Наши возвращаются в международный баскетбол: главное о турнире, где сыграют россияне

C 2022 года у наших баскетболистов не было опыта официальных соревнований под эгидой Международной федерации баскетбола (ФИБА). Завтра, 6 июля, всё изменится!

В апреле 2026 года после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) ФИБА допустила российских и белорусских молодых спортсменов (до 21 года) до участия в юношеской Лиге наций в формате 3x3. Таким образом, мужская и женская сборные России U21 вернулись на международную арену.

Это первый, но, скорее всего, не последний шаг для нашего полного возвращения в международное движение. Российская федерация баскетбола (РФБ) во главе с Андреем Кириленко ведёт активную работу по этому вопросу. Наша делегация на постоянной основе посещает советы ФИБА и все главные мероприятия. Поэтому работа уж точно ведётся по многим фронтам, просто, как вы понимаете, тут не всё зависит от наших хотелок. МОК принимает решение, а ФИБА ему беспрекословно подчиняется. Но радует, что процесс хотя бы уже запущен!

Тимофей Шикалов и Мария Грищук Фото: РФБ

Лига наций представляет собой турнир, который состоит из шести самостоятельных однодневных соревнований. Каждый день игроков — отдельный мини-турнир со своими призёрами, победителем и рейтинговыми очками. С 6 по 12 июля мужская и женские сборные России U21 в Таншане будут играть с местным Китаем, Монголией, Катаром и Казахстаном в рамках азиатской конференции. Здесь должен был быть и Иран, однако команда отказалась от участия в турнире. По сумме очков, набранных за все шесть игровых дней, будет определён победитель конференции.

Также команды в Лиге наций зарабатывают рейтинговые очки, которые помогут не только улучшить положение в таблице лучших команд ФИБА, но и помогут бороться за попадания на другие турниры.

Богдан Рублёв и Мадин Наток Фото: РФБ

Завтра, 6 июля, наши девушки сыграют в группе А с Китаем и Катаром, а мужчины — с Монголией и Казахстаном. В зависимости от результатов этих матчей сборные России могут выступить как в противостоянии за третье место, так и в финале, а может, и вовсе не попасть в призы. И такие круговые встречи между разными соперниками будут проходить вплоть до 12 июля, когда и станет известно итоговое место наших команд.

В состав женской сборной России U21 вошли Софья Голубева, Мария Грищук, Мария Емельянова, Светлана Розанова, Ксения Шопот и Мария Ячменникова. За мужчин будут выступать Захар Лавренов, Мадин Наток, Богдан Рублёв, Владислав Смагин, Магомеднаби Халилулаев и Тимофей Шикалов. Именно этим спортсменам представилась возможность первыми после нашего отстранения показать себя на международной арене.

В России очень развит баскетбол 3x3: мы брали серебро Олимпийских игр в Токио, участвовали в главных стадиях чемпионата мира шесть раз, однажды взяв бронзу. На чемпионатах Европы трижды останавливались в шаге от медалей — занимали четвёртое место. Желаем удачи нашим парням и девушкам! Покажите себя во всей красе!