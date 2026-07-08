Летняя лига НБА — 2026 в Лас-Вегасе: нововведения, за кем следить и много россиян

Уже завтра, 9 июля, матчем между «Нью-Орлеаном» и «Миннесотой» в 22:30 мск стартует основной этап Летней лиги НБА в Лас-Вегасе. Давайте разбираться, почему этот турнир, в котором команды обкатывают новичков, необходимо смотреть.

К кому приковано внимание

Дэррин Питерсон и Эй Джей Дибанца Фото: Ed Zurga/Getty Images

Естественно, в этом году все будут следить за главной и топовой четвёркой игроков, которых выбрали на драфте НБА. Эй Джей Дибанца, Дэррин Питерсон, Кэмерон Бузер и Калеб Уилсон притягивают слишком много внимания к себе. Бузер и Питерсон уже показали себя в мини-турнире California Classic, настало время и остальным участникам этого квартета включаться, но уже в Лас-Вегасе.

В первом для себя матче в Летней лиге первый номер драфта НБА Дибанца встретится со вторым — с Питерсоном. «Вашингтон» сыграет с «Ютой». Лучшие игроки из NCAA будут выявлять сильнейшего на паркете — не красота ли? Ждём яркого противостояния.

Формат и новые правила

Официальный мяч НБА Фото: Nic Antaya/Getty Images

Каждая команда в Летней лиге проведёт как минимум четыре матча с разными соперниками. Четыре лучших клуба по результатам этих встреч выйдут напрямую в полуфинальную стадию и затем разыграют между собой чемпионский титул. Также сформируется так называемая утешительная сетка, где оставшиеся команды проведут по пятой, заключительной игре.

В Летней лиге уже привыкли обкатывать возможные новые фишки для НБА. И главным нововведением в этом году станет эксперимент со штрафными бросками. Вместо одной, двух или трёх попыток после броскового фола игрок получит один штрафной, который будет оцениваться по сумме возможных набранных очков. Например, если на баскетболисте сфолили при попытке набрать два очка, он выполнит один штрафной и, если попадёт, принесёт команде два очка.

На этом нововведения не заканчиваются, ведь в Летней лиге будет использоваться уникальный мяч, внутри которого встроен датчик. Именно эта технология позволит фиксировать любые контакты игрока с мячом. Сообщается, что датчик не окажет существенного влияния на вес, тактильные ощущения и удобство мяча, зато значительно упростит работу судьям в спорных моментах.

Россияне и прогресс Дёмина

Егор Дёмин Фото: Scott Marshall/Getty Images

Если в прошлом году на Летнюю лигу были заявлены Егор Дёмин («Бруклин»), Владислав Голдин («Майами») и Виктор Лахин («Оклахома»), то в этом году к этой троице присоединится Всеволод Ищенко («Даллас»). Лахин в 2025-м так и не смог выйти на паркет за «Тандер» из-за травмы, но в 2026-м уже сыграл за «Сакраменто» в California Classic, поэтому можно рассчитывать на его выступления в Летней лиге.

Если Дёмина, Голдина и Лахина уже видели за океаном в NCAA и они уже давно мелькают в американском информационном поле, то для Ищенко это будет первая проверка на прочность. У Всеволода не было промежуточного этапа, как у других, он сразу из Единой лиги отправился покорять НБА. Важная остановка — Летняя лига. От того, как он себя проявит, будет зависеть его дальнейшая карьера в главной лиге мира.

Отдельного внимания достоин Дёмин, ведь Егор в недавно закончившемся турнире California Classic сделал качественный рывок, если сравнивать с прошлой Летней лигой. Егор явно заматерел, стал выглядеть намного увереннее, берёт на себя больше проходов — по сравнению с тем, что было ранее. Прибавку в мышечной массе видно издалека, также разыгрывающий «Бруклина» не только руководит нападением, но и подсказывает менее опытным баскетболистам уже как настоящий опытный игрок, хотя ему всего 19 лет. Осталось закрепить результат хорошим выступлением на главном этапе Летней лиги в Лас-Вегасе и ждать начала сезона в НБА.

В общем, нам есть за кем следить в Летней лиге. Да и нынешний драфт-класс НБА является очень интересным, многим игрокам пророчат большое будущее. Плюс, конечно же, появятся тёмные лошадки, ведь всегда кто-то, от кого особо ничего не ждут, возьмёт да и прыгнет так, что мало не покажется. Будет очень интересно!