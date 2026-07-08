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Крупный обмен в НБА на шесть команд: Вашингтон подписал Криса Миддлтона, Детройт взял Джона Коллинза, межсезонье-2026

Шесть клубов — один обмен. Зачем в НБА устроили такую сложную сделку?
Артемий Берстенев
Шесть клубов — один обмен
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Разбираемся в деталях трейда.

Один из самых примечательных обменов этого межсезонья в НБА оказался по-настоящему масштабным: в сделке участвовали сразу шесть команд — «Вашингтон», «Даллас», «Клипперс», «Детройт», «Милуоки» и «Мемфис». В ней сошлись ранее согласованные переходы, игроки, драфт-пики и финансовые активы. Разбираем, кто что получил и почему этот обмен получился таким большим.

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Центральной фигурой сделки стал Крис Миддлтон. Форвард снова вернулся в «Вашингтон», подписав трёхлетний контракт на сумму $ 17,6 млн по схеме «сайн-энд-трейд». Для «Уизардс» это очередной этап перестройки после драфта Эй Джея Дибанцы и обмена на Деандре Эйтона. Теперь в составе команды также значатся Трей Янг, Энтони Дэвис и Билаль Кулибали, а Миддлтон должен добавить команде опыта и усилить глубину на позиции лёгкого форварда.

Крис Миддлтон, сезон-2025/2026

Крис Миддлтон, сезон-2025/2026

Фото: Justin Ford/Getty Images

Прошлый сезон в плане личной статистики сложно назвать для 34-летнего баскетболиста одним из лучших. В 63 играх он записывал в среднем 10,2 очка, 3,7 подбора и 2,8 передачи, а также реализовывал 42% бросков с игры и 36% трёхочковых. Однако в «Вашингтоне» ждут от него не только полезных действий на паркете, но и лидерского опыта, который он накопил за долгие годы выступлений за команду с серьёзными амбициями.

  • В рамках сделки «Детройт» заполучил Джона Коллинза, Гэри Харриса, Торина Принса, три пика второго раунда и торговое исключение на $ 14-15 млн. И именно переход Коллинза кажется для клуба ключевым. В минувшем сезоне он провёл 69 игр, в которых в среднем оформлял 13,6 очка и 5,3 подбора, попадая 55,2% бросков с игры и 40,6% из-за дуги. Такая универсальность должна добавить «Пистонс» гибкости в передней линии.
  • «Мемфис», в свою очередь, приобрёл Айзею Стюарта, Д'Анджело Расселла, Эй Джея Джонсона, пик первого раунда и два выбора второго. После ухода Джа Моранта команда продолжает перестройку, делая ставку и на усиление ротации, и на будущие активы на драфте. Стюарт способен помочь под кольцом, Расселл — усилить игру на периметре за счёт опыта.
  • Остальные участники сделки тоже решили свои локальные задачи: «Даллас» получил Санти Альдаму, Тарика Биберовича и исключение на обмены в размере $ 5,6 млн, «Милуоки» — Кариса Леверта и два выбора во втором раунде, а «Клипперс» — исключение на обмены на $ 9,1 млн.

Хотя в обмене были задействованы сразу шесть клубов, назвать его событием, которое всерьёз меняет баланс сил в лиге, вряд ли можно. Зато он хорошо показывает, как сегодня вообще устроены сделки в рамках действующего Коллективного соглашения. Всё чаще крупные обмены собираются из нескольких отдельных операций, чтобы клубы могли за один заход закрыть и кадровые, и финансовые, и стратегические вопросы.

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