Демар Дерозан стал свободным агентом. Где он продолжит карьеру?

«Сакраменто» расстался с Демаром Дерозаном. Этого стоило ожидать: контракт форварда на сезон-2026/2027 был гарантирован лишь частично. Обмен найти не удалось, поэтому Дерозан вышел на рынок свободных агентов. Разбираемся, почему «Кингз» пошли на этот шаг, кто претендует на ветерана и какую роль он ещё может играть на этом этапе карьеры.

Перед стартом нового сезона за Дерозаном по контракту с «Сакраменто» были закреплены гарантированные $ 10 млн. Пока клуб не решил, оставить эту сумму в платёжке на один сезон или растянуть выплаты на три года. Окончательное решение нужно принять до конца августа. Для самого игрока ничего не меняется: деньги он в любом случае получит, а значит, сможет подписать новый контракт уже на сумму заметно ниже своей рыночной стоимости. Для команд из пула претендентов на верхние строчки это возможность взять в обойму опытного бомбардира и почти не тронуть потолок зарплат.

Наиболее вероятным вариантом сейчас выглядит «Майами». По данным Miami Herald, после обмена на Янниса Адетокунбо клуб рассматривает Дерозана как усиление на периметре. У «Хит» есть мощный фронткорт в лице Янниса и Бэма Адебайо, однако команде по-прежнему не хватает игрока, который мог бы сам создавать себе бросок в позиционном нападении. При этом окончательное решение в «Майами», похоже, будет зависеть от ситуации с Леброном Джеймсом.

Демар Дерозан, сезон-2025/2026 Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Интерес к ветерану также проявляет и «Голден Стэйт». ESPN сообщил, что клуб уже обсуждал возможное подписание Дерозана — для «Уорриорз» это вариант на случай, если договориться с Леброном не удастся. Пока Джимми Батлер восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки, команде нужен ещё один стабильный созидатель рядом со Стефеном Карри.

Среди возможных претендентов называются и «Клипперс» с «Денвером». Интерес калифорнийского клуба выглядит вполне логичным: Дерозан родом из Комптона. По данным Yahoo Sports, «Наггетс» тем временем по-прежнему ищут ещё одного игрока, способного вести мяч, чтобы разгрузить Николу Йокича и Джамала Мюррэя, а также сделать игру второй пятёрки более стабильной.

В минувшем сезоне Дерозан провёл 77 матчей и в среднем набирал 18,4 очка при 2,9 подбора и 4,1 передачи, попадая с игры с точностью 49,7%. Его атакующий арсенал почти не изменился: это один из немногих баскетболистов, кто до сих пор делает ставку на среднюю дистанцию, а большинство его владений начинаются с получения мяча в изоляции, после чего идут работа корпусом, серия финтов и выход на бросок с левого угла штрафной зоны или из зоны левого блока. Именно в этом и кроется его главное преимущество — Дерозан может создавать моменты и для партнёров после проходов, но его влияние напрямую связано с объёмом владений. Без мяча в руках он выглядит куда менее грозно.

Демар Дерозан, сезон-2025/2026 Фото: Luke Hales/Getty Images

Наиболее заметный минус — защитные действия. Дерозану не хватает скорости, чтобы постоянно успевать за быстрыми защитниками, а в борьбе с более габаритными форвардами ему не всегда хватает физической мощи. Плюс он не всегда своевременно встроен в командные перестроения, поэтому тренерам приходится подбирать ему наиболее выгодные персональные назначения. В плей-офф соперники обычно очень быстро чуют такие дыры и тут же начинают давить ровно туда.

По части физической готовности к нему почти не придерёшься — даже в 36 лет он остаётся доступным на протяжении значительной части регулярного сезона. Однако возраст повлиял на его манеру игры. Проходов стало меньше, а основной упор теперь на среднюю дистанцию — туда, где результат всё ещё делают техника, опыт и хорошее чувство позиции. В нынешних условиях самой естественной выглядит роль шестого игрока. В ней Дерозан способен подстегнуть атаку, забирая на себя тяжёлые владения, и всё ещё оставаться ценным для команды, которая нацелена на плей-офф.