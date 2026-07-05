Неприличный заработок в 17 лет! Что за сербский талант рвётся в США?

В Турции проходит чемпионат мира по баскетболу среди юношей до 17 лет. Сегодня, 5 июля, состоится финал между сборными США и Сербии. В составах обеих командах огромное количество молодых талантов, однако один выделяется так, что не заметить его попросту невозможно.

Мы говорим об игроке «Барселоны» Николе Кустурице. Сразу скажем, что к прославленному режиссёру Эмиру Кустурице молодой баскетболист прямого отношения не имеет, но является его очень дальним родственником. К академии сине-гранатовых Никола примкнул в 2023 году. До этого он играл в юношеских командах из родного Нови-Сада — «Защите» и «Звезде».

Не приметить такого таланта было невозможно, потому что Кустурица выделялся габаритами, пластичностью, умениями и уверенностью в себе. Парень в 17 лет вымахал до 203 см и продолжает расти. С молодёжкой «Барселоны» Никола стал чемпионом юниорской Евролиги, в финале обыграв «Реал», где выступал наш Егор Амосов. К слову, Кустурица в главном матче турнира оформил дабл-дабл: 20 очков и 10 подборов, добавив к этому две передачи и один блок-шот. Серб был признан MVP молодёжной Евролиги.

Егор Амосов и Никола Кустурица Фото: Euroleague Basketball via Getty Images

Но ещё до этого триумфа с «Барселоной», годом ранее, сборная Сербии с Кустурицей во главе катком прошлась по Евробаскету среди юношей до 16 лет. В плей-офф Никола и компания разгромили Грецию (92:65), Турцию (94:73) и Словению (90:58). Лишь в финале Литва оказала им хоть какое-то сопротивление. Правда, Сербия всё равно победила очень уверенно — 99:86, а Кустурица стал MVP чемпионата Европы по баскетболу U16.

17 сентября 2025 года Кустурица дебютировал за главную команду «Барселоны» во встрече с «Андоррой» в возрасте 16 лет 4 месяцев 17 дней. В этой игре он набрал два очка и на тот момент стал самым молодым игроком, который когда-либо выходил в официальной встрече за сине-гранатовых.

Никола Кустурица в дебютной игре за основную команду «Барселоны» Фото: БК «Барселона»

Сейчас Кустурица входит в тройку лучших представителей драфт-класса 2028 года. Естественно, на него открыли охоту университеты из NCAA, желая переманить к себе талантливейшего парня. Из россыпи предложений Никола, похоже, выбрал Калифорнийский университет (UCLA). Хоть серб пока и не поставил подпись в договоре с конкретным учебным заведением, так как желает сперва закончить чемпионат мира U17, но большинство известных студенческих инсайдеров уверяют, что дело с переездом в США уже почти решённое. По слухам, UCLA предложил Кустурице рекордные для своей программы $ 12 млн за два года!

Ещё есть шанс, что Кустурица окажется в университете Кентукки, который также пытается сделать всё возможное, чтобы европеец начал следующий сезон в их составе. Как вы поняли, за Николу развернулась целая охота в США. Следующий чемпионат в NCAA будет интересен не только из-за большого количества россиян в топовых конференциях!