Егор Амосов выбрал иной масштаб. После «Реала» его ждёт элита США

Карьеру в NCAA продолжит 18-летний россиянин Егор Амосов. Коннектикут объявил, что состав на сезон-2026/2027 собран окончательно, а Амосов — среди новичков команды. После сезона в системе мадридского «Реала» форвард оказывается в одной из самых успешных студенческих программ Америки. Разбираемся, в какую команду он перешёл и в какую баскетбольную среду попадёт.

Амосов стал последним игроком, которого «Коннектикут Хаскиз» добавил в заявку на новый сезон. Форвард ростом 201-203 см начнёт первый год обучения в статусе первогодки. Контракт был подписан вчера, 6 июля. Теперь в составе команды 15 игроков, включая 10 новичков. Помимо россиянина, университет также приобрёл четырёхзвёздочных проспектов Колбена Ландрю и Джуниора Каунти.

Амосов едет в США после отличного сезона в молодёжной команде «Реала». В Liga U он стал MVP чемпионата, а его статистика говорит сама за себя: 14,6 очка, 6,0 подбора, 2,8 передачи и 2,5 перехвата в среднем за 30 игр. «Реал» и в целом провёл сезон на уровне своего лидера — команда закончила регулярку с показателем 25-5 и затем взяла титул. В полуфинале молодёжной Евролиги с «Панатинаикосом» Амосов набрал 17 очков, сделал три подбора и отдал семь передач, а в финале с «Барселоной» записал на свой счёт 16 очков, девять подборов и две передачи. Кроме того, по ходу сезона форвард успел дебютировать и за первую команду в ACB.

Егор Амосов в составе «Самары» Фото: БК «Самара»

До переезда в Мадрид Амосов прошёл все ступени развития в системе самарского клуба. В «Самаре-2» он довольно быстро закрепился в стартовой пятёрке, а в сезоне-2024/2025 уже регулярно выходил за основную команду в Единой лиге ВТБ. В 32 матчах турнира, 23 из которых он начал в старте, форвард в среднем набирал 5,9 очка при 3,5 подбора и 1,5 передачи. При этом он продолжал играть и за молодёжную команду, где в среднем приносил 16,6 очка за матч. Теперь его карьера продолжится в университете из числа самых успешных в истории NCAA. Мужская команда UConn шесть раз становилась чемпионом страны — в 1999, 2004, 2011, 2014, 2023 и 2024 годах. По количеству титулов программа делит третье место в истории турнира, уступая только UCLA и Кентукки и находясь на одном уровне с Северной Каролиной.

Впрочем, успехи Коннектикута не сводятся только к прошлым достижениям, поскольку за последние четыре сезона команда трижды добиралась до финала NCAA. После титулов в 2023 и 2024 годах «Хаскиз» весной 2026-го снова вышли в финал, где проиграли «Мичигану», а годом ранее команда Дэна Хёрли сенсационно вылетела из турнира, уступив во втором раунде. Программа по-прежнему входит в число главных претендентов на титул и каждый год собирает состав с прицелом на борьбу за национальное чемпионство.

Егор Амосов в составе «Реала» Фото: Panagiotis Moschandreou/Getty Images

Более того, статус университета особенно нагляден, если взглянуть на результаты обеих баскетбольных программ: женская команда Коннектикута, например, является рекордсменом NCAA по количеству титулов — у неё их 12. Всего же университет выиграл 18 национальных чемпионатов по баскетболу, что является лучшим показателем среди всех учебных заведений США. При этом Коннектикут остаётся единственным университетом, чьи мужская и женская команды становились чемпионами NCAA в одном сезоне. Масштабу программы соответствует и инфраструктура: домашние матчи баскетбольные команды проводят на аренах «Гампел-павильон» и «Пиплс-Бэнк Арена». Кроме того, университет входит в число 15 учебных заведений NCAA, представленных одновременно в высшем дивизионе по баскетболу, американскому футболу и хоккею.

За место в ротации «Хаскиз» Амосову придётся бороться с Джейденом Россом, Ником Каменией и Айзеей Шоу. При этом Дэн Хёрли, комментируя трансфер россиянина, подчеркнул его универсальность и то, насколько он подходит под стиль команды, добавив, что уже в первом сезоне форвард может рассчитывать на минуты. Переход в Коннектикут — это попадание в программу, которая несколько лет остаётся среди лидеров NCAA, а для игрока, прошедшего через «Самару» и мадридский «Реал», это один из наиболее конкурентных вариантов продолжения карьеры — и «Чемпионат» будет внимательно следить за его выступлениями.