УНИКС и «Зенит» меняют облик, «Уралмаш» закупается. Всё о последних переходах Единой лиги

В Единой лиге ВТБ продолжается активный период переходов и изменений в составах всех команд. Продолжаем нашу рубрику, в которой расскажем обо всех интересных трансферах и новых людях в клубах.

Неделя началась с того, что «Локомотив-Кубань» покинул Джеремайя Мартин. Краснодарцы решили не продлевать контракт с самым результативным игроком Единой лиги сезона-2024/2025. Также стало известно, что «Локо» и Даниил Коско пришли к досрочному расторжению соглашения. Но долго горевать фанатам кубанцев не пришлось, ведь команда объявила о переходе Андрея Лопатина. Российский форвард подписал контракт на два года.

УНИКС объявил об уходе Дмитрия Кулагина и Велимира Перасовича, а уже затем — Ксавьера Манфорда и Элайджи Стюарта. Из Казани уехали капитан, главный тренер и качественные легионеры — колоссальные перемены. Правда, затем команда назначила нового рулевого — помощник Перасовича Милан Каракаш будет руководить УНИКСом в сезоне-2026/2027.

Дмитрий Кулагин и Велимир Перасович Фото: Единая лига ВТБ

И следом ещё один уже знакомый Казани игрок — Си Джей Брайс вернулся в стан бело-зёлёных. До травмы защитник смотрелся великолепно, однако после повреждения и долгой реабилитации с ним попрощались в марте. Не обошлось и без ещё одной прекрасной новости для УНИКСа: Джален Рейнольдс продлил контракт с клубом по схеме «1+1».

Переходим к «Зениту», который сначала подписал контракт с Дмитрием Кулагиным, а уже затем объявил об изменениях во фронт-офисе — питерцы расстались с генеральным менеджером Александром Церковным. На этом посту его заменит Василий Одинцов, ранее работавший финансовым директором ФК «Зенит». Ещё сине-бело-голубые воспользовались опцией продления соглашения с Алексом Пойтрессом.

Евгений Воронов Фото: Единая лига ВТБ

Не обошлось и без легендарного Евгения Воронова, который проведёт уже 25-й сезон в высших лигах России. Капитан МБА продлился с клубом на один год. Ушедший из «Локо» Даниил Коско не долго был без команды: он подписал однолетний контракт с «Автодором».

«Уралмаш» продлил на два сезона Антона Карданахишвили и на неизвестный срок Октавиуса Эллиса, а уже затем объявил о переходе Михаили Кулагина, который прошлый сезон заканчивал в УНИКСе. Кулагин подписал соглашение сроком на один год. На этом подписания у уральцев не закончились, ведь ряды клуба пополнил Дэвид Эфиани, поигравший во многих европейских лигах.

Будущее Ливио Жан-Шарля было неопределённым, так как за ним охотились испанская «Мурсия», но теперь всё — ЦСКА продлил с опытным центровым контракт на два сезона. Бывший игрок «Пармы» Би Джей Джонсон, покинувший Пермь ради «Локо», вернулся к Евгению Пашутину. Джонсон подписал новое соглашение сроком на один год.

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