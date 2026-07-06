Слишком много белых? Известный журналист возмутился селекцией «Лейкерс»

Высказывание ведущего ESPN Стивена Эй Смита о новом составе «Лейкерс» вызвало бурную реакцию в американских спортивных медиа. Журналиста обвинили в расизме после того, как он отдельно отметил национальный и расовый состав лидеров команды. Но, как это часто бывает, ситуация оказалась куда сложнее, чем показалось на первый взгляд. Обсуждая работу «Лейкерс» на рынке свободных агентов, Смит назвал тремя лучшими игроками команды Луку Дончича, Остина Ривза и Уокера Кесслера, а затем добавил: «Это не гольф. У нас полно темнокожих игроков в сборной США. Это баскетбол». Именно эта фраза и стала поводом для критики в соцсетях и СМИ.

Стивен Эй Смит популярный телеведущий из США «У вас три лучших игрока — белые парни [Лука Дончич, Остин Ривз и Уокер Кесллер]. Это вам не гольф. В сборной США у нас куча чёрных братьев. Это баскетбол, вы вообще о чём? Что, по-вашему, это такое?»

К слову, подобные замечания звучали не только от Смита. Журналист Бомани Джонс отметил, что «Лейкерс» не были «настолько белыми» со времён переезда из Миннеаполиса, а обозреватель The Ringer Крис Райан в шутку назвал работу генменеджера Роба Пелинки Making The Lakers White Again. Болельщики тоже быстро подхватили тему и стали придумывать неофициальные прозвища вроде Snowtime Lakers и Tres Leches.

При этом все кадровые перестановки имеют сугубо спортивный характер. После ухода Леброна Джеймса клуб сделал главной фигурой проекта Луку Дончича, и Роб Пелинка всё лето держал с ним постоянную связь, несмотря на то что игрок находился в Европе и разница во времени была серьёзной. Дончич сформулировал для руководства две ключевые задачи на межсезонье: сохранить Остина Ривза и найти качественного центрового, способного стабильно защищать кольцо. Обе задачи были решены. Кроме Уокера Кесслера, состав «Лейкерс» пополнили Сандро Мамукелашвили, Квентин Граймс и Коллин Секстон.

Лука Дончич и Остин Ривз, сезон-2025/2026 Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Финансовое положение клуба также позволяет говорить о том, что перестройка была тщательно просчитана. «Лейкерс» превышают потолок зарплат на $ 105,263 млн, однако остаются ниже как первого, так и второго «апронов», предусмотренных действующим коллективным соглашением НБА — а это сохраняет для клуба определённую гибкость при дальнейшей работе с составом.

Новый костяк выглядит непривычно прежде всего в контексте всей лиги. В 2026 году белые игроки занимают около 17,5% состава НБА. За последние 40 лет лишь два баскетболиста из этой группы получали звание MVP финальной серии — Дирк Новицки в 2011-м и Никола Йокич в 2023-м. Поэтому трио Дончич — Ривз — Кесслер действительно бросается в глаза, хотя делать из этого какие-то выводы о тенденции пока рано.

Если подбить итог, то высказывание Смита едва ли тянет на классический расизм. По духу это расовая оптика, где акцент сделан на экзотике ситуации, а превосходство одной расы над другой не декларируется, а адресуй он идентичную фразу трём ведущим чернокожим баскетболистам, восприятие было бы гораздо более токсичным из-за исторического шлейфа. Сейчас же это умышленно провокационная игра на стереотипах. Но никак не факт дискриминации.