Один просчёт, который изменил всё. Как «Лейкерс» на самом деле потеряли Леброна Джеймса

По окончании сезона-2025/2026 эксперты, болельщики «Лос-Анджелес Лейкерс», да и просто фанаты баскетбола ожидали решения одного из самых популярных игроков планеты Леброна Джеймса. Кто-то склонялся к тому, что ветеран покинет калифорнийскую франшизу, кто-то верил, что четырёхкратный чемпион НБА всё же останется в команде.

В итоге, пока все взвешивали шансы, Джеймс для себя всё решил. Инсайдер ESPN Рамона Шелберн, собравшая информацию от ключевых участников процесса — из лагеря самого Леброна, от его агента Рича Пола, а также из окружения «Лейкерс», — сообщила, что руководство калифорнийцев за неделю до старта рынка свободных агентов не сделало ни единого шага навстречу Леброну. Не было даже дежурного звонка. При этом с Остином Ривзом клуб организовал полноценную встречу. Такое отношение задело суперзвезду: Леброн чётко понял, что больше не является приоритетом для организации. К моменту, когда генеральный менеджер Роб Пелинка всё же связался с агентом Ричем Полом, Леброн уже на 1000% был уверен, что его восьмилетний этап в Лос-Анджелесе подошёл к концу.

План, которого не было

Леброн Джеймс Фото: Luke Hales/Getty Images

Окружение Джеймса подчёркивало: ключевым фактором при принятии решения о новом контракте должно было стать то, как именно «Лейкерс» выстроят с ним диалог. Форвард был готов пойти на уступки по зарплате и согласиться на сумму меньше $ 52,6 млн, которые заработал в предыдущем сезоне. Единственным условием было наличие чёткого плана: Леброн хотел понимать, как клуб намерен использовать сэкономленные средства для реального усиления состава.

Однако менеджмент «Лейкерс» такого плана так и не представил. При этом руководство оказалось в непростой ситуации: чтобы выполнить обещания, данные новой звезде команды Луке Дончичу, в частности найти элитного центрового, клубу необходимо было убедить Джеймса согласиться на существенное снижение зарплаты. По данным ESPN, в офисе долго обсуждали, как сделать подобное предложение, не проявив неуважения к одному из величайших игроков в истории НБА. Но Леброн, как выразилась Шелберн, «прочитал комбинацию» ещё до её начала и решил уйти прежде, чем клубу пришлось бы поднимать этот вопрос.

Каждый своим путём

Леброн Джеймс Фото: Luke Hales/Getty Images

В итоге обе стороны прагматично запустили процесс, который сама Шелберн назвала «стерильным разводом». «Лейкерс» окончательно взяли курс на построение команды вокруг 27-летнего Дончича. Сам же Джеймс укрепился в своём решении после отпуска в Европе вместе с партнёрами по чемпионскому составу «Кливленд Кавальерс» 2016 года — команды, с которой его до сих пор связывают особенно тёплые отношения. На контрасте с той атмосферой Леброн лишь острее прочувствовал холодный подход офиса «Лейкерс».

Сотрудничество Джеймса и калифорнийской франшизы изначально строилось на взаимном расчёте. В 2018 году клубу требовался лидер, способный вернуть его в число претендентов на чемпионство, а самому Леброну был нужен новый вызов. За восемь лет обе стороны добились своего: Джеймс закрепил своё величие титулом 2020 года в составе новой франшизы, а сами «Лейкерс» вернулись на вершину НБА. Однако со временем приоритеты изменились, и двигаться дальше сообща уже было сложно. Ветеран и команда обменялись дежурными заявлениями в социальных сетях и разошлись — профессионально и без лишних эмоций.