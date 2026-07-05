Победа в НБА больше не обещает господства. Что не так с лигой?

Форвард «Милуоки» Кайл Кузма раскритиковал действующее Коллективное соглашение НБА (CBA). По его мнению, новая редакция CBA всё заметнее влияет на кадровые решения клубов и всё чаще подталкивает их к шагам, которые слабо связаны со спортивными задачами. Его слова стали одним из самых развёрнутых комментариев игрока о последствиях реформы, действующей с 2023 года.

Главная претензия форварда связана с системой первого и второго «апрона». Когда лига внедряла новый коллективный договор, ужесточение финансовых правил объясняли стремлением сохранить конкурентный баланс. Но, по мнению Кузмы, эти ограничения всё сильнее влияют на все ключевые решения клубов. Теперь при подписании контракта команды всё чаще смотрят не только на игровую ценность баскетболиста, но и на то, какие последствия это соглашение повлечёт для их финансовой гибкости.

Кайл Кузма форвард «Милуоки» «Сидишь вот так, наблюдаешь за этим межсезоньем НБА и вообще за всем, что происходит в лиге последние пару лет, и уже просто нужно сказать вслух: новая CBA продавалась как система ради равенства и баланса, но первый и второй «апроны» всё больше начинают работать как почти что жёсткий потолок — только не для самой зарплаты, а для ценности игроков, для стабильности команд и для движения игроков между клубами. Команды уже принимают не чисто баскетбольные решения. Они принимают решения из страха — из страха перед этими «апронами». А это значит, что хорошие игроки оказываются зажаты, собранные годами костяки распадаются, команды, которые любили болельщики, теряют своё лицо, и вся лига в итоге теряет часть той ностальгии и той преемственности, из-за которых люди вообще и влюблялись в НБА».

Кузма, впрочем, считает, что такая система делает рынок менее подвижным, мешает удерживать чемпионские составы и уменьшает число команд, готовых брать на себя долгосрочные финансовые риски. По его словам, дело не в том, что игроки не понимают логики бизнеса. Скорее они ждут, что профсоюз будет эффективнее вести переговоры с лигой — тем более на стороне владельцев работают опытные юристы, экономисты и специалисты по потолку зарплат, тогда как у игроков при обсуждении ключевых изменений нередко не хватает сопоставимой подготовки.

На фоне очередного межсезонья, где финансовые ограничения вновь играют одну из главных ролей при сборке составов, эти заявления звучат особенно показательно. Так после чемпионского сезона «Бостон» расстался с Кристапсом Порзингисом и Джру Холидэем. «Оклахома», которая выиграла титул в прошлом году, тоже частично обновила состав, а в «Нью-Йорке» уже заранее считают последствия возможного выхода ко второму «апрону». Подобные истории встречаются всё чаще. Успешный сезон почти неизбежно раздувает платёжную ведомость, после чего клубам приходится искать способы сохранить гибкость в финансах.

При этом финансовые показатели лиги продолжают расти. Согласно официальным данным, по итогам прошлого сезона баскетбольный доход НБА (BRI) составил $ 11,676 млрд, а совокупные выплаты игрокам в виде зарплат и бонусов — $ 6,272 млрд. С 2011 года доля игроков в структуре BRI стабильно держится в диапазоне 49-51%. Более того, из-за превышения контрактных обязательств над долей игроков владельцы клубов получили около $ 318 млн из средств, удержанных на эскроу-счетах (остальная часть пула вернулась баскетболистам). Каждый год 10% зарплаты каждого спортсмена откладываются до конца сезона, а затем перераспределяются в зависимости от фактического объёма BRI. Иными словами, действующая система не сократила общий доход игроков — напротив, он продолжает расти. Изменения коснулись не суммы выплат, а того, как клубы распределяют деньги внутри состава.

Именно поэтому сегодня особое значение приобретают финансовые пороги, прописанные в новом соглашении. Потолок зарплат на сезон-2026/2027 установлен на уровне $ 164,961 млн. Налоговая зона начинается с отметки $ 200,428 млн, а второй «апрон» — с $ 221,686 млн. Почти $ 57 млн отделяют потолок зарплат от второго «апрона». Именно в этом диапазоне клубы решают, продлевать ли контракты, совершать обмены и подписывать свободных агентов. Для сравнения, второй «апрон» в сезоне-2024/2025 составлял $ 188,9 млн. За два года этот показатель вырос почти на $ 33 млн. Рост лимитов ведёт и к росту потенциальных обязательств, поэтому многие команды предпочитают заранее сокращать расходы, не дожидаясь вступления ограничений в силу — именно такой подход по-прежнему остаётся для большинства клубов лиги определяющим.

Именно это противоречие, по мнению Кузмы, и лежит в основе проблемы. Он говорит, что дело не в зарплатах и не в разделе доходов между игроками и владельцами. Вопрос в том, насколько клубы вообще могут свободно распоряжаться своими активами после того, как построят дорогую и конкурентоспособную команду. И чем лучше команда выступает на площадке, тем труднее ей надолго сохранить этот состав без серьёзных изменений. Действующее Коллективное соглашение рассчитано до окончания сезона-2029/2030, а следующий раунд переговоров ожидается в сезоне-2028/2029. До тех пор нынешняя система останется главным ориентиром для клубов, а дискуссия о её эффективности, судя по заявлениям игроков, только выходит на новый уровень.