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Летняя лига НБА — 2026, Лейкерс выпустили в стартовом составе 30-летнего ветерана: необычный баскетболист в составе Лос-Анджелеса

Кто этот лысый дядька у «Лейкерс»? Ему 30 лет — и ему доверили место в стартовой пятёрке
Артемий Берстенев
Кто этот лысый дядька у «Лейкерс»?
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В Летней лиге НБА находятся интересные персонажи.

Одной из главных неожиданностей первого матча Калифорнийского классика стало появление Джона Элмора в стартовом составе «Лейкерс». Имя это большинству болельщиков ничего не скажет: 30-летний разыгрывающий никогда не выходил на паркет в регулярном чемпионате НБА и в последние годы выступал в G-лиге. На фоне молодых игроков драфта его включение в первую пятёрку выглядело едва ли не самым любопытным эпизодом стартовавшей Летней лиги — 2026. Кто такой Элмор, почему он оказался в основе и может ли он задержаться в системе «Лейкерс» — разбираемся.

НБА — Летняя лига . Калифорния
04 июля 2026, суббота. 05:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
104 : 72
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Лендебор - 19, Ричард - 16, Макмиллиан - 12, Крайер - 12, Айк - 11, Леонс - 11, Хантер - 7, Ольбрих - 6, Смит - 5, Джонс - 3, Кларк - 2, Адамс
Лос-Анджелес Лейкерс: Карр - 19, Калума - 12, Тьеро - 9, Уотсон - 9, Манон - 8, Окереке - 6, Смит - 5, Кайл - 2, Судер - 2, Маккрей, Элмор

Семь лет вне НБА

Джон Элмор (справа)

Джон Элмор (справа)

Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

После того как Элмора не выбрали на драфте-2019, он продолжил карьеру за пределами НБА. За это время защитник поиграл в Италии, Венгрии, Греции и Литве, а затем вернулся в США и закрепился в G-лиге. Там он успел сначала в сезоне-2024/2025 стать чемпионом в составе команды «Стоктон Кингз», а позже, в сезоне-2025/2026, дойти с ней до финала.

За сезон-2025/2026 Элмор сыграл 49 встреч, в которых в среднем приносил команде 13,8 очка, 6,1 передачи и 3,7 подбора. При этом он стабильно появлялся в старте и выполнял роль основного плеймейкера. Не исключено, что именно это и сыграло решающую роль в его приглашении в летний состав «Лейкерс».

В дебютном матче с «Голден Стэйт» защитник провёл на площадке 18 минут 17 секунд. Он не набрал очков, реализовав 0 из 3 бросков, однако записал на свой счёт семь передач и два перехвата. Несмотря на крупное поражение «Лейкерс» (72:104), именно Элмор стал лучшим ассистентом команды.

Почему его перспективы остаются ограниченными

Джон Элмор (с мячом) в G-лиге

Джон Элмор (с мячом) в G-лиге

Фото: LightRocket via Getty Images

Несмотря на все сильные стороны Элмора, причины, по которым он добрался до НБА лишь к 30 годам, очевидны. Прежде всего это нестабильная игра в атаке: в прошлом сезоне G-лиги он реализовал лишь 40,3% бросков с игры. В самых важных встречах показатель был ненамного лучше — 41,0%, а трёхочковые летели с точностью 34,8%. И первый матч Летней лиги тоже не помог изменить впечатление: три броска — три промаха. Не меньший вопрос вызывает и защита. При росте 191 см и весе 86 кг Элмор не обладает выдающейся атлетикой, из-за чего ему тяжело противостоять более быстрым и мощным защитникам. А в студенческие годы он и вовсе допускал до семи потерь за игру, хотя в G-лиге сумел сократить этот показатель примерно до 1,5.

Дополнительным аргументом в этом случае служит и опыт взаимодействия с клубами НБА. Осенью 2025 года «Сакраменто» подписал с Элмором тренировочный контракт Exhibit 10, но до старта сезона игрока отчислили. Не слишком впечатляет и его статистика в Летней лиге: в среднем он набирал 0,6 очка, отдавал 1,0 передачи, не делал подборов и не реализовал ни одного броска с игры. Возраст тоже играет против него: в декабре Элмору исполнится 31 год, а клубы НБА обычно не спешат предлагать полноценные контракты баскетболистам без опыта матчей в регулярном чемпионате.

Тем не менее выход Элмора в стартовой пятёрке «Лейкерс» нельзя считать случайным. За его спиной — несколько успешных сезонов в G-лиге, два кряду выхода в финал турнира и репутация разыгрывающего, который умеет организовать нападение. Именно эти качества в клубе решили проверить на уровне Летней лиги. Оставшиеся встречи покажут, станет ли этого достаточно для следующего шага в его карьере.

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