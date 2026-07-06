Безумная неделя новичка «Лейкерс»: взял контракт на $ 130 млн и женится на «Мисс Америка»

Возможно, центровой Уокер Кесслер провёл самую безумную неделю в своей жизни. Всего за несколько дней 24-летний баскетболист сменил команду, подписал огромный контракт и объявил о помолвке.

Новым этапом для него стал обмен из «Юты Джаз» в «Лос-Анджелес Лейкерс». В рамках сделки «озёрники» отдали два незащищённых пика первого раунда (2031 и 2033 годы), а также право обмена пиками в 2028 и 2030 годах. Сразу после этого центровой заключил с калифорнийским клубом четырёхлетнее соглашение на общую сумму $ 130 млн. Переход Кесслера — прямая инициатива лидера команды Луки Дончича, который, как твердили инсайдеры, требовал от генерального менеджера Роба Пелинки привезти в Лос-Анджелес в первую очередь топового бигмена. Руководство «Лейкерс» долго выбирало между Кесслером и Джейленом Дюреном из «Детройта», но «Пистонс» отказались расставаться со своим игроком.

Успел Уокер осознать сдвиг в карьере или нет, но времени на передышку у него не было — параллельно разворачивалась любовная история. Главное личное событие в жизни баскетболиста произошло в знаковый для США праздник — День независимости. Именно 4 июля Кесслер сделал предложение своей девушке Эбби Стоккард, о чём пара сообщила в социальных сетях.

Уокер Кесслер и Эбби Стоккард Фото: Из личного архива Уокера Кесслера

История их знакомства началась чуть более двух лет назад, когда мама баскетболиста заметила девушку на трибуне во время матча, сфотографировала её и настояла, чтобы сын написал ей в одной из социальных сетей. Кесслер так и поступил, завязалось общение, которое со временем переросло в нечто большее. В январе 2025 года Стоккард, представлявшая штат Алабама, завоевала титул «Мисс Америка». Видео с реакцией Кесслера, который следил за конкурсом вместе с главным тренером «Юты» Уиллом Харди, тогда стало вирусным.

Символично, что Уокер и Эбби родились 26 июля. Баскетболист появился на свет в 2001 году, а его избранница — ровно через год, в 2002-м. Сама Стоккард позже отметила, что в их истории нет случайных совпадений, назвав произошедшее «идеальным планом Бога».

Прошедший сезон сложился для центрового тяжело — из-за серьёзной травмы плеча он смог принять участие всего в пяти матчах. Однако к новой главе в Лос-Анджелесе один из лучших рим-протекторов НБА подходит полностью здоровым и мотивированным. За время карьеры 218-сантиметровый баскетболист, выбранный под 22-м номером на драфте 2022 года, провёл 201 матч в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем 9,5 очка, 9,3 подбора и 2,4 блок-шота за 25,3 минуты.

В Лос-Анджелесе от Кесслера ждут быстрого результата. Теперь, когда за спиной появился надёжный тыл, у Уокера есть все шансы доказать, что выданный аванс в $ 130 млн был точно неслучайным.