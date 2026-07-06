Первые матчи россиян в Летней лиге НБА: что показали Дёмин, Голдин и Лахин

Хоть сейчас и лето, но баскетбола всё равно предостаточно: только-только закончился чемпионат мира среди игроков до 17 лет, проходят отборочные на чемпионат мира 2027 года в Катаре, и, конечно, уже стартовала Летняя лига НБА, где выступают наши баскетболисты. О россиянах и поговорим.

Сейчас проходит турнир California Classic, в котором участвуют «Бруклин», «Майами» и «Сакраменто». В составе «Нетс» — Егор Дёмин, в «Хит» — Владислав Голдин, в «Кингз» — Виктор Лахин. Давайте подробнее разбираться, как выступили наши баскетболисты.

Открывал Летнюю лигу НБА Голдин. В матче с «Сан-Антонио» российский центровой оформил 14 очков, семь подборов, три передачи, один перехват и два блок-шота. Очень сильная статистика! При этом Владислав выдал лучший «плюс-минус» в команде, показав, что является невероятно полезным исполнителем. «Хит» в тяжелейшей борьбе одержали победу со счётом 88:87.

Следом мы увидели яркое выступление от Дёмина. Разыгрывающий «Бруклина» показал лучшую результативность в своей команде — 23 очка. К этому Егор добавил семь подборов и одну передачу. Да, «трёшки» у россиянина не полетели (25%), зато он компенсировал это своими удачными прорывами под кольцо. «+8» в графе «плюс-минус» говорит нам о том, что Дёмин очень удачно провёл свои 24 минуты на паркете. Причём его можно спокойно считать лучшим игроком встречи, потому что набравший 25 очков Дариус Эйкафф из «Сакраменто» реализовал лишь девять бросков из 29. 53,3% реализации у Егора и 39,1% — у соперника при практически аналогичной результативности. Кажется, всё предельно очевидно.

Встречу с «Милуоки» Дёмин пропустил — так решил тренерский штаб, дав возможность Егору немного отдохнуть, ведь игра была через 22 часа после матча с «Кингз». С «Бруклином» на паркете Лахин не появился, (очень жаль, хотели увидеть противостояние Егора и Виктора), зато наш центровой просто шикарно проявил себя во встрече с «Голден Стэйт». Лахин получил 23 минуты и оформил 12 очков, шесть подборов, два перехвата и четыре (!) блок-шота. Он был одним из лучших на площадке и помог добиться победы со счётом 91:85.

Дёмин и Лахин провели по одной встрече в турнире, а Голдин — две. В матче с «Лейкерс» Владислав не был так результативен, как раньше, зато сосредоточился на обороне. В итоге у россиянина шесть очков, шесть подборов и четыре (!) блок-шота. После одного из своих блок-шотов наш баскетболист грозно посмотрел на соперника, а затем показал пальцем в сторону скамейки соперника — вот это уверенность в себе!

У каждого из россиян осталось ещё по одну матчу в California Classiс, а уже затем стартует главный этап Летней лиги НБА в Лас-Вегасе, где будут выступать все команды. Пока Дёмин, Голдин и Лахин очень радуют. Видны прогресс каждого и неумолимая работа на протяжении всего времени. Все наши хотят доказать свою состоятельность — и это подкупает. Ждём основной стадии, куда ещё должен подъехать Всеволод Ищенко. За этим квартетом мы и будем следить.