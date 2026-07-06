Голдин добавил огня! Россиянин поставил сочный блок и подразнил скамейку «Лейкерс»

«Лейкерс» одержали первую победу на «Калифорнийской классике», переиграв «Майами» со счётом 93:91. Основное время не выявило победителя, затем команды не смогли определить сильнейшего и в первом овертайме, а решающую точку в формате «внезапной смерти» поставил Антон Уотсон. Отдельного упоминания заслуживает игра российского центрового Владислава Голдина, который стал одним из самых заметных игроков «Хит». Старт встречи остался за «Майами»: флоридцы лучше находили свободные броски, активно использовали ошибки соперника в защите и в первой половине несколько раз доводили преимущество до 10 очков. «Лейкерс» же снова столкнулись с привычными проблемами в позиционном нападении, слишком часто завершая атаки из-за дуги. На этом фоне особенно выделялся 24-й номер минувшего драфта Кэмерон Карр, который практически в одиночку тащил команду в нападении.

После большого перерыва рисунок не изменился: «Майами» по-прежнему контролировал ход игры, а «Лейкерс» были вынуждены всё время догонять. Переломить ситуацию калифорнийцам удалось лишь в концовке. Несколько удачных действий Заира Смита и Аду Тьеро позволили сократить отставание, а затем Крис Манон дважды подряд заставил соперника ошибиться в передаче. Оба перехвата обернулись быстрыми отрывами и помогли перевести матч в овертайм. В дополнительное время ближе к победе были «Хит», но за 14 секунд до сирены игроки «Майами» не реализовали оба штрафных броска и оставили сопернику шанс на ответ. «Лейкерс» им тоже не воспользовались, и встреча перешла в режим «внезапной смерти». Там всё решил Уотсон, первым успевший на подбор после промаха Карра.

Для Владислава Голдина этот матч стал ещё одним доказательством его важности для нынешнего «Майами». Российский центровой не блистал в атаке, зато очень полезно работал в защите. На его счету шесть подборов и четыре блок-шота — в нескольких эпизодах он вовремя подчищал за партнёрами под кольцом.

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Самым ярким эпизодом с участием Голдина стал эффектный блок-шот, после которого он бурно отпраздновал успех, обращаясь к скамейке «Лейкерс». А во второй половине матча россиянин добавил ещё один эффектный момент: мощно забил сверху, после чего получил технический фол за перепалку с Уотсоном, который незадолго до этого забросил через него.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Финал для Голдина вышел неоднозначным: в первом овертайме центровой смазал два штрафных, которые могли помочь «Майами» увеличить отрыв. Но этот эпизод в целом не испортил впечатления от его игры. После обмена, в результате которого команду покинул Кел'эл Уэр, Голдин остался единственным классическим центровым в нынешней ротации «Хит». Поэтому штаб старается по максимуму использовать его сильные качества — защиту кольца и игру в трёхсекундной зоне, параллельно работая над дисциплиной. В итоге россиянин завершил встречу с девятью персональными замечаниями при лимите в 10 для матчей Летней лиги.

Для Голдина это была уже вторая игра подряд. Ранее в матче с «Сан-Антонио» он заметно выделялся на фоне остальных: 14 очков, семь подборов, три результативные передачи и два блок-шота. Несмотря на поражение, его действия в защите стали одним из главных плюсов той встречи для тренеров «Майами». Наверняка сам Владислав тоже понимает, в каком направлении ему нужно прибавлять — Уэйн Эллингтон, тренер «Хит» на летний период, прямо дал понять, что клуб продолжит работать с ним прежде всего над игрой в обороне.