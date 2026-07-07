Когда вернёмся в Евролигу и что со сборной?

МОК смягчил позицию против России. Что это значит для нашего баскетбола?

7 июля Международный олимпийский комитет временно приостановил действовавшее с октября 2023 года решение о приостановке членства Олимпийского комитета России. На фоне этого сразу пошли разговоры о том, может ли это открыть дорогу для возвращения российских спортсменов и клубов в международные соревнования.

В баскетболе вопрос особенно сложный: с одной стороны — клубы и их возможное возвращение в Евролигу, с другой — сборная России и турниры ФИБА. Но сам по себе шаг МОК не снимает все запреты, а касается только части ограничений. Разбираемся, что именно изменилось и какие реальные последствия это может иметь для российского баскетбола.

Что именно решил МОК

Пау Газоль — председатель Комиссии спортсменов МОК, 2026 год Фото: IOC Collection via Getty Images

Исполком МОК принял решение временно снять приостановку членства ОКР — такое решение последовало после заключения юридической комиссии, которая отметила, что Олимпийский комитет России больше не включает в свой состав региональные спортивные организации с территорий, которые МОК считает относящимися к юрисдикции НОК Украины. Именно это обстоятельство и стало причиной приостановки членства в октябре 2023 года. Теперь комиссия считает, что прежний повод для санкции устранён.

При этом вопрос о статусе ОКР по-прежнему остаётся открытым. МОК отдельно подчёркивает, что принятое решение носит временный характер и действует только до завершения рассмотрения этого вопроса. Кроме того, комитет рекомендовал международным федерациям отказаться от прежней процедуры проверки российских спортсменов на соответствие нейтральному статусу при подготовке к Олимпийским играм 2028 года. В то же время решений о допуске под российскими государственными символами принято не было.

Почему это не означает возвращение в Евролигу

Памятное фото к «Финалу четырёх» Евролиги, сезон-2025/2026 Фото: Anadolu via Getty Images

Для российского баскетбола ключевая тема — Евролига, хотя решение МОК здесь играет только опосредованную роль. Евролига существует как независимый коммерческий проект, а вопросы участия в турнире решает не МОК и не ФИБА, а руководство Евролиги. Соответственно, рекомендации олимпийского комитета не создают для лиги никаких обязательств.

Кроме того, состав участников сезона-2026/2027 уже утверждён. Генеральная ассамблея Евролиги окончательно утвердила список из 20 клубов и календарь соревнований. Российские команды, как мы знаем, в него не вошли.

В сезоне-2026/2027 сыграют 20 клубов: «Реал», «Барселона», «Баскония», «Валенсия», «Панатинаикос», «Олимпиакос», «Фенербахче», «Анадолу Эфес», «Бешикташ», «Милан», «Виртус», «Маккаби», «Хапоэль» Тель-Авив, АСВЕЛ, «Париж», «Бавария», «Альба», «Црвена Звезда», «Партизан», «Жальгирис» и «Дубай». В сезоне-2027/2028 лига расширится до 24 команд с делением на две конференции.

Даже если допустить, что позиция организаторов изменится, пересмотр состава участников после завершения процедуры утверждения повлёк бы за собой сдвиг календаря, пересмотр договорных обязательств и других организационных решений. На практике такие изменения случаются крайне редко. Поэтому одно лишь решение МОК не даёт оснований ждать возвращения российских клубов уже в следующем сезоне.

Что известно о позиции Евролиги

Деян Бодирога, сезон-2025/2026 Фото: Euroleague Basketball via Getty Images

В течение 2026 года контакты между руководством Евролиги и российским баскетболом сохранялись. Президент турнира Деян Бодирога посетил Матч звёзд Единой лиги ВТБ, а позже побывал и на одной из встреч полуфинальной серии плей-офф между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань». При этом официальная позиция Евролиги до решения МОК оставалась прежней: руководство турнира заявляло, что внимательно следит за развитием ситуации, но о пересмотре действующих ограничений не говорило.

Российские клубы, в свою очередь, не раз заявляли о готовности вернуться в европейские турниры. К слову, «Зенит» уже направил заявку на участие в Евролиге. Тем временем президент ЦСКА Андрей Ватутин ещё в июне говорил, что в нынешних условиях рассчитывать на скорое возвращение оснований нет. Решение МОК изменило общий фон обсуждения, однако на уже принятые Евролигой решения оно не влияет.

Перспективы сборной России

Сборная России по баскетболу, лето 2026 года Фото: РФБ

Для национальной команды правила отличаются от клубных. Допуск сборных относится к компетенции ФИБА. Именно международная федерация определяет состав участников официальных турниров и квалификационных соревнований. Рекомендация МОК отказаться от проверки нейтрального статуса может повлиять на будущие решения ФИБА, но автоматически менять регламент она не обязана.

Кроме того, вопрос о выступлении российских спортсменов под национальными символами по-прежнему остаётся открытым. В МОК сообщили, что решение по этому поводу будет принято позже. Первой важной точкой станет квалификация к Олимпийским играм 2028 года, которая стартует в 2027-м. Тогда и станет ясно, изменится ли статус российской сборной.

Что означает решение МОК для российского баскетбола

МОК Фото: Robert Hradil/Getty Images

Решение МОК поменяло юридический статус Олимпийского комитета России, однако не сдвинуло правила допуска российских клубов и сборных к международным турнирам.

Евролига уже собрала сетку нового сезона, а отстранение со стороны ФИБА по-прежнему висит в воздухе. При этом решение МОК снимает одно из формальных оснований прежних ограничений и добавляет новый фактор, который международным спортивным структурам придётся учитывать дальше.

В итоге значение июльского решения будет определяться не самим МОК, а тем, что предпримут ФИБА и руководство Евролиги дальше — и именно эти шаги скажут, появятся ли у российского баскетбола настоящие перемены в ближайшие сезоны.