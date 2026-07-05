«Меня выперли, это безумие». Что сказал Джейлен Браун после громкого обмена из «Бостона»?

Пока НБА продолжает отходить от громких изменений в межсезонье, слово взял один из главных ньюсмейкеров лета — Джейлен Браун. MVP финала Восточной конференции и MVP финала в 2024 году отправился из «Бостона» к исторически одному из самых принципиальных соперников команды из Массачусетса — в «Филадельфию». В обратном направлении уехал Пол Джордж, а также два пика первого раунда (2028 и 2031 годов) и два пика второго раунда (2028 и 2030 годов). Джейлен Браун известен своими громкими и зачастую не очень удобными высказываниями. Он специально начал выходить в прямые эфиры на стриме, чтобы опровергать те или иные слухи.

Такой громкий повод Браун тоже не обошёл стороной и вышел со своими подписчиками на связь на следующий день после сделки. «Чемпионат» собрал самые интересные и важные высказывания нового игрока «Филадельфии». Сначала Джейлен высказался о сделке и о том, что ей предшествовало.

Джейлен Браун форвард «Филадельфии» «Я не был в восторге от количества уважения в ходе всего этого процесса. Знаете, мне кажется, что было некоторое отсутствие уважения. Считаю, что в какой-то момент всё было нормально, а потом что-то пошло не так. Брэд Стивенс, вероятно, получает бо́льшую часть критики. Мне не понравилось, как он вёл некоторые разговоры. Однако я определённо считаю, что за этим стоит что-то большее. Я просто хотел бы, чтобы мне это объяснили, возможно, тогда бы я их понял. Я думал, что заслужил достаточно уважения, чтобы получить это объяснение, но, видимо, я ошибался. Жизнь продолжается, но мне бы хотелось, чтобы мою честность и репутацию не подвергали столь сильным нападкам на протяжении всего этого процесса».

Затем Джейлен подытожил свою игру в «Бостоне», особенно последний сезон. При этом он намекнул, что, скорее всего, «Селтикс» расстались бы с ним вне зависимости от того, как этот сезон прошёл.

«Некоторые парни из «Селтикс» уже связались со мной, в том числе и молодые игроки, и я им очень благодарен. Неемиаш [Кета], Лука [Гарза] и все остальные сказали мне, что им было приятно играть со мной, и я благодарен за всю ту помощь, которую они мне оказали. Это по-прежнему мой любимый сезон из всех, что были. В следующем году, возможно, всё будет по-другому, но прошлый сезон всё равно остаётся моим любимым. Если это был мой последний год в составе «Селтикс», то это был потрясающий год. Нас списали со счетов. Говорили, что мы не будем прежними».

«Однако мы показали себя и сыграли так же, как и до этого. В регулярном чемпионате мы оказались выше, чем чемпионы. Люди не придают этому значения из-за того, как всё закончилось. И я это понимаю. Но сам процесс того, как мы дошли до этого, наше трудолюбие, то, как ребята поверили в нас, как они росли, позволяя мне вести их за собой, и просто то, что мы делали своё дело матч за матчем — это была честь. Потому что мы могли бы просто сдаться. Так что я, наверное, достиг бы этого исхода в любом случае: если бы я не приложил никаких усилий и позволил этому году пройти впустую, вероятно, исход был бы таким же. Так что, я думаю, это было неизбежно», — неоднозначно закончил фразу Браун.

Затем Джейлен начал рассуждать о своей новой команде.

«Это и горькое, и приятное чувство одновременно. Филадельфия — сильный и стойкий город, с жёстким характером, так что я с нетерпением жду этого. Мне не нужно никакого особого отношения, не хочу подачек, мне не нужны никакие дополнительные привилегии — не то чтобы они были у меня до этого, однако я хочу заслуживать уважение день за днём, усердно работая, так что я с нетерпением жду, когда смогу пойти в спортзал, с нетерпением жду всего этого процесса. Самое сложное, что последние 10 лет меня запрограммировали ненавидеть Филадельфию — от разговоров об истории до истории соперничества, битв в плей-офф и прочего».

Джейлен продолжил: «На это уйдёт некоторое время, но к началу сезона я буду готов. Путешествие начинается прямо сейчас. Оно начинается не с началом сезона, а прямо сейчас. Я уже обсуждаю с ребятами, как нам собраться в спортзале. Я знаю, что нужно, чтобы построить эту дружбу, эту «химию». Так что я с нетерпением жду, когда смогу вложить своё сердце, свою искренность в раздевалку и вынести это на первый план. Не всегда всё будет гладко. Будут взлёты и падения. Так и должно быть. Будет непросто, больно. Для «Никс» тоже было больно. Однако путь начинается сейчас. Для этого нужны неудобные разговоры. «Нужна «химия». Нужно братство. Нужно всё это. «Процесс» снова в деле. Мы его останавливали несколько лет и остановили, но теперь он снова запущен».

Джейлен Браун, сезон-2025/2026 Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Во время стрима Браун созвонился с новыми партнёрами — Тайризом Макси и Ви Джей Эджкомбом. Они договорились вместе потренироваться и быть на связи.

Также баскетболист высоко оценил главного тренера «Филадельфии» Ника Нёрса и позитивно высказался о Поле Джордже, на которого и был обменян.

«Я на одной волне с Ником Нёрсом, он классный тренер. Играл против него кучу раз, он отлично корректирует тактику и всё такое. Они только что обыграли нас, так что я испытал это на себе. Пол Джордж провёл отличную серию против «Бостона», он был похож на себя в лучшие годы. Это одна из причин, почему сделка состоялась. У него ещё есть порох, поэтому не списывайте моего кореша со счетов».

Самое забавное и, с другой стороны, грустное Браун оставил напоследок. Он рассказал, что сразу после обмена он не смог попасть в тренировочный комплекс «Бостона».

«Я хотел зайти в спортзал «Бостона» после обмена. Приложил карточку — но она не работала. Я хотел проверить это. Они меня выперли, это безумие».

На протяжении всего стрима Джейлен Браун ни разу не упомянул многолетнего партнёра Джейсона Тейтума. Ни про их отношения, ни даже в высказывании о тех, кто с ним попрощался после сделки. Справедливости ради после этого стрима Тейтум всё же написал тёплые слова про Брауна, хотя напряжение между ними чувствовалось как минимум последние годы. Джейлен Браун пообещал продолжать заниматься благотворительностью и важными общественными вещами в Филадельфии. Также он заверил, что постарается выходить на связь на таких стримах хотя бы раз в неделю.