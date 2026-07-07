Егор Дёмин подарил красоту. Данк-мельница в быстром отрыве — вау-момент дня!

«Бруклин» закрыл своё выступление на California Classic победой над «Голден Стэйт». Одним из главных героев матча стал российский защитник Егор Дёмин — он снова оказался самым результативным игроком своей команды. Разбираем, как складывалась игра и за счёт чего россиянин провёл ещё один сильный матч.

Перед матчем с «Уорриорз» Дёмин пропустил игру с «Милуоки» по решению тренерского штаба. Между встречами с «Кингз» и «Бакс» прошло всего 22 часа, и россиянину дали время на восстановление. В дебюте Летней лиги с «Сакраменто» он набрал 23 очка и сделал семь подборов за 24 минуты, став самым результативным игроком «Нетс». Его показатель «плюс-минус» (+8) тоже оказался лучшим в команде. После той встречи Дёмин отметил, что воспринимает Летнюю лигу прежде всего как возможность освоиться в роли одного из лидеров.

Егор Дёмин защитник «Бруклина» «Я не хочу говорить о давлении лидерства, но скорее о принятии на себя роли парня, который уже год в НБА. Я хочу взять эту роль на себя здесь и вести команду ментально — и на скамейке, и на площадке».

В матче с «Голден Стэйт» «Бруклин» вышел с Микелем Брауном-младшим на позиции разыгрывающего, а Дёмин занял место атакующего защитника. В таком сочетании россиянин показал свою универсальность: помогал организовывать атаки, умело играл без мяча, активно боролся на щитах и был полезен в защите за счёт своих физических данных. Единственным элементом, который не сработал в полной мере, оставался трёхочковый бросок — как и в прошлой игре с «Кингз».

Стартовая четверть сложилась в пользу «Голден Стэйт»: команда реализовала четыре дальних бросков, чаще бросала штрафные и за счёт грамотного движения мяча создала проблемы агрессивной защите «Бруклина». Однако во втором отрезке всё перевернулось. Несколько успешных действий в обороне помогли «Нетс» организовать рывок 20:2, после которого они перехватили инициативу и к большому перерыву повели с разницей в 10 очков. В этом отрезке особенно помогли Тайлер Билодо и Бен Сараф, а Дёмин к тому моменту набрал 10 очков и сделал три передачи. После перерыва игра замедлилась, но преимущество «Бруклина» оставалось комфортным. В четвёртой четверти команда почти полностью перекрыла сопернику доступ к очкам в позиционных атаках и довела матч до победы.

Вторая половина стала для Дёмина самой результативной. Именно после большого перерыва он набрал бóльшую часть своих очков и завершил матч с 23 очками, восемью подборами, пятью передачами и двумя перехватами. Россиянин реализовал семь из 12 бросков с игры и два из семи трёхочковых. Он стал лучшим снайпером «Нетс», опередив Тайлера Билодо, который набрал 18 очков, и Чейни Джонсона с 19. Кроме того, Дёмин провёл на площадке заметно больше времени, чем новичок Микель Браун-младший: 26 минут против 19.

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За полминуты до конца встречи Дёмин красиво закрыл своё выступление. Он перехватил мяч, сорвался в отрыв и вколотил его сверху — данком-мельницей в уже пустое кольцо. Этот момент вошёл в число главных хайлайтов игрового дня Летней лиги НБА — 2026.

Матч с «Голден Стэйт» ещё раз показал, что Дёмин способен быть полезен сразу в нескольких компонентах игры. Он вновь стал самым результативным игроком команды, помогал разгонять атаки, уверенно работал на подборе и много отдавал в защите. Пока именно этот универсальный набор качеств и выделяет его среди игроков «Бруклина» на старте Летней лиги.