От чемпионства до краха за 10 дней. Как «Монако» оказался на грани развала

Проблемы у «Монако» начались ещё несколько лет назад. В прошлом сезоне они обострились, а в июне 2026-го инсайдеры активно писали, что команда из-за организационных и финансовых трудностей рассматривает возможность временно покинуть Евролигу. Однако реальная ситуация оказалась ещё серьёзнее. Спустя всего 10 дней после триумфа в национальном первенстве клубу было отказано в регистрации для участия в чемпионате Франции сезона-2026/2027. Национальный департамент финансового контроля принял это решение из-за отсутствия достаточных финансовых гарантий — долг клуба оценивается в € 25 млн. Руководство команды уже подало апелляцию во французскую федерацию баскетбола, однако на разрешение ситуации и предоставление поручительств у монегасков критически мало времени, дедлайн — 20 июля.

Причина такой спешки кроется в необходимости экстренной смены собственника. В центре кризиса — президент и владелец клуба Алексей Федорычев, чьи активы оказались под арестом в рамках судебного разбирательства. Бизнесмен, инвестиции которого в проект за всё время оценивались почти в € 100 млн, отказался от дальнейшего участия в финансировании команды. Без привлечения новых инвесторов «Монако» не сможет пройти процедуру лицензирования и получить допуск к соревнованиям. В связи с этим генеральный менеджер Алексей Ефимов ведёт экстренный поиск инвесторов, способных закрыть образовавшиеся обязательства. На сегодняшний день долг команды оценивается примерно в € 30 млн. Суд княжества должен вынести решение 10 июля по вопросу возможной ликвидации материнской компании, а акции клуба, находящиеся в залоге, в случае невыплаты долгов могут быть выкуплены новыми владельцами за символический € 1.

Алексей Федорычев Фото: Fabrizio Carabelli/Zuma/ТАСС

Проблемы с ликвидностью клуба обострились ещё весной. Завершить сезон удалось благодаря экстренной финансовой поддержке княжества: выделенные через Национальную финансовую компанию (SNF) средства позволили покрыть текущие расходы, включая выплату заработной платы игрокам и персоналу, которая была гарантирована лишь до 30 июня. Чтобы заявиться в чемпионат Франции и, вероятнее всего, в Еврокубок на следующий сезон, новым владельцам потребуется обеспечить бюджет не менее чем в € 10 млн. Среди потенциальных покупателей клуба называют бывшего игрока НБА Джамала Машбёрна и руководителя Enerjen Capital Стивена Шулера. При этом руководство лиги подчёркивает, что требования финансового контроля стали ещё строже, а потому никаких исключений для «Монако» сделано не будет.

Жёсткий дефицит средств привёл к кадровым потерям, даже несмотря на то что «Монако» провёл выдающийся сезон и завоевал титул чемпиона Франции. Защитник Майк Джеймс, лучший бомбардир в истории Евролиги и MVP турнира в сезоне-2023/2024, покинул команду и стал свободным агентом после пяти лет в клубе. В течение сезона американец неоднократно не выходил на площадку в знак протеста из-за задержек выплат. Конфликт с руководством на фоне финансовых проблем обострился ещё зимой: в феврале лига ввела в отношении клуба санкции, включая денежный штраф и ограничения на регистрацию новых игроков из-за задолженностей по зарплатам.

Майк Джеймс в сезоне-2025/2026 Фото: БК «Монако»

Несмотря на возвращение Джеймса в состав на финальную серию плей-офф чемпионата Франции, восстановить отношения с руководством так и не удалось. Завершив сезон титулом, стороны окончательно расстались на фоне продолжающегося финансового кризиса в клубе.

Будущее «Монако» определится в ближайшие недели. Заседание суда 10 июля, поиск потенциальных инвесторов и рассмотрение апелляции до 20 июля покажут, сможет ли клуб сохранить место в чемпионате Франции на сезон-2026/2027. Без оперативной смены собственника и привлечения частного капитала недавний чемпион страны и в целом крепкий европейский клуб рискует не пройти процедуру лицензирования и остаться без места в местном чемпионате на следующий сезон.