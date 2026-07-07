Сначала Дончич и Дёмин, теперь Амосов. Как за рубежом оценили переход россиянина в NCAA

Интрига вокруг того, кем топ-команда NCAA «Коннектикут Хаскиз» (UConn Huskies) заполнит последнюю, 15-ю вакансию в своей заявке на сезон-2026/2027, наконец разрешилась. Эксперты и болельщики строили самые разные прогнозы — от приглашения форварда из «Мичигана» до переклассификации кого-то из школьников помоложе. Однако тренерский штаб во главе с Дэном Хёрли сделал другой выбор: состав команды пополнил 18-летний российский форвард Егор Амосов. Для «Хаскиз» он стал 10-м новичком в межсезонье, окончательно сформировав обновлённый ростер команды.

Внимание иностранной прессы

Егор Амосов Фото: realmadrid.com

Американские спортивные журналисты и скауты не оставили переход без внимания, посвятив ему развёрнутые аналитические материалы. Некоторые авторы отмечают, что ещё год назад об Амосове знали лишь немногие специалисты по европейскому баскетболу. Однако после яркого сезона в системе мадридского «Реала» интерес к россиянину в США резко вырос, а одному из сильнейших университетов страны — UConn — удалось заполучить одного из самых перспективных молодых игроков Европы.

Журналисты также отмечают, что переход Амосова отражает новый тренд, при котором всё больше элитных европейских талантов — как ранее Егор Дёмин — выбирают для дальнейшего развития систему NCAA, а не продолжают карьеру в европейских клубах.

Характеристики и оценки игрока

Егор Амосов Фото: realmadrid.com

Популярный скаутский ресурс NBA Draft Point назвал россиянина «одним из самых универсальных атакующих проспектов, выступающих за пределами США». Издание Basketball Sphere добавляет, что при росте 203 см Амосов — не форвард, привязанный к игре под кольцом, а классический универсальный винг, способный одинаково эффективно вести мяч, создавать моменты для партнёров и завершать атаки. Авторы подчёркивают, что Егор отлично чувствует игру: когда нужно — берёт инициативу на себя, а когда ситуация этого требует — становится связующим звеном, помогая команде за счёт грамотного движения мяча.

Профильный ресурс The UConn Blog (SB Nation) отмечает, что Амосов идеально закрывает ключевую кадровую потребность «Хаскиз»: «Главной незакрытой потребностью в составе UConn был игрок, способный подменять основного тяжёлого форварда, и Амосов — именно тот, кого приглашают, чтобы, скорее всего, забрать львиную долю игрового времени на этой позиции».

Аналитик портала Basketball Sphere Игорь Павлович отдельно отметил игровое мышление россиянина. В качестве одного из примеров он привёл матч, в котором Амосов отдал 12 результативных передач, а также высоко оценил его действия в обороне. По словам автора, россиянин играет с «живыми руками» и прекрасно предугадывает развитие эпизодов, поэтому его высокая статистика перехватов не является случайностью. Как пишет Павлович, Амосов «читает траекторию передач, врывается в свободные зоны и превращает эти моменты в атаки на открытом пространстве, где он наиболее опасен».

Кроме того, Павлович напомнил, каков реальный масштаб организации, из которой уезжает россиянин: «Молодёжная структура «Реала» — не просто промежуточный этап. Это настоящий конвейер, который сначала выпустил в большой свет Луку Дончича, а совсем недавно подготовил Егора Дёмина и Уго Гонсалеса. Амосов не просто растворился в этой машине [системе «Реала»]. Он взял её под свой контроль», — резюмирует автор.

Дэн Хёрли Фото: Patrick Smith/Getty Images

Главный тренер команды Дэн Хёрли возлагает на российского новичка большие надежды и не скупится на похвалу. В официальном пресс-релизе университета наставник дал Амосову исчерпывающую характеристику: «Егор — отличный молодой проспект, дающий нам универсальность на позиции форварда. Его набор навыков полностью соответствует тому, что мы ищем во фланговых игроках. Он качественно усиливает эту позицию. Мы верим, что он сможет конкурировать и давать результат с первого же дня».

Амосов уже всё доказал в России и Европе. Теперь ему предстоят адаптация к студенческому баскетболу в США и конкуренция за игровое время. При этом американские журналисты сходятся во мнении, что благодаря универсальности и игровому интеллекту россиянин способен быстро закрепиться в составе UConn и стать одним из открытий сезона NCAA.