очков, однако не сумела удержать преимущество. Главным событием матча стала игра Егора Дёмина, который стал самым результативным баскетболистом встречи. Разбираем, как складывался матч и за счёт чего россиянин оказался одним из лучших игроков на площадке.

Перед началом встречи «Бруклин» остался без Дэнни Вульфа и Микеля Брауна-младшего, поэтому ожидаемого противостояния двух новичков, выбранных в первом раунде — Брауна и Дариуса Эйкаффа, — не получилось. Зато старт матча полностью остался за «Нетс». Команда очень собранно сыграла в защите и почти не давала сопернику свободных бросков. За первую четверть «Сакраменто» попал лишь три раза с игры и ни разу не забил из-за дуги, а Эйкафф реализовал только один бросок из девяти. «Бруклин» быстро оторвался в счёте на двузначное расстояние и завершил первую четверть с преимуществом 21:10.

Во второй четверти гости довели своё преимущество до 18 очков, но затем ход встречи резко изменился. Потери позволили «Кингз» организовать рывок 18:0 и вернуть в игру интригу, а Эйкафф тем временем стал чаще идти в проходы, почти отказавшись от дальних попыток. И всё же именно точный трёхочковый Дёмина помог «Бруклину» уйти на большой перерыв при равном счёте — 37:37. После перерыва команды продолжили играть примерно на равных. «Нетс» немного лидировали за счёт игры под кольцом и преимущества на щите, а Дёмин стабильно набирал очки проходами, бросками со средней дистанции и умными движениями без мяча. Перед заключительной четвертью «Бруклин» по-прежнему сохранял минимальный перевес — 57:56.

В начале последней четверти «Нетс» вновь оторвались в счёте: после трёхочкового Дёмина и реализации атаки с фолом команда выдала рывок 13:0 и повела 70:60. Однако удержать перевес не сумела — «Сакраменто» постепенно отыгрывался, Эйкафф попал из-за дуги впервые в матче, а за пять секунд до конца Нику Клиффорду удался решающий трёхочковый, принёсший «Кингз» лидерство. Последняя атака «Бруклина» ни к чему не привела. Даже несмотря на поражение, главным плюсом для «Нетс» стала игра Дёмина: 23 очка, семь подборов и восемь точных бросков из 15. На протяжении почти всей встречи он уверенно создавал себе моменты под бросок. Стабильности ему не хватило только в трёхочковых.

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Ещё до старта Летней лиги Дёмин говорил, что уделяет внимание физической подготовке, чтобы чаще завершать атаки под кольцом. В этой встрече этот прогресс оказался заметен. Россиянин значительно увереннее шёл в контакт с защитниками и чаще завершал владения в «краске». Именно этого от него ожидали: больше проходов и более высокая эффективность у кольца, и в первом матче турнира он это продемонстрировал. Матч также показал, что проходы могут стать одним из наиболее опасных элементов его игры. Впереди у Дёмина будет достаточно времени для дальнейшего развития на уровне НБА, однако старт Летней лиги позволяет говорить, что по качеству индивидуальной игры он выглядит сильнее многих соперников по турниру.

Главной причиной поражения «Бруклина» стали собственные ошибки. Команда допустила 20 потерь против девяти у «Сакраменто». При выигранной борьбе на щите и лучшем индивидуальном выступлении матча именно этот показатель позволил «Кингз» отыграть крупное отставание и начать турнир с победы. Следующая встреча «Нетс» состоится сегодня, 5 июля, в 22:00 мск. Соперник — «Милуоки».